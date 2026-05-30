Jordan Brand Triangle: nuova scarpa per il basket moderno

Una scarpa che richiama una strategia di campo: la nuova proposta di Jordan Brand prende il nome dalla celebre manovra a triangolo e punta a offrire comfort, velocità e stabilità per il giocatore moderno.

Il richiamo alla filosofia di gioco e il design

Il nome Jordan Triangle si ispira all’attacco a triangolo reso famoso da Phil Jackson. Non è un omaggio estetico, ma un concetto applicato al prodotto: movimento continuo, posizionamento intelligente e struttura funzionale.

La silhouette è low-cut, studiata per avvicinare il piede al parquet. Questo profilo è pensato per chi cambia spesso direzione e resta in campo a lungo.

Soluzioni tecniche per prestazioni e resistenza

Ammortizzazione e ritorno di energia

ZoomX nell’avanpiede per spinta e reattività.

nell’avanpiede per spinta e reattività. Air Zoom nel tallone per assorbire gli impatti.

nel tallone per assorbire gli impatti. Il mix mira a bilanciare potenza offensiva e pronto recupero difensivo.

Struttura della mezzasuola e stabilità

La mezzasuola integra un carrier in Cushlon 3.0 che migliora il comfort. Uno shank stampato a iniezione aumenta la rigidità centrale e la stabilità laterale.

Materiali della tomaia e suola

La tomaia è realizzata in tessuto intrecciato, con un disegno che ricorda la fibra di carbonio. Il risultato è leggerezza, traspirabilità e buona tenuta nel tempo.

La suola utilizza la gomma Hart 2.0 con un pattern a spina di pesce su tutta la lunghezza. Questo tipo di trazione è una scelta consolidata per garantire grip sul parquet.

Adattabilità in campo e utenza target

Progettata per essere versatile, la scarpa si rivolge a giocatori di qualsiasi ruolo e livello. La combinazione di basso profilo e ammortizzazione doppia punta a sostenere chi gioca molti minuti e compie continui cambi di ritmo.

Colori disponibili e data di uscita

Baltic Blue

Volt

Hyper Punch

I tre colori saranno lanciati il 2 luglio. Le scarpe saranno in vendita su jordan.com e presso rivenditori selezionati.

Caratteristiche chiave a colpo d’occhio

Silhouette low-cut per maggiore sensibilità al suolo.

per maggiore sensibilità al suolo. Doppio sistema ammortizzante: ZoomX + Air Zoom .

+ . Carrier in Cushlon 3.0 e shank iniezionato per supporto.

e shank iniezionato per supporto. Tomaia in tessuto intrecciato ispirata alla fibra di carbonio.

Suola in gomma Hart 2.0 con trazione a spina di pesce full-length.

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