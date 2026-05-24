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Volkswagen ID. Polo GTI: prima GTI totalmente elettrica

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Di : Serena Gualtieri

Ecco la ID. Polo GTI: è la prima GTI totalmente elettrica
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Volkswagen introduce per la prima volta la sigla GTI su una vettura completamente elettrica. La nuova ID. Polo GTI punta a combinare il carattere sportivo storico con una piattaforma MEB+ moderna e soluzioni tecniche studiate per l’esplosività tipica delle hot hatch.

Motore, trazione e prestazioni: il cuore della nuova GTI elettrica

La ID. Polo GTI monta un singolo motore anteriore APP290. Offre 226 CV e una coppia immediata di 290 Nm. La trazione è anteriore, con accelerazione pronta e lineare.

  • 0-100 km/h in 6,8 secondi

  • Velocità massima limitata a 175 km/h

  • Distribuzione della potenza ottimizzata per guida dinamica

Controllo e assetto: tecnologia per la guida sportiva

Per conservare il comportamento delle GTI, Volkswagen integra il differenziale elettronico anteriore VAQ. Questa tecnologia deriva dalle ultime Golf GTI e migliora trazione e uscita di curva.

Assetto e modalità di guida

  • Assetto adattivo DCC di serie

  • Modalità di guida dedicata chiamata GTI

  • Selezione rapida dal volante sportivo

La modalità GTI modifica risposta motore, sterzo, sospensioni, luci ambientali e grafica del cockpit. Il risultato è una sensazione più incisiva e riconoscibile al volante.

Batteria, autonomia e ricarica rapida

La batteria NMC ha una capacità netta di 52 kWh. Questo pacco promette un’autonomia fino a 424 km secondo i calcoli di omologazione.

  • Ricarica DC fino a 105 kW

  • Da 10% a 80% in circa 24 minuti

  • Bilanciamento tra peso, spazio e performance

Stile esterno: richiami GTI con taglio moderno

La silhouette ricorda la famiglia GTI ma con linguaggio elettrico. Spicca la tradizionale linea rossa sul frontale.

  • Fari Matrix LED IQ.LIGHT di serie

  • Dettagli aerodinamici dedicati

  • Elementi grafici che richiamano l’eredità GTI

Il look vuole essere fedele al DNA GTI, senza rinunciare a elementi funzionali dell’elettrico.

Interni e materiali: mix di passato e tecnologia

All’interno la ID. Polo GTI unisce richiami storici e modernità. I sedili sportivi adottano il tessuto “Superclark”, rivisitazione del celebre motivo tartan.

  • Cuciture rosse e volante sportivo dedicato

  • Modalità Retro per la strumentazione digitale

  • Grafica che rimanda alla Golf I GTI, con cassette audio virtuali

Spazio e praticità: com’è dentro rispetto alla Polo termica

La piattaforma elettrica migliora la volumetria interna. Il bagagliaio offre 441 litri di capacità con tutti i sedili in uso.

Abbattendo gli schienali posteriori la capacità sale a 1.243 litri, rendendo la ID. Polo GTI più versatile della corrispondente versione termica.

Suono e percezione: un carattere anche acustico

Per enfatizzare la guida sportiva è stato creato un suono artificiale. L’approccio ricorda quello di altre hot electric, ma con firma sonora pensata da Volkswagen.

Dotazioni e disponibilità sul mercato

Tra le dotazioni di serie figurano VAQ, DCC, fari Matrix e volante sportivo. Volkswagen aprirà le prevendite della ID. Polo GTI a metà ottobre.

  • Prevendite: metà ottobre

  • Prezzo ufficiale: non ancora comunicato

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