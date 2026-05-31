Euphoria 3: il personaggio di Sydney Sweeney divide il pubblico

La terza stagione di Euphoria ha riacceso un dibattito acceso sull’immagine del lavoro sessuale online. La storyline di Cassie, interpretata da Sydney Sweeney, e il suo approccio a OnlyFans hanno attirato critiche dalle creator reali, che parlano di rappresentazioni esagerate e dannose.

Le accuse principali delle creator contro la serie

Numerose creator attive su OnlyFans hanno definito la rappresentazione «caricaturale» e sensazionalistica. Ritengono che la fiction mostri pratiche estreme come se fossero la norma, e che ciò rafforzi pregiudizi sul settore.

Esagerazione : scene pensate per shockare, non per raccontare la realtà.

: scene pensate per shockare, non per raccontare la realtà. Stereotipi : l’idea che le sex worker siano disposte a tutto per soldi.

: l’idea che le sex worker siano disposte a tutto per soldi. Semplificazione del successo: suggerire che bastino look o contenuti estremi per guadagnare subito.

Quali scene hanno scatenato la polemica

La trama mostra Cassie che crea contenuti fetish travestita da cane e da neonata. I dettagli visivi — collare, guinzaglio, pannolino, trecce — hanno innescato l’indignazione di diverse creator.

Rappresentazioni di pet-play e di age-play.

Sequenze pensate per provocare disagio emotivo nello spettatore.

Dialoghi e inquadrature che, secondo le critiche, banalizzano il lavoro erotico.

La prospettiva delle creator: chiarimenti e obiezioni

Le creator intervistate sostengono che molti aspetti mostrati non riflettono pratiche comuni e violano perfino le linee guida delle piattaforme. Il messaggio percepito è che il sex work sia privo di professionalità e di regole.

Una creator con esperienza nel marketing ha sottolineato che il successo su OnlyFans richiede tempo, strategia e costruzione di un pubblico.

Cosa prevede OnlyFans sulle simulazioni di minori

La piattaforma ha norme stringenti riguardo a contenuti che coinvolgono minori reali o simulati. OnlyFans vieta espressamente qualsiasi contenuto che raffiguri o simuli minori.

Divieto totale di materiale che coinvolga minorenni, reali o rappresentati.

Restrizioni sulle pratiche che possono essere interpretate come age-play.

Moderazione e rimozione di contenuti non conformi.

La difesa creativa di Sam Levinson

Il creatore della serie ha spiegato che alcune scene volevano essere volutamente perturbanti. L’intento narrativo, secondo Levinson, è mostrare il contrasto tra la fantasia venduta da un personaggio e la realtà triste che lo circonda.

Questa lettura non ha però convinto parte della comunità di creator, che critica l’approccio come poco rispettoso e stereotipante.

Voci note che hanno reagito

Più figure pubbliche del mondo del lavoro per adulti hanno preso posizione a vario titolo:

Creator con anni di attività su OnlyFans hanno definito alcune scene ridicole e non realistiche.

Ex attrici passate all’industria per adulti hanno dichiarato che certe scelte narrative alimentano stigma e disinformazione.

Altri interventi hanno evidenziato come il racconto televisivo spesso prediliga il sensazionalismo alla verosimiglianza.

Effetti sulla percezione pubblica del sex work

Secondo le critiche, la rappresentazione in Euphoria può contribuire a

rafforzare pregiudizi e stereotipi negativi; sminuire la professionalità di chi lavora sulle piattaforme; diffondere l’idea errata che il successo sia immediato e automatico.

Per molte creator è fondamentale distinguere tra narrazione drammatica e informazione reale sul mestiere online.

Cosa chiedono le creator a Hollywood e ai media

Le richieste principali si concentrano su rispetto, accuratezza e responsabilità narrativa. La comunità chiede rappresentazioni meno grottesche e più informate del lavoro sessuale digitale.

Consultare creator reali per script più credibili.

Rappresentare la complessità del lavoro online senza stereotipi facili.

Evitare l’uso di immagini che possano essere interpretate come normalizzazione di pratiche illegali o pericolose.

Articoli simili

Vota questo articolo