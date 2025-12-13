La Notte dei Serpenti 2025 su Rai2: 600 coristi e ospiti per celebrare la musica abruzzese

Il festival televisivo che celebra la cultura abruzzese torna in prima serata con un cast sorprendente. La Notte dei Serpenti 2025 promette musica, folklore e spettacolo visivo, mettendo insieme nomi noti e talenti locali per una serata che punta a far discutere.
Quando e dove vederlo in diretta
La trasmissione andrà in onda il 9 settembre in prima serata su Rai 2. In contemporanea sarà trasmessa anche su Rai Radio2, per chi preferisce seguire la musica in diretta via radio.
- Data: 9 settembre 2025
- Televisione: Rai 2
- Radio: Rai Radio2
- Edizione: terza
Il progetto artistico e la visione musicale
Ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi, il format nasce dall’idea di rileggere il patrimonio popolare abruzzese con linguaggi moderni. Gli arrangiamenti mantengono l’autenticità dei testi in dialetto, ma aggiungono armonie pop e sonorità contemporanee.
Un mix di antico e contemporaneo
La volontà è chiarissima: onorare la tradizione mantenendola viva. Il risultato è musica che parla sia al pubblico locale sia a chi cerca sonorità nuove.
Radici e simboli: la Festa dei Serpari
Il titolo dello spettacolo richiama una pratica molto sentita in Abruzzo. La Festa dei Serpari di Cocullo e il culto di San Domenico sono fonte d’ispirazione. Quella simbologia diventa un ponte tra identità territoriale e forma d’arte televisiva.
Ospiti, performance e sorpresa scenica
Il cartellone mescola grandi nomi italiani e interpreti locali. Sul palco sono attesi interpreti mainstream, musicisti emergenti e momenti di spettacolo non convenzionale.
Artisti principali
- Morro Cocciante (ospite d’onore)
- Rocco Hunt
- Elettra Lamborghini
- Topo Gigio (partecipazione speciale)
Performance locali e attrazioni
- Gruppi folk abruzzesi
- Arrangiamenti inediti dei canti popolari
- Numeri acrobatici e coreografie site-specific
- Ospiti a sorpresa durante la serata
Conduzione e ruolo curatoriale
Per il secondo anno la conduzione è affidata ad Andrea Delogu. Il suo ruolo è quello di guidare il racconto della serata, alternando momenti musicali e approfondimenti culturali.
Perché seguire questa edizione
La serata offre un modo diverso di vedere il folklore regionale. È un esperimento che unisce memoria e innovazione. La produzione punta anche a valorizzare artisti del territorio e a proporre performance visive capaci di sorprendere.
