La Notte dei Serpenti 2025 su Rai2: 600 coristi e ospiti per celebrare la musica abruzzese

La Notte dei Serpenti 2025 su Rai2 con tanti artisti ospiti e 600 coristi per una celebrazione della musica abruzzese
Il festival televisivo che celebra la cultura abruzzese torna in prima serata con un cast sorprendente. La Notte dei Serpenti 2025 promette musica, folklore e spettacolo visivo, mettendo insieme nomi noti e talenti locali per una serata che punta a far discutere.

Quando e dove vederlo in diretta

La trasmissione andrà in onda il 9 settembre in prima serata su Rai 2. In contemporanea sarà trasmessa anche su Rai Radio2, per chi preferisce seguire la musica in diretta via radio.

  • Data: 9 settembre 2025

  • Televisione: Rai 2

  • Radio: Rai Radio2

  • Edizione: terza

Il progetto artistico e la visione musicale

Ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi, il format nasce dall’idea di rileggere il patrimonio popolare abruzzese con linguaggi moderni. Gli arrangiamenti mantengono l’autenticità dei testi in dialetto, ma aggiungono armonie pop e sonorità contemporanee.

Un mix di antico e contemporaneo

La volontà è chiarissima: onorare la tradizione mantenendola viva. Il risultato è musica che parla sia al pubblico locale sia a chi cerca sonorità nuove.

Radici e simboli: la Festa dei Serpari

Il titolo dello spettacolo richiama una pratica molto sentita in Abruzzo. La Festa dei Serpari di Cocullo e il culto di San Domenico sono fonte d’ispirazione. Quella simbologia diventa un ponte tra identità territoriale e forma d’arte televisiva.

Ospiti, performance e sorpresa scenica

Il cartellone mescola grandi nomi italiani e interpreti locali. Sul palco sono attesi interpreti mainstream, musicisti emergenti e momenti di spettacolo non convenzionale.

Artisti principali

  • Morro Cocciante (ospite d’onore)

  • Rocco Hunt

  • Elettra Lamborghini

  • Topo Gigio (partecipazione speciale)

Performance locali e attrazioni

  • Gruppi folk abruzzesi

  • Arrangiamenti inediti dei canti popolari

  • Numeri acrobatici e coreografie site-specific

  • Ospiti a sorpresa durante la serata

Conduzione e ruolo curatoriale

Per il secondo anno la conduzione è affidata ad Andrea Delogu. Il suo ruolo è quello di guidare il racconto della serata, alternando momenti musicali e approfondimenti culturali.

Perché seguire questa edizione

La serata offre un modo diverso di vedere il folklore regionale. È un esperimento che unisce memoria e innovazione. La produzione punta anche a valorizzare artisti del territorio e a proporre performance visive capaci di sorprendere.

