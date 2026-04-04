Riccardo Cocciante 80 anni: torna con ho vent’anni con te, album, docufilm e tour

All’ombra degli ottant’anni Riccardo Cocciante riaccende la scena musicale e culturale italiana: un singolo che anticipa un album inedito, un docufilm nelle sale, il ritorno del musical che lo ha reso celebre e una serie di concerti estivi all’aperto. È un progetto su più fronti che unisce musica, teatro e cinema.

Un singolo per il compleanno: “Ho vent’anni con te” e l’album in arrivo

Il 20 febbraio esce il nuovo singolo di Riccardo Cocciante, pensato come apripista per l’album pubblicato il 13 marzo. L’uscita coincide con il suo ottantesimo compleanno.

Il brano, firmato insieme a Luc Plamondon e Pasquale Panella, arriva tramite Sony Music Italy/Boventoon. Sono già attivi pre-save e pre-order per chi vuole assicurarsi i nuovi contenuti.

La canzone esplora la giovinezza come stato d’animo anziché un numero. Il tema principale è l’intensità emotiva che mantiene viva la persona, anche quando gli anni aumentano.

Il docufilm nelle sale: ritratto intimo e materiali inediti

Dal 20 al 23 febbraio verrà proiettato nelle sale selezionate il primo documentario dedicato a Cocciante. Il titolo del film approfondisce la sua carriera e la vita personale.

Il progetto, diretto da Stefano Salvati e prodotto da Daimon Film insieme a Rai Documentari, mescola immagini d’archivio e materiale privato.

Per arricchire il racconto sono previste anche elaborazioni grafiche e contributi digitali realizzati con tecniche di intelligenza artificiale.

Sala e calendario delle proiezioni

20-23 febbraio | Cinemacity Ravenna

| Cinemacity Ravenna 23 febbraio | Faenza Cinedream

| Faenza Cinedream 23 febbraio | Victoria Cinema, Modena

| Victoria Cinema, Modena 23 febbraio | Multisala (Trento)

| Multisala (Trento) 23 febbraio | Cinema Multisala Lux, Roma

| Cinema Multisala Lux, Roma 23 febbraio | Cinema Impero, Varese

| Cinema Impero, Varese 23 febbraio | Arcadia, Bellinzago Lombardo

| Arcadia, Bellinzago Lombardo 23 febbraio | Ariston, Mantova

Il musical che ha segnato una generazione: Notre Dame de Paris riparte

Il celebre spettacolo Notre Dame de Paris torna in tournée teatrale a partire dal 26 febbraio 2026. La ripartenza è fissata da Milano e proseguirà fino al 6 gennaio 2027, con chiusura prevista a Roma.

La produzione è a cura di Clemente Zard e la distribuzione e organizzazione degli spettacoli sono affidate a Vivo Concerti.

Il calendario toccherà numerose città italiane e alcune tappe estere, offrendo una nuova vita al musical grazie a allestimenti aggiornati e cast rinnovati.

Concerti estivi all’aperto: “Io… Riccardo Cocciante nel 2026”

Per l’estate 2026 è prevista una tournée open air, prodotta da Vivo Concerti. Il tour porterà Cocciante in alcune delle location più evocative d’Italia.

Date confermate per il tour estivo

Sabato 20 giugno 2026 | Pordenone – Parco San Valentino

| Pordenone – Parco San Valentino Giovedì 25 giugno 2026 | Venezia – Piazza San Marco

| Venezia – Piazza San Marco Martedì 30 giugno 2026 | Siracusa – Teatro Greco

| Siracusa – Teatro Greco Sabato 4 luglio 2026 | Pompei (NA) – Anfiteatro degli Scavi

| Pompei (NA) – Anfiteatro degli Scavi Martedì 14 luglio 2026 | Cernobbio (CO) – Villa Erba, Lake Sound Park

| Cernobbio (CO) – Villa Erba, Lake Sound Park Lunedì 20 luglio 2026 | Este (PD) – Castello Carrarese, Este Music Festival

| Este (PD) – Castello Carrarese, Este Music Festival Domenica 26 luglio 2026 | Teramo – Piazza Martiri

| Teramo – Piazza Martiri Sabato 1 agosto 2026 | Cabras (OR) – Anfiteatro Tharros

| Cabras (OR) – Anfiteatro Tharros Domenica 23 agosto 2026 | Fasano (BR) – Parco Archeologico di Egnazia

| Fasano (BR) – Parco Archeologico di Egnazia Sabato 29 agosto 2026 | Riccione (RN) – Riccione Music City

| Riccione (RN) – Riccione Music City Giovedì 3 settembre 2026 | Cervere (CN) – Anfiteatro dell’Anima

| Cervere (CN) – Anfiteatro dell’Anima Mercoledì 9 settembre 2026 | Vigevano (PV) – Castello Visconteo Sforzesco

| Vigevano (PV) – Castello Visconteo Sforzesco Giovedì 12 settembre 2026 | Macerata – Sferisterio

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