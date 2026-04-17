Concerto del primo maggio 2026: Geolier, Frah Quintale, Birthh e Delia nel cast

Il Concertone del Primo Maggio 2026 si prepara a riaccendere Piazza San Giovanni in Laterano con un cast che mescola veterani della scena e nuove leve pronte a conquistare il palco più atteso d’Italia.

Primo Maggio a San Giovanni: primi nomi e atmosfera

La manifestazione torna nella sua cornice romana e gli annunci hanno già acceso il dibattito tra fan e addetti ai lavori. Sul cartellone compaiono sia nomi storici sia artisti emergenti.

Data e luogo: Piazza San Giovanni in Laterano, Roma.

Piazza San Giovanni in Laterano, Roma. Evento: Concerto del Primo Maggio 2026.

Tema dell’edizione e direzione artistica con focus sul lavoro

Quest’anno il filo rosso del Concertone è il lavoro nell’era digitale. Il tema scelto esplicita la necessità di nuove tutele e diritti con lo sguardo rivolto all’intelligenza artificiale.

La direzione artistica è affidata a Massimo Bonelli, che ha sintetizzato il concept nello slogan “Il domani è ancora nostro”. L’intento è mettere insieme sensibilità diverse, dalla tradizione al presente innovativo.

1MNext 2026: le finali e le tre artiste scelte

La selezione dedicata ai talenti emergenti ha chiuso le finali in presenza a Roma.

La serata delle finali si è svolta il 16 aprile nella sede di Fondimpresa, partner principale del contest organizzato da iCompany.

Giuria e metodo di selezione

Giuria di Qualità composta da: Massimo Bonelli , Marta Venturini , Lucia Stacchiotti , Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli .

, , , e . Performance live e valutazione tecnica ed espressiva degli artisti.

Le tre artiste che andranno a San Giovanni

Bambina — cantautrice calabrese.

— cantautrice calabrese. Cainero — cantautrice di Terracina (Lazio).

— cantautrice di Terracina (Lazio). Cristiana Verardo — cantautrice pugliese.

Il vincitore assoluto sarà proclamato durante il Concertone. Rai Radio 2, radio ufficiale, seguirà l’evento con collegamenti e interviste dal backstage.

Artisti confermati e nomi di richiamo nella scaletta

Tra i grandi ritorni spicca quello dei Litfiba, che saliranno sul palco con la formazione storica. Il loro rientro coincide con il quarantennale dell’album 17 Re.

Accanto a loro ci saranno interpreti e cantautori che hanno segnato la stagione recente della musica italiana.

Riccardo Cocciante — icona del cantautorato.

— icona del cantautorato. Ditonellapiaga — fresca dell’album Miss Italia .

— fresca dell’album . Sayf , Angelica Bove — emersa da X Factor e Premio della Critica a Sanremo 2026.

, — emersa da X Factor e Premio della Critica a Sanremo 2026. Emma Nolde e La Niña — due voci femminili in ascesa.

e — due voci femminili in ascesa. Eddie Brock — ha annunciato le tre finaliste di 1MNext e sarà presente sul palco.

Rapper, nuove proposte e progetti live: chi altro salirà sul palco

Il programma include anche nomi del rap e dell’indie contemporaneo, confermando la varietà musicale dell’evento.

Geolier — torna al Concertone dopo il successo di Tutto è possibile e in vista del tour stadi 2026.

— torna al Concertone dopo il successo di e in vista del tour stadi 2026. Frah Quintale — presente con il nuovo progetto Amor Proprio .

— presente con il nuovo progetto . Birthh — voce italoamericana tra le più originali della scena attuale.

— voce italoamericana tra le più originali della scena attuale. Delia (Delia Buglisi) — reduce da un lungo tour teatrale.

Cast annunciato (ordine alfabetico)

Angelica Bove

Birthh

Delia

Ditonellapiaga

Eddie Brock

Emma Nolde

Frah Quintale

Geolier

La Niña

Litfiba

Riccardo Cocciante

Sayf

Cast in aggiornamento

Organizzazione, streaming e accesso al Concertone

Il Concerto del Primo Maggio è promosso dalle organizzazioni sindacali e curato dall’organizzazione iCompany.

Promotori: CGIL, CISL e UIL.

CGIL, CISL e UIL. Diretta TV e streaming: Rai 3, RaiPlay, Rai Italia e collegamento radio su Rai Radio 2 .

Rai 3, RaiPlay, Rai Italia e collegamento radio su . Biglietti: ingresso libero e gratuito, come da tradizione.

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