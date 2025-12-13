La Notte dei Serpenti 2025 su Rai2: 600 coristi e ospiti per celebrare la musica abruzzese

Il festival televisivo che celebra la cultura abruzzese torna in prima serata con un cast sorprendente. La Notte dei Serpenti 2025 promette musica, folklore e spettacolo visivo, mettendo insieme nomi noti e talenti locali per una serata che punta a far discutere.

Quando e dove vederlo in diretta

La trasmissione andrà in onda il 9 settembre in prima serata su Rai 2. In contemporanea sarà trasmessa anche su Rai Radio2, per chi preferisce seguire la musica in diretta via radio.

Data: 9 settembre 2025

Televisione: Rai 2

Radio: Rai Radio2

Edizione: terza

Il progetto artistico e la visione musicale

Ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi, il format nasce dall’idea di rileggere il patrimonio popolare abruzzese con linguaggi moderni. Gli arrangiamenti mantengono l’autenticità dei testi in dialetto, ma aggiungono armonie pop e sonorità contemporanee.

Un mix di antico e contemporaneo

La volontà è chiarissima: onorare la tradizione mantenendola viva. Il risultato è musica che parla sia al pubblico locale sia a chi cerca sonorità nuove.

Radici e simboli: la Festa dei Serpari

Il titolo dello spettacolo richiama una pratica molto sentita in Abruzzo. La Festa dei Serpari di Cocullo e il culto di San Domenico sono fonte d’ispirazione. Quella simbologia diventa un ponte tra identità territoriale e forma d’arte televisiva.

Ospiti, performance e sorpresa scenica

Il cartellone mescola grandi nomi italiani e interpreti locali. Sul palco sono attesi interpreti mainstream, musicisti emergenti e momenti di spettacolo non convenzionale.

Artisti principali

Morro Cocciante (ospite d’onore)

(ospite d’onore) Rocco Hunt

Elettra Lamborghini

Topo Gigio (partecipazione speciale)

Performance locali e attrazioni

Gruppi folk abruzzesi

Arrangiamenti inediti dei canti popolari

Numeri acrobatici e coreografie site-specific

Ospiti a sorpresa durante la serata

Conduzione e ruolo curatoriale

Per il secondo anno la conduzione è affidata ad Andrea Delogu. Il suo ruolo è quello di guidare il racconto della serata, alternando momenti musicali e approfondimenti culturali.

Perché seguire questa edizione

La serata offre un modo diverso di vedere il folklore regionale. È un esperimento che unisce memoria e innovazione. La produzione punta anche a valorizzare artisti del territorio e a proporre performance visive capaci di sorprendere.

Articoli simili

Vota questo articolo