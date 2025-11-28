PeM! festival Monferrato: parole e musica fino al 9 ottobre

Il Monferrato si anima con parole, note e incontri: il nuovo ciclo del festival trasforma borghi e colline in palcoscenico, offrendo spettacoli gratuiti che mescolano musica, interviste e racconto giornalistico.
Un calendario fitto: 22 appuntamenti in 43 giorni
La ventesima edizione del PeM! Festival – Parole e musica in Monferrato propone un cartellone compatto e vario. Tra fine agosto e inizio ottobre sono in programma 22 eventi distribuiti su 43 giorni.
- Periodo: dal 28 agosto al 9 ottobre.
- Formato: spettacoli mescolati a interviste; un modello di live journalism con performance musicali.
- Ingresso: tutti gli appuntamenti sono gratuiti.
Temi e linguaggi: musica, racconto e intrattenimento
Il festival spazia tra generi e formati. Ogni serata combina intrattenimento e approfondimento.
- Concerti e sessioni musicali.
- Incontri con autori e giornalisti.
- Spettacolo comico e proiezioni cinematografiche.
- Appuntamenti legati all’enogastronomia e alla cultura locale.
Lo stile unisce l’intervista al palco, privilegiando il dialogo e la narrazione scenica.
Dove si svolge: il percorso tra i borghi del Monferrato
La rassegna si snoda su dieci comuni, offrendo un itinerario tra colline, risaie e il fiume Po.
- San Salvatore Monferrato
- Lu Cuccaro Monferrato
- Balzola
- Valenza
- Mirabello Monferrato (Country Sport Village)
- Alessandria
- Pontestura
- Rive
- Fubine Monferrato
- Ecomuseo della Pietra da Cantoni con il comune di Cella Monte
Il territorio è riconosciuto come sito Unesco da dieci anni. Le location valorizzano paesaggi e tradizioni locali.
Direzione artistica e ospiti: un cast variegato
La direzione del festival è curata da Enrico Deregibus. Il cartellone include interpreti della musica, scrittori, volti televisivi e professionisti del giornalismo.
La formula punta su serate d’autore e incontri che raccontano storie del territorio e d’Italia.
Informazioni pratiche e come partecipare
Molti appuntamenti sono pensati per un pubblico ampio. Ecco alcune indicazioni utili:
- Accesso libero e gratuito; si consiglia di arrivare con anticipo.
- Controllare orari e sedi sul sito ufficiale del festival.
- Eventi all’aperto: prevedere abbigliamento adatto al meteo.
Il Monferrato è facilmente raggiungibile: si trova a circa un’ora da Torino, Milano e Genova.
