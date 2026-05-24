Volkswagen ID. Polo GTI: prima GTI totalmente elettrica

Volkswagen introduce per la prima volta la sigla GTI su una vettura completamente elettrica. La nuova ID. Polo GTI punta a combinare il carattere sportivo storico con una piattaforma MEB+ moderna e soluzioni tecniche studiate per l’esplosività tipica delle hot hatch.

Motore, trazione e prestazioni: il cuore della nuova GTI elettrica

La ID. Polo GTI monta un singolo motore anteriore APP290. Offre 226 CV e una coppia immediata di 290 Nm. La trazione è anteriore, con accelerazione pronta e lineare.

0-100 km/h in 6,8 secondi

Velocità massima limitata a 175 km/h

Distribuzione della potenza ottimizzata per guida dinamica

Controllo e assetto: tecnologia per la guida sportiva

Per conservare il comportamento delle GTI, Volkswagen integra il differenziale elettronico anteriore VAQ. Questa tecnologia deriva dalle ultime Golf GTI e migliora trazione e uscita di curva.

Assetto e modalità di guida

Assetto adattivo DCC di serie

di serie Modalità di guida dedicata chiamata GTI

Selezione rapida dal volante sportivo

La modalità GTI modifica risposta motore, sterzo, sospensioni, luci ambientali e grafica del cockpit. Il risultato è una sensazione più incisiva e riconoscibile al volante.

Batteria, autonomia e ricarica rapida

La batteria NMC ha una capacità netta di 52 kWh. Questo pacco promette un’autonomia fino a 424 km secondo i calcoli di omologazione.

Ricarica DC fino a 105 kW

Da 10% a 80% in circa 24 minuti

Bilanciamento tra peso, spazio e performance

Stile esterno: richiami GTI con taglio moderno

La silhouette ricorda la famiglia GTI ma con linguaggio elettrico. Spicca la tradizionale linea rossa sul frontale.

Fari Matrix LED IQ.LIGHT di serie

Dettagli aerodinamici dedicati

Elementi grafici che richiamano l’eredità GTI

Il look vuole essere fedele al DNA GTI, senza rinunciare a elementi funzionali dell’elettrico.

Interni e materiali: mix di passato e tecnologia

All’interno la ID. Polo GTI unisce richiami storici e modernità. I sedili sportivi adottano il tessuto “Superclark”, rivisitazione del celebre motivo tartan.

Cuciture rosse e volante sportivo dedicato

Modalità Retro per la strumentazione digitale

per la strumentazione digitale Grafica che rimanda alla Golf I GTI, con cassette audio virtuali

Spazio e praticità: com’è dentro rispetto alla Polo termica

La piattaforma elettrica migliora la volumetria interna. Il bagagliaio offre 441 litri di capacità con tutti i sedili in uso.

Abbattendo gli schienali posteriori la capacità sale a 1.243 litri, rendendo la ID. Polo GTI più versatile della corrispondente versione termica.

Suono e percezione: un carattere anche acustico

Per enfatizzare la guida sportiva è stato creato un suono artificiale. L’approccio ricorda quello di altre hot electric, ma con firma sonora pensata da Volkswagen.

Dotazioni e disponibilità sul mercato

Tra le dotazioni di serie figurano VAQ, DCC, fari Matrix e volante sportivo. Volkswagen aprirà le prevendite della ID. Polo GTI a metà ottobre.

Prevendite: metà ottobre

Prezzo ufficiale: non ancora comunicato

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