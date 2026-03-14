Asics Gel-Quantum 360 I reinterpretata da C.P. Company

ASICS SportStyle e C.P. Company rilanciano la loro collaborazione con una nuova versione della sneaker iconica: la GEL-QUANTUM 360 I torna in chiave urbana per esplorare il rapporto tra performance tecnica e stile metropolitano.
Una collaborazione che prosegue tra tecnologia e ricerca dei materiali
Il secondo capitolo della partnership mette insieme l’approccio tecnologico giapponese di ASICS e l’estetica funzionale di C.P. Company. Lavorano su un tema condiviso che immagina la città come palcoscenico dinamico.
Questo progetto nasce attorno al concetto di Architecture in Motion, che vede l’ambiente urbano come un continuum tra corpo e architettura. La sneaker è pensata per muoversi in questo contesto.
La silhouette scelta e la sua evoluzione
La base del lavoro è la GEL-QUANTUM 360 I, modello introdotto da ASICS nel 2015 e noto per aver portato la tecnologia GEL a 360 gradi nell’intersuola. In questa rilettura, la scarpa conserva la sua anima running.
Il progetto però la reinterpreta con dettagli pensati per l’uso urbano. Il risultato punta a un equilibrio tra comfort tecnico e impatto estetico quotidiano.
Costruzione, materiali e dettagli distintivi
La tomaia adotta una doppia struttura in mesh jacquard tecnico. Il doppio strato migliora la traspirabilità e crea un effetto tridimensionale sul profilo.
I marchi dei due brand sono integrati in modo discreto ma riconoscibile. Il simbolo della linea Metropolis Series di C.P. Company è posizionato sulla punta. Il noto motivo a spirale di ASICS compare sul tallone.
Componenti tecniche principali
- Rinforzo esterno in TPU per maggiore resistenza e struttura.
- TRUSSTIC per stabilità torsionale.
- FF BLAST PLUS abbinata alla tecnologia GEL per ammortizzazione leggera.
- Design che mantiene la dinamica del running ma la rende adatta alla città.
Colori disponibili e modalità di lancio
La release è fissata per il 20 marzo. La scarpa arriverà in tre varianti colore pensate per diversi gusti urban:
- Pure Silver
- Moroccan Blue
- Black Beauty (versione esclusiva)
Le tre colorazioni saranno vendute attraverso i canali ufficiali dei brand e presso rivenditori selezionati. La variante Black Beauty sarà disponibile soltanto negli store ufficiali di ASICS e C.P. Company.
Dove cercarla e cosa aspettarsi
Gli stock arriveranno sul sito delle due aziende e nei negozi partner. Chi cerca un mix di innovazione tecnica e look urbano troverà nella nuova GEL-QUANTUM 360 I un’opzione pensata per l’uso quotidiano.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.