Concerto del primo maggio 2026: Geolier, Frah Quintale, Birthh e Delia nel cast

Il Concertone del Primo Maggio 2026 si prepara a riaccendere Piazza San Giovanni in Laterano con un cast che mescola veterani della scena e nuove leve pronte a conquistare il palco più atteso d’Italia.
Primo Maggio a San Giovanni: primi nomi e atmosfera
La manifestazione torna nella sua cornice romana e gli annunci hanno già acceso il dibattito tra fan e addetti ai lavori. Sul cartellone compaiono sia nomi storici sia artisti emergenti.
- Data e luogo: Piazza San Giovanni in Laterano, Roma.
- Evento: Concerto del Primo Maggio 2026.
Tema dell’edizione e direzione artistica con focus sul lavoro
Quest’anno il filo rosso del Concertone è il lavoro nell’era digitale. Il tema scelto esplicita la necessità di nuove tutele e diritti con lo sguardo rivolto all’intelligenza artificiale.
La direzione artistica è affidata a Massimo Bonelli, che ha sintetizzato il concept nello slogan “Il domani è ancora nostro”. L’intento è mettere insieme sensibilità diverse, dalla tradizione al presente innovativo.
1MNext 2026: le finali e le tre artiste scelte
La selezione dedicata ai talenti emergenti ha chiuso le finali in presenza a Roma.
La serata delle finali si è svolta il 16 aprile nella sede di Fondimpresa, partner principale del contest organizzato da iCompany.
Giuria e metodo di selezione
- Giuria di Qualità composta da: Massimo Bonelli, Marta Venturini, Lucia Stacchiotti, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli.
- Performance live e valutazione tecnica ed espressiva degli artisti.
Le tre artiste che andranno a San Giovanni
- Bambina — cantautrice calabrese.
- Cainero — cantautrice di Terracina (Lazio).
- Cristiana Verardo — cantautrice pugliese.
Il vincitore assoluto sarà proclamato durante il Concertone. Rai Radio 2, radio ufficiale, seguirà l’evento con collegamenti e interviste dal backstage.
Artisti confermati e nomi di richiamo nella scaletta
Tra i grandi ritorni spicca quello dei Litfiba, che saliranno sul palco con la formazione storica. Il loro rientro coincide con il quarantennale dell’album 17 Re.
Accanto a loro ci saranno interpreti e cantautori che hanno segnato la stagione recente della musica italiana.
- Riccardo Cocciante — icona del cantautorato.
- Ditonellapiaga — fresca dell’album Miss Italia.
- Sayf, Angelica Bove — emersa da X Factor e Premio della Critica a Sanremo 2026.
- Emma Nolde e La Niña — due voci femminili in ascesa.
- Eddie Brock — ha annunciato le tre finaliste di 1MNext e sarà presente sul palco.
Rapper, nuove proposte e progetti live: chi altro salirà sul palco
Il programma include anche nomi del rap e dell’indie contemporaneo, confermando la varietà musicale dell’evento.
- Geolier — torna al Concertone dopo il successo di Tutto è possibile e in vista del tour stadi 2026.
- Frah Quintale — presente con il nuovo progetto Amor Proprio.
- Birthh — voce italoamericana tra le più originali della scena attuale.
- Delia (Delia Buglisi) — reduce da un lungo tour teatrale.
Cast annunciato (ordine alfabetico)
- Angelica Bove
- Birthh
- Delia
- Ditonellapiaga
- Eddie Brock
- Emma Nolde
- Frah Quintale
- Geolier
- La Niña
- Litfiba
- Riccardo Cocciante
- Sayf
Cast in aggiornamento
Organizzazione, streaming e accesso al Concertone
Il Concerto del Primo Maggio è promosso dalle organizzazioni sindacali e curato dall’organizzazione iCompany.
- Promotori: CGIL, CISL e UIL.
- Diretta TV e streaming: Rai 3, RaiPlay, Rai Italia e collegamento radio su Rai Radio 2.
- Biglietti: ingresso libero e gratuito, come da tradizione.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.