Riccardo Cocciante a IMAGinACTION 2025: racconto in musica

Il Festival Internazionale del videoclip IMAGinACTION torna per la sua nona edizione a Ravenna, con tre giorni ricchi di proiezioni, incontri e premi che guardano al presente e al futuro del linguaggio audiovisivo.
Calendario degli eventi: tre giornate tra musica e cinema
Dal 2 al 4 ottobre 2025, la città ospita una rassegna che fonde live, proiezioni e dibattiti. Location principali: il Teatro Alighieri e la Multisala Cinemacity.
- 2 ottobre: apertura con una serata dedicata ai grandi cantautori.
- 3 ottobre: omaggio a Vasco Rossi con proiezioni restaurate.
- 4 ottobre: focus sugli anni ’90 e sugli 883.
Serata inaugurale: Riccardo Cocciante protagonista
La prima serata mette al centro il cantautore Riccardo Cocciante. Sul palco si alternano momenti musicali e proiezioni di videoclip. L’appuntamento punta a raccontare la carriera dell’artista attraverso immagini e testimonianze.
Anteprima e docufilm
Durante la serata verrà mostrato il trailer del docufilm Il Mio Nome è Riccardo, prodotto con Rai Documentari. L’opera, che ripercorre la vita artistica di Cocciante, è prevista in prima serata su RAI 1 nel 2026.
Young IMAGinACTION AI Award: giovani, videoclip e intelligenza artificiale
Il Festival ospita la seconda edizione del concorso riservato ai giovani autori. Tema centrale: l’uso dell’intelligenza artificiale nel processo creativo audiovisivo.
- I finalisti presentano i propri videoclip sul grande schermo.
- Una giuria selezionatrice valuta l’innovazione formale e narrativa.
- Il premio offre visibilità e opportunità professionali ai talenti emergenti.
Il confronto tra tradizione e automazione creativa è uno dei nodi più discussi in questa sezione.
Il Premio al Miglior Videoclip 2025: criteri e giuria
La proclamazione del Miglior Videoclip dell’anno è uno dei momenti clou. A decidere è l’Academy di IMAGinACTION.
Composizione dell’Academy
- Rappresentanti delle major discografiche internazionali.
- Organizzazioni di settore come FIMI, AFI e PMI.
- Il direttore artistico Stefano Salvati e giornalisti musicali di primo piano.
Il premio è sempre più riconosciuto come sigillo di eccellenza nell’industria musicale italiana.
Omaggio a Vasco Rossi: restauri e testimonianze
La serata del 3 ottobre alla Multisala Cinemacity è dedicata al rapporto tra musica e cinema.
- Proiezione del film restaurato È Solo un Rock’n’Roll Show.
- Presentazione di videoclip ad alta risoluzione recuperati e rimasterizzati.
- Intervento di Maurizio Solieri con aneddoti e ricordi di tournée.
Il restauro valorizza immagini d’epoca e ricrea un ponte tra il pubblico e l’epopea rock italiana.
Gli anni ’90 e il tributo agli 883
Nell’ultima serata, il Festival celebra un decennio che ha segnato la cultura pop italiana.
- Proiezione dei videoclip restaurati dall’album Nord Sud Ovest Est.
- Materiali inediti e scene dal film cult Jolly Blu.
- Presenza di Alessia Merz, che racconterà ricordi della stagione televisiva e cinematografica.
La serata punta a evocare l’immaginario degli anni ’90 e la sua eredità nella musica popolare.
Organizzazione e direzione artistica
Il Festival è prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film. La direzione artistica è curata da Stefano Salvati, regista con una lunga esperienza nel rapporto tra videoclip e cinema.
- Partnership con istituzioni culturali e broadcaster.
- Programmazione pensata per professionisti e appassionati.
- Proiezioni su grandi schermi e spazi di incontro per i creativi.
Come partecipare e dove seguire il Festival
Biglietti e info logistiche sono disponibili sui canali ufficiali dell’evento. L’accesso alle serate può prevedere prenotazione.
- Teatro Alighieri: apertura con ospiti e performance.
- Multisala Cinemacity: retrospettive e proiezioni speciali.
- Eventi collaterali: workshop e tavole rotonde sul futuro del videoclip.
