supermercato delle celebrità diventa running club: la nuova tendenza fitness

In pochi anni Erewhon è passato dall’essere un meme amato su TikTok a un vero e proprio catalizzatore della cultura wellness globale. Oggi il supermercato biologico di Los Angeles attira collaborazioni strategiche: l’ultima è quella pluriennale con il brand svizzero On, che porta la sua estetica sportiva dentro corsie, eventi e rituali post-allenamento.
Dettagli della collaborazione: cosa offre la capsule collection
La collaborazione tra On ed Erewhon include una capsule collection pensata per la corsa urbana e il training quotidiano. Disponibile dal 28 maggio su on.com e nei negozi fisici di On, la linea mescola toni neutri con accenti arancio, chiaro richiamo alla palette del supermercato.
- Calzature: la Cloudsurfer Max in versione bianco e nero.
- Abbigliamento: t-shirt, shorts, tight e felpe con dettagli minimal.
- Activewear: reggiseni sportivi studiati per comfort e supporto.
Il risultato è un guardaroba che trasferisce l’immagine di Erewhon direttamente nello streetwear e nello sportswear.
Il Wellness Club: eventi locali per creare community
Al centro della partnership c’è il progetto comunitario chiamato Wellness Club. Si tratta di una serie di eventi a Los Angeles che uniscono corsa, allenamento e pratiche di recovery.
- Sessioni di running collettive
- Allenamenti guidati e workshop sul recupero
- Iniziative sociali per costruire relazioni tra partecipanti
In parallelo ai workout, è stato ideato un succo co-branded pensato come rituale post-allenamento. Ingredienti principali:
- sea moss dorata
- magnesio liquido
- curcuma
- succo d’arancia biologico
Questo drink vuole essere un momento condiviso, oltre che un prodotto funzionale per il recupero.
Immagine e campagna: il supermercato diventa set creativo
La campagna di lancio è stata girata nel negozio di Manhattan Beach. Le immagini mostrano runner che si muovono tra gli scaffali con energia da allenamento.
La scelta del set serve a ribadire un concetto: Erewhon non è più solo un punto vendita. È un luogo che rappresenta un lifestyle ambito dai brand della moda e dello sport.
Perché Erewhon è il partner ambito dai brand sportivi
Il valore di associarsi a Erewhon si basa su alcuni fattori chiave che spiegano il recente afflusso di collaborazioni.
- Visibilità culturale: menzioni persistenti sui social e nella pop culture.
- Posizionamento lifestyle: il supermercato è percepito come simbolo di benessere.
- Community engagement: eventi e rituali che generano fedeltà.
- Allineamento di valori: salute, sostenibilità e performance.
Non sorprende che anche Lululemon abbia siglato una capsule con Erewhon lo scorso autunno. L’operazione segna una strategia diffusa: ampliare la percezione del brand oltre lo sport tradizionale.
Impatto sul mercato della moda e dello sportswear
Queste collaborazioni sottolineano una tendenza più ampia: retail, wellness e moda si sovrappongono sempre di più. Gli eventi esperienziali e i prodotti co-branded diventano leve per costruire un’immagine forte.
Per i marchi, entrare nell’ecosistema Erewhon significa accedere a una narrazione che mescola salute, aspirazione e visibilità mediatica, con ricadute sulle strategie di prodotto e comunicazione.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.