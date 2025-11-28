PeM! festival Monferrato: parole e musica fino al 9 ottobre

Il Monferrato si anima con parole, note e incontri: il nuovo ciclo del festival trasforma borghi e colline in palcoscenico, offrendo spettacoli gratuiti che mescolano musica, interviste e racconto giornalistico.

Un calendario fitto: 22 appuntamenti in 43 giorni

La ventesima edizione del PeM! Festival – Parole e musica in Monferrato propone un cartellone compatto e vario. Tra fine agosto e inizio ottobre sono in programma 22 eventi distribuiti su 43 giorni.

Periodo : dal 28 agosto al 9 ottobre.

: dal 28 agosto al 9 ottobre. Formato : spettacoli mescolati a interviste; un modello di live journalism con performance musicali.

: spettacoli mescolati a interviste; un modello di live journalism con performance musicali. Ingresso: tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

Temi e linguaggi: musica, racconto e intrattenimento

Il festival spazia tra generi e formati. Ogni serata combina intrattenimento e approfondimento.

Concerti e sessioni musicali.

Incontri con autori e giornalisti.

Spettacolo comico e proiezioni cinematografiche.

Appuntamenti legati all’enogastronomia e alla cultura locale.

Lo stile unisce l’intervista al palco, privilegiando il dialogo e la narrazione scenica.

Dove si svolge: il percorso tra i borghi del Monferrato

La rassegna si snoda su dieci comuni, offrendo un itinerario tra colline, risaie e il fiume Po.

San Salvatore Monferrato

Lu Cuccaro Monferrato

Balzola

Valenza

Mirabello Monferrato (Country Sport Village)

Alessandria

Pontestura

Rive

Fubine Monferrato

Ecomuseo della Pietra da Cantoni con il comune di Cella Monte

Il territorio è riconosciuto come sito Unesco da dieci anni. Le location valorizzano paesaggi e tradizioni locali.

Direzione artistica e ospiti: un cast variegato

La direzione del festival è curata da Enrico Deregibus. Il cartellone include interpreti della musica, scrittori, volti televisivi e professionisti del giornalismo.

La formula punta su serate d’autore e incontri che raccontano storie del territorio e d’Italia.

Informazioni pratiche e come partecipare

Molti appuntamenti sono pensati per un pubblico ampio. Ecco alcune indicazioni utili:

Accesso libero e gratuito; si consiglia di arrivare con anticipo. Controllare orari e sedi sul sito ufficiale del festival. Eventi all’aperto: prevedere abbigliamento adatto al meteo.

Il Monferrato è facilmente raggiungibile: si trova a circa un’ora da Torino, Milano e Genova.

