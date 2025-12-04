Newsletter

Riccardo Cocciante a IMAGinACTION 2025: racconto in musica

IMAGinACTION 2025 ospita Riccardo Cocciante per un racconto in musica
Il Festival Internazionale del videoclip IMAGinACTION torna per la sua nona edizione a Ravenna, con tre giorni ricchi di proiezioni, incontri e premi che guardano al presente e al futuro del linguaggio audiovisivo.

Calendario degli eventi: tre giornate tra musica e cinema

Dal 2 al 4 ottobre 2025, la città ospita una rassegna che fonde live, proiezioni e dibattiti. Location principali: il Teatro Alighieri e la Multisala Cinemacity.

  • 2 ottobre: apertura con una serata dedicata ai grandi cantautori.

  • 3 ottobre: omaggio a Vasco Rossi con proiezioni restaurate.

  • 4 ottobre: focus sugli anni ’90 e sugli 883.

Serata inaugurale: Riccardo Cocciante protagonista

La prima serata mette al centro il cantautore Riccardo Cocciante. Sul palco si alternano momenti musicali e proiezioni di videoclip. L’appuntamento punta a raccontare la carriera dell’artista attraverso immagini e testimonianze.

Anteprima e docufilm

Durante la serata verrà mostrato il trailer del docufilm Il Mio Nome è Riccardo, prodotto con Rai Documentari. L’opera, che ripercorre la vita artistica di Cocciante, è prevista in prima serata su RAI 1 nel 2026.

Young IMAGinACTION AI Award: giovani, videoclip e intelligenza artificiale

Il Festival ospita la seconda edizione del concorso riservato ai giovani autori. Tema centrale: l’uso dell’intelligenza artificiale nel processo creativo audiovisivo.

  • I finalisti presentano i propri videoclip sul grande schermo.

  • Una giuria selezionatrice valuta l’innovazione formale e narrativa.

  • Il premio offre visibilità e opportunità professionali ai talenti emergenti.

Il confronto tra tradizione e automazione creativa è uno dei nodi più discussi in questa sezione.

Il Premio al Miglior Videoclip 2025: criteri e giuria

La proclamazione del Miglior Videoclip dell’anno è uno dei momenti clou. A decidere è l’Academy di IMAGinACTION.

Composizione dell’Academy

  • Rappresentanti delle major discografiche internazionali.

  • Organizzazioni di settore come FIMI, AFI e PMI.

  • Il direttore artistico Stefano Salvati e giornalisti musicali di primo piano.

Il premio è sempre più riconosciuto come sigillo di eccellenza nell’industria musicale italiana.

Omaggio a Vasco Rossi: restauri e testimonianze

La serata del 3 ottobre alla Multisala Cinemacity è dedicata al rapporto tra musica e cinema.

  • Proiezione del film restaurato È Solo un Rock’n’Roll Show.

  • Presentazione di videoclip ad alta risoluzione recuperati e rimasterizzati.

  • Intervento di Maurizio Solieri con aneddoti e ricordi di tournée.

Il restauro valorizza immagini d’epoca e ricrea un ponte tra il pubblico e l’epopea rock italiana.

Gli anni ’90 e il tributo agli 883

Nell’ultima serata, il Festival celebra un decennio che ha segnato la cultura pop italiana.

  • Proiezione dei videoclip restaurati dall’album Nord Sud Ovest Est.

  • Materiali inediti e scene dal film cult Jolly Blu.

  • Presenza di Alessia Merz, che racconterà ricordi della stagione televisiva e cinematografica.

La serata punta a evocare l’immaginario degli anni ’90 e la sua eredità nella musica popolare.

Organizzazione e direzione artistica

Il Festival è prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film. La direzione artistica è curata da Stefano Salvati, regista con una lunga esperienza nel rapporto tra videoclip e cinema.

  • Partnership con istituzioni culturali e broadcaster.

  • Programmazione pensata per professionisti e appassionati.

  • Proiezioni su grandi schermi e spazi di incontro per i creativi.

Come partecipare e dove seguire il Festival

Biglietti e info logistiche sono disponibili sui canali ufficiali dell’evento. L’accesso alle serate può prevedere prenotazione.

  • Teatro Alighieri: apertura con ospiti e performance.

  • Multisala Cinemacity: retrospettive e proiezioni speciali.

  • Eventi collaterali: workshop e tavole rotonde sul futuro del videoclip.

Segui e commenta l’evento sui profili social per aggiornamenti in tempo reale.

