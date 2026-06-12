Samurai Jay: Ossessione riscrive il record, 14 settimane consecutive al numero 1

Un singolo italiano resta in vetta come non accadeva dall’esplosione dello streaming: Ossessione, firmata da Samurai Jay con Vito Salamanca, ha appena centrato un traguardo storico e continua a dominare le classifiche.

Ossessione conquista la classifica: 14 settimane di fila al numero uno

Il brano ha raggiunto la quattordicesima settimana consecutiva al primo posto della classifica FIMI / NIQ. Si tratta del nuovo record nell’era digitale per un singolo italiano.

La permanenza in cima non è un episodio isolato. Dopo l’onda generata da Sanremo, Ossessione ha mantenuto ascolti costanti e ha respinto numerose nuove uscite.

Artisti sfidanti citati: Ultimo , Tedua , Pinguini Tattici Nucleari .

, , . Il singolo conserva il primato settimana dopo settimana.

Island Records firma un altro successo: il precedente record era suo

Anche la casa discografica protagonista della vetta è la stessa che deteneva il primato precedente. Island Records, sotto la guida di Federico Cirillo, aveva già piazzato un brano ai vertici con Tony Effe e Gaia.

Il pezzo che ha perso il primato si chiamava Sesso e Samba, sempre pubblicato da Island. Con Ossessione l’etichetta rafforza la sua reputazione per le hit estive.

Amatore: l’album che accompagna il singolo e il nuovo singolo

Nella stessa settimana del record è uscito l’album di Samurai Jay, intitolato Amatore. Il progetto ha debuttato molto bene nelle classifiche ufficiali.

Top 100 Album FIMI : debutto al terzo posto.

: debutto al terzo posto. Top 20 Fisico: ingresso al quarto posto.

Contemporaneamente è stato pubblicato anche il singolo Flamenco paranoia, pensato per mantenere alta l’attenzione sul progetto.

Estate 2026: il calendario live e le nuove date

Il successo discografico si traduce in un fitto programma di concerti. Samurai Jay porterà il suo show nei principali festival e nelle piazze italiane.

Tipologie di eventi: festival estivi, date in club e appuntamenti speciali.

Biglietti e prevendite: disponibili tramite i canali ufficiali e piattaforme di vendita.

Focus live: il tour punta a capitalizzare l’onda di Ossessione.

Numeri, certificazioni e impatto streaming

Il brano ha già ricevuto una certificazione ufficiale. La somma di streaming e vendite ha portato risultati concreti.

Disco di Platino certificato da FIMI .

certificato da . Equivalente di oltre 100.000 copie tra streaming, download e vendite fisiche.

La longevità del pezzo indica un pubblico ricorrente e ascolti sostenuti nel tempo.

Come cambia il mercato: cosa significa questo primato

Il successo mette in evidenza la capacità degli artisti e delle etichette di creare brani con lunga durata. Per Island Records è la conferma di una strategia che funziona.

Nel frattempo circola un rumor su un nuovo singolo di Mahmood, che potrebbe riaccendere la competizione nelle prossime settimane.

Domande frequenti su Ossessione e Samurai Jay

Quante settimane consecutive ha passato Ossessione al numero uno?

Ossessione è rimasta in vetta per quattordici settimane consecutive nella classifica ufficiale FIMI / NIQ.

Chi deteneva il record prima di Ossessione?

Il precedente primato apparteneva al duo Tony Effe e Gaia con il brano Sesso e Samba, ed era sempre un prodotto di Island Records.

Qual è lo stato delle vendite di Ossessione?

Il brano ha ottenuto il Disco di Platino da FIMI, equivalente a oltre 100.000 copie contabilizzate tra streaming e vendite.

Che risultati ha ottenuto l’album Amatore?

Amatore ha debuttato al terzo posto nella Top 100 Album FIMI e al quarto posto nella Top 20 Fisico nella settimana di uscita.

Dove trovare il calendario completo del tour?

Il programma dettagliato con date, città e informazioni sui biglietti è pubblicato sui canali ufficiali dell’artista e sulle piattaforme di vendita dei ticket.

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