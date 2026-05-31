Euphoria 3: il personaggio di Sydney Sweeney divide il pubblico

La terza stagione di Euphoria ha riacceso un dibattito acceso sull’immagine del lavoro sessuale online. La storyline di Cassie, interpretata da Sydney Sweeney, e il suo approccio a OnlyFans hanno attirato critiche dalle creator reali, che parlano di rappresentazioni esagerate e dannose.
Le accuse principali delle creator contro la serie
Numerose creator attive su OnlyFans hanno definito la rappresentazione «caricaturale» e sensazionalistica. Ritengono che la fiction mostri pratiche estreme come se fossero la norma, e che ciò rafforzi pregiudizi sul settore.
- Esagerazione: scene pensate per shockare, non per raccontare la realtà.
- Stereotipi: l’idea che le sex worker siano disposte a tutto per soldi.
- Semplificazione del successo: suggerire che bastino look o contenuti estremi per guadagnare subito.
Quali scene hanno scatenato la polemica
La trama mostra Cassie che crea contenuti fetish travestita da cane e da neonata. I dettagli visivi — collare, guinzaglio, pannolino, trecce — hanno innescato l’indignazione di diverse creator.
- Rappresentazioni di pet-play e di age-play.
- Sequenze pensate per provocare disagio emotivo nello spettatore.
- Dialoghi e inquadrature che, secondo le critiche, banalizzano il lavoro erotico.
La prospettiva delle creator: chiarimenti e obiezioni
Le creator intervistate sostengono che molti aspetti mostrati non riflettono pratiche comuni e violano perfino le linee guida delle piattaforme. Il messaggio percepito è che il sex work sia privo di professionalità e di regole.
Una creator con esperienza nel marketing ha sottolineato che il successo su OnlyFans richiede tempo, strategia e costruzione di un pubblico.
Cosa prevede OnlyFans sulle simulazioni di minori
La piattaforma ha norme stringenti riguardo a contenuti che coinvolgono minori reali o simulati. OnlyFans vieta espressamente qualsiasi contenuto che raffiguri o simuli minori.
- Divieto totale di materiale che coinvolga minorenni, reali o rappresentati.
- Restrizioni sulle pratiche che possono essere interpretate come age-play.
- Moderazione e rimozione di contenuti non conformi.
La difesa creativa di Sam Levinson
Il creatore della serie ha spiegato che alcune scene volevano essere volutamente perturbanti. L’intento narrativo, secondo Levinson, è mostrare il contrasto tra la fantasia venduta da un personaggio e la realtà triste che lo circonda.
Questa lettura non ha però convinto parte della comunità di creator, che critica l’approccio come poco rispettoso e stereotipante.
Voci note che hanno reagito
Più figure pubbliche del mondo del lavoro per adulti hanno preso posizione a vario titolo:
- Creator con anni di attività su OnlyFans hanno definito alcune scene ridicole e non realistiche.
- Ex attrici passate all’industria per adulti hanno dichiarato che certe scelte narrative alimentano stigma e disinformazione.
- Altri interventi hanno evidenziato come il racconto televisivo spesso prediliga il sensazionalismo alla verosimiglianza.
Effetti sulla percezione pubblica del sex work
Secondo le critiche, la rappresentazione in Euphoria può contribuire a
- rafforzare pregiudizi e stereotipi negativi;
- sminuire la professionalità di chi lavora sulle piattaforme;
- diffondere l’idea errata che il successo sia immediato e automatico.
Per molte creator è fondamentale distinguere tra narrazione drammatica e informazione reale sul mestiere online.
Cosa chiedono le creator a Hollywood e ai media
Le richieste principali si concentrano su rispetto, accuratezza e responsabilità narrativa. La comunità chiede rappresentazioni meno grottesche e più informate del lavoro sessuale digitale.
- Consultare creator reali per script più credibili.
- Rappresentare la complessità del lavoro online senza stereotipi facili.
- Evitare l’uso di immagini che possano essere interpretate come normalizzazione di pratiche illegali o pericolose.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.