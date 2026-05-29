supermercato delle celebrità diventa running club: la nuova tendenza fitness

In pochi anni Erewhon è passato dall’essere un meme amato su TikTok a un vero e proprio catalizzatore della cultura wellness globale. Oggi il supermercato biologico di Los Angeles attira collaborazioni strategiche: l’ultima è quella pluriennale con il brand svizzero On, che porta la sua estetica sportiva dentro corsie, eventi e rituali post-allenamento.

Dettagli della collaborazione: cosa offre la capsule collection

La collaborazione tra On ed Erewhon include una capsule collection pensata per la corsa urbana e il training quotidiano. Disponibile dal 28 maggio su on.com e nei negozi fisici di On, la linea mescola toni neutri con accenti arancio, chiaro richiamo alla palette del supermercato.

Calzature: la Cloudsurfer Max in versione bianco e nero.

Abbigliamento: t-shirt, shorts, tight e felpe con dettagli minimal.

Activewear: reggiseni sportivi studiati per comfort e supporto.

Il risultato è un guardaroba che trasferisce l’immagine di Erewhon direttamente nello streetwear e nello sportswear.

Il Wellness Club: eventi locali per creare community

Al centro della partnership c’è il progetto comunitario chiamato Wellness Club. Si tratta di una serie di eventi a Los Angeles che uniscono corsa, allenamento e pratiche di recovery.

Sessioni di running collettive

Allenamenti guidati e workshop sul recupero

Iniziative sociali per costruire relazioni tra partecipanti

In parallelo ai workout, è stato ideato un succo co-branded pensato come rituale post-allenamento. Ingredienti principali:

sea moss dorata

magnesio liquido

curcuma

succo d’arancia biologico

Questo drink vuole essere un momento condiviso, oltre che un prodotto funzionale per il recupero.

Immagine e campagna: il supermercato diventa set creativo

La campagna di lancio è stata girata nel negozio di Manhattan Beach. Le immagini mostrano runner che si muovono tra gli scaffali con energia da allenamento.

La scelta del set serve a ribadire un concetto: Erewhon non è più solo un punto vendita. È un luogo che rappresenta un lifestyle ambito dai brand della moda e dello sport.

Perché Erewhon è il partner ambito dai brand sportivi

Il valore di associarsi a Erewhon si basa su alcuni fattori chiave che spiegano il recente afflusso di collaborazioni.

Visibilità culturale: menzioni persistenti sui social e nella pop culture. Posizionamento lifestyle: il supermercato è percepito come simbolo di benessere. Community engagement: eventi e rituali che generano fedeltà. Allineamento di valori: salute, sostenibilità e performance.

Non sorprende che anche Lululemon abbia siglato una capsule con Erewhon lo scorso autunno. L’operazione segna una strategia diffusa: ampliare la percezione del brand oltre lo sport tradizionale.

Impatto sul mercato della moda e dello sportswear

Queste collaborazioni sottolineano una tendenza più ampia: retail, wellness e moda si sovrappongono sempre di più. Gli eventi esperienziali e i prodotti co-branded diventano leve per costruire un’immagine forte.

Per i marchi, entrare nell’ecosistema Erewhon significa accedere a una narrazione che mescola salute, aspirazione e visibilità mediatica, con ricadute sulle strategie di prodotto e comunicazione.

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