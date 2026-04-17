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Concerto del primo maggio 2026: Geolier, Frah Quintale, Birthh e Delia nel cast

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Di : Enrico Valiani

Concerto del Primo Maggio 2026: Geolier, Frah Quintale, Birthh e Delia nel cast del Concertone
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Il Concertone del Primo Maggio 2026 si prepara a riaccendere Piazza San Giovanni in Laterano con un cast che mescola veterani della scena e nuove leve pronte a conquistare il palco più atteso d’Italia.

Primo Maggio a San Giovanni: primi nomi e atmosfera

La manifestazione torna nella sua cornice romana e gli annunci hanno già acceso il dibattito tra fan e addetti ai lavori. Sul cartellone compaiono sia nomi storici sia artisti emergenti.

  • Data e luogo: Piazza San Giovanni in Laterano, Roma.

  • Evento: Concerto del Primo Maggio 2026.

Tema dell’edizione e direzione artistica con focus sul lavoro

Quest’anno il filo rosso del Concertone è il lavoro nell’era digitale. Il tema scelto esplicita la necessità di nuove tutele e diritti con lo sguardo rivolto all’intelligenza artificiale.

La direzione artistica è affidata a Massimo Bonelli, che ha sintetizzato il concept nello slogan “Il domani è ancora nostro”. L’intento è mettere insieme sensibilità diverse, dalla tradizione al presente innovativo.

1MNext 2026: le finali e le tre artiste scelte

La selezione dedicata ai talenti emergenti ha chiuso le finali in presenza a Roma.

La serata delle finali si è svolta il 16 aprile nella sede di Fondimpresa, partner principale del contest organizzato da iCompany.

Giuria e metodo di selezione

  • Giuria di Qualità composta da: Massimo Bonelli, Marta Venturini, Lucia Stacchiotti, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli.

  • Performance live e valutazione tecnica ed espressiva degli artisti.

Le tre artiste che andranno a San Giovanni

  • Bambina — cantautrice calabrese.

  • Cainero — cantautrice di Terracina (Lazio).

  • Cristiana Verardo — cantautrice pugliese.

Il vincitore assoluto sarà proclamato durante il Concertone. Rai Radio 2, radio ufficiale, seguirà l’evento con collegamenti e interviste dal backstage.

Artisti confermati e nomi di richiamo nella scaletta

Tra i grandi ritorni spicca quello dei Litfiba, che saliranno sul palco con la formazione storica. Il loro rientro coincide con il quarantennale dell’album 17 Re.

Accanto a loro ci saranno interpreti e cantautori che hanno segnato la stagione recente della musica italiana.

  • Riccardo Cocciante — icona del cantautorato.

  • Ditonellapiaga — fresca dell’album Miss Italia.

  • Sayf, Angelica Bove — emersa da X Factor e Premio della Critica a Sanremo 2026.

  • Emma Nolde e La Niña — due voci femminili in ascesa.

  • Eddie Brock — ha annunciato le tre finaliste di 1MNext e sarà presente sul palco.

Rapper, nuove proposte e progetti live: chi altro salirà sul palco

Il programma include anche nomi del rap e dell’indie contemporaneo, confermando la varietà musicale dell’evento.

  • Geolier — torna al Concertone dopo il successo di Tutto è possibile e in vista del tour stadi 2026.

  • Frah Quintale — presente con il nuovo progetto Amor Proprio.

  • Birthh — voce italoamericana tra le più originali della scena attuale.

  • Delia (Delia Buglisi) — reduce da un lungo tour teatrale.

Cast annunciato (ordine alfabetico)

  • Angelica Bove

  • Birthh

  • Delia

  • Ditonellapiaga

  • Eddie Brock

  • Emma Nolde

  • Frah Quintale

  • Geolier

  • La Niña

  • Litfiba

  • Riccardo Cocciante

  • Sayf

Cast in aggiornamento

Organizzazione, streaming e accesso al Concertone

Il Concerto del Primo Maggio è promosso dalle organizzazioni sindacali e curato dall’organizzazione iCompany.

  • Promotori: CGIL, CISL e UIL.

  • Diretta TV e streaming: Rai 3, RaiPlay, Rai Italia e collegamento radio su Rai Radio 2.

  • Biglietti: ingresso libero e gratuito, come da tradizione.

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