Nike Pegasus 42 testate da Cisalfa sulla pista dove la Fiat collaudava le auto

Sul tetto del Lingotto a Torino è andata in scena una presentazione atipica: pista aperta, cronometri, e una competizione vera. Cisalfa Sport e Nike hanno scelto di far parlare le scarpe con i fatti, trasformando la storica Pista 500 in un laboratorio di performance per mostrare le nuove Pegasus 42.

Una location iconica per misurare velocità e resistenza

La Pista 500 non è un luogo qualsiasi. Costruita dalla Fiat negli anni Venti, la pista sul tetto del Lingotto serviva a provare le auto prima della strada. Oggi la stessa superficie ha ospitato runner al posto dei motori. La cornice ha dato forma a un test che punta a replicare condizioni reali di corsa.

Format dell’evento: gara tra running club e senso di comunità

L’evento non era un classico lancio stampa. Quattro running club da Genova, Torino e Milano si sono sfidati in prove di velocità e staffette. Tra loro anche la Cisalfa Run Crew. L’obiettivo era uno solo: vedere le Pegasus 42 all’opera, correndo sul serio.

Perché questa impostazione conta

Valutare il prodotto in uso reale.

Rafforzare legami tra runner e community.

Mettere in evidenza prestazioni e comfort sotto stress.

Novità tecniche delle Nike Pegasus 42

La nuova versione introduce dettagli pensati per migliorare la corsa quotidiana e le uscite più intense. Ecco le caratteristiche principali che Nike ha presentato.

Air Zoom curva a tutta lunghezza : un’unità che segue l’arco del piede per una transizione più fluida.

: un’unità che segue l’arco del piede per una transizione più fluida. Intersuola ReactX : schiuma reattiva che lavora insieme all’unità Air per restituire energia.

: schiuma reattiva che lavora insieme all’unità Air per restituire energia. +15% di ritorno energetico : dichiarazione del brand rispetto alla versione precedente.

: dichiarazione del brand rispetto alla versione precedente. Più spazio in avampiede : 3 mm in più di ammortizzazione sotto le dita, senza aumentare l’altezza complessiva.

: 3 mm in più di ammortizzazione sotto le dita, senza aumentare l’altezza complessiva. Tomaia Engineered mesh : migliore traspirabilità e calzata più anatomica.

: migliore traspirabilità e calzata più anatomica. Design esterno rinnovato: silhouette più snella e nuovo logo Pegasus.

Come queste soluzioni migliorano la corsa

L’unione di schiuma reattiva e Air Zoom curva facilita la spinta in avanti. La maggiore ammortizzazione davanti riduce la fatica nelle uscite lunghe. La tomaia più traspirante migliora comfort e adattamento al piede.

La storia dietro il nome: Pegasus attraverso i decenni

La linea Nike Pegasus è nata nel 1982. All’epoca introdusse soluzioni di ammortizzazione innovative. Le vendite iniziali furono forti e il modello è diventato iconico. Negli anni Novanta la produzione subì una pausa riflessiva. Il ritorno nel 2000 rilanciò l’identità originale.

Prime impressioni e dove acquistarle

La serata al Lingotto ha dato indicazioni tangibili: la scarpa si comporta bene a ritmi sostenuti e offre comfort nelle prove ripetute. Per chi vuole provarle sul serio, le Nike Pegasus 42 sono disponibili nei punti vendita Cisalfa Sport e sul sito cisalfasport.it.

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