Volkswagen ID. Polo GTI: prima GTI totalmente elettrica

Volkswagen introduce per la prima volta la sigla GTI su una vettura completamente elettrica. La nuova ID. Polo GTI punta a combinare il carattere sportivo storico con una piattaforma MEB+ moderna e soluzioni tecniche studiate per l’esplosività tipica delle hot hatch.
Motore, trazione e prestazioni: il cuore della nuova GTI elettrica
La ID. Polo GTI monta un singolo motore anteriore APP290. Offre 226 CV e una coppia immediata di 290 Nm. La trazione è anteriore, con accelerazione pronta e lineare.
- 0-100 km/h in 6,8 secondi
- Velocità massima limitata a 175 km/h
- Distribuzione della potenza ottimizzata per guida dinamica
Controllo e assetto: tecnologia per la guida sportiva
Per conservare il comportamento delle GTI, Volkswagen integra il differenziale elettronico anteriore VAQ. Questa tecnologia deriva dalle ultime Golf GTI e migliora trazione e uscita di curva.
Assetto e modalità di guida
- Assetto adattivo DCC di serie
- Modalità di guida dedicata chiamata GTI
- Selezione rapida dal volante sportivo
La modalità GTI modifica risposta motore, sterzo, sospensioni, luci ambientali e grafica del cockpit. Il risultato è una sensazione più incisiva e riconoscibile al volante.
Batteria, autonomia e ricarica rapida
La batteria NMC ha una capacità netta di 52 kWh. Questo pacco promette un’autonomia fino a 424 km secondo i calcoli di omologazione.
- Ricarica DC fino a 105 kW
- Da 10% a 80% in circa 24 minuti
- Bilanciamento tra peso, spazio e performance
Stile esterno: richiami GTI con taglio moderno
La silhouette ricorda la famiglia GTI ma con linguaggio elettrico. Spicca la tradizionale linea rossa sul frontale.
- Fari Matrix LED IQ.LIGHT di serie
- Dettagli aerodinamici dedicati
- Elementi grafici che richiamano l’eredità GTI
Il look vuole essere fedele al DNA GTI, senza rinunciare a elementi funzionali dell’elettrico.
Interni e materiali: mix di passato e tecnologia
All’interno la ID. Polo GTI unisce richiami storici e modernità. I sedili sportivi adottano il tessuto “Superclark”, rivisitazione del celebre motivo tartan.
- Cuciture rosse e volante sportivo dedicato
- Modalità Retro per la strumentazione digitale
- Grafica che rimanda alla Golf I GTI, con cassette audio virtuali
Spazio e praticità: com’è dentro rispetto alla Polo termica
La piattaforma elettrica migliora la volumetria interna. Il bagagliaio offre 441 litri di capacità con tutti i sedili in uso.
Abbattendo gli schienali posteriori la capacità sale a 1.243 litri, rendendo la ID. Polo GTI più versatile della corrispondente versione termica.
Suono e percezione: un carattere anche acustico
Per enfatizzare la guida sportiva è stato creato un suono artificiale. L’approccio ricorda quello di altre hot electric, ma con firma sonora pensata da Volkswagen.
Dotazioni e disponibilità sul mercato
Tra le dotazioni di serie figurano VAQ, DCC, fari Matrix e volante sportivo. Volkswagen aprirà le prevendite della ID. Polo GTI a metà ottobre.
- Prevendite: metà ottobre
- Prezzo ufficiale: non ancora comunicato
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Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.