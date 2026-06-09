Festivalbar: Angy e Jacopo Ottonello, duetto estivo che richiama lo storico programma

Esce il 22 maggio 2026 Festivalbar, il nuovo singolo firmato da Angy con la partecipazione di Jacopo Ottonello. Il brano rievoca l’estate e il mito della trasmissione televisiva, trasformandoli in una cartolina emotiva su un amore finito. La canzone mescola malinconia e ritmo pop, pronta a entrare nelle playlist stagionali.
Il percorso di Angy: dal palcoscenico alla scrittura musicale
Milano è la sua città natale. Angy è nata il 28 febbraio 2008. Ha costruito la sua formazione artistica sui palchi dei musical.
Ha interpretato ruoli teatrali e ha partecipato al cinema. Tra le sue esperienze ci sono produzioni come Grease al Teatro Litta e ruoli sul grande schermo. Nel 2025 ha pubblicato una raccolta di poesie intitolata 16 battiti. Perché a 16 anni il cuore batte più forte.
Festivalbar è il suo quinto singolo da cantautrice. Prima di questo ha pubblicato pezzi come Temporary Love, OOPS, Te quiero e Cuore di Scorta. La sua scrittura unisce testi sinceri e atmosfere da palcoscenico.
Jacopo Ottonello: dal talent show a una nuova stagione artistica
Jacopo si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie ad Amici. Negli anni ha pubblicato dischi come l’EP Colori e l’album Fanny. Dopo una pausa, è tornato con il singolo Solamente mia a fine 2025.
Oltre alla musica, ha condiviso aspetti della sua vita personale e professionale. Ha raccontato pubblicamente anche il lavoro come operatore ecologico, sottolineando la dignità del mestiere. L’incontro con Angy per Festivalbar segna la sua nuova pubblicazione collettiva.
Festivalbar: immagine, testo e atmosfera dell’estate che muore
Il titolo richiama esplicitamente il celebre show estivo. Ma qui non è solo nostalgia televisiva. Il nome diventa metafora.
La canzone descrive un addio avvolto in dettagli sensoriali. Ci sono sapori, odori, corse sulla spiaggia e momenti rubati tra le stanze. Quelle immagini restituiscono un’estate vissuta e poi terminata.
- Immagini sensoriali: il gusto dell’estate, il profumo che rimane negli abiti.
- Ritornello: gioca sull’idea della hit estiva che ritorna ogni anno.
- Tono: leggero nel suono, disincantato nel racconto.
Il testo mette in fila ciò che mancava nella storia d’amore. Ci sono scuse numerose e la sensazione di un partner che entra e esce senza stabilità. La struttura narrava la fine come una canzone che continua a suonare, ma senza restare.
Elementi lirici chiave e come cambiano il racconto
- Ricordi concreti che rendono il brano riconoscibile.
- Alternanza tra momenti intimi e immagini collettive.
- Un ritornello pensato per rimanere in testa.
Produzione, autori e video: chi c’è dietro il progetto
Il pezzo è stato scritto a più mani. Tra gli autori figurano nomi noti del circuito pop contemporaneo. La produzione musicale ha dato al brano un impianto moderno, con richiami pop anni Novanta nel ritornello.
- Autori: tra gli autori compaiono Piersante Maruccia, Tommaso Cesana, Tom Beaver e Mario Romano.
- Produzione: il produttore principale è Tom Beaver.
- Video: la regia del videoclip è affidata a Guido Alberto Mattei, con Simone Schimmenti come co-regista.
Il lavoro di produzione punta a un suono radiofonico. L’obiettivo è far convivere un ritornello orecchiabile con immagini narrative.
Come nasce la comunicazione del singolo e le prime reazioni
Il lancio del brano è stato accompagnato da contenuti visual e dichiarazioni degli artisti. Sui social si è già acceso il dibattito tra fan e critici.
- Condivisioni: video brevi e clip dalle prove.
- Interviste: entrambi gli artisti hanno parlato del significato emotivo del pezzo.
- Riscontri: le prime playlist estive hanno inserito il brano.
Dettagli tecnici e crediti ufficiali
- Titolo · Festivalbar
- Artisti · Angy, Jacopo Ottonello
- Autori · Piersante Maruccia, Tom Beaver, Tommaso Cesana, Mario Romano
- Produzione · Tom Beaver
- Video · director Guido Alberto Mattei, co-director Simone Schimmenti
Analisi del testo: temi ricorrenti e immagini più efficaci
Il testo scommette su contrasti semplici. Da una parte la leggerezza estiva. Dall’altra la concretezza del disincanto amoroso.
- Nostalgia: l’estate come simbolo di un tempo che non torna.
- Ritmo: parole brevi e ripetizioni pensate per il coro.
- Metafore: la hit estiva come immagine di un sentimento ciclico.
Il risultato è una canzone che racconta una fine come fosse una hit di passaggio. Un pezzo destinato a essere ascoltato quando le giornate si allungano.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.