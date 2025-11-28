Newsletter

PeM! festival Monferrato: parole e musica fino al 9 ottobre

PeM! Festival – Parole e musica in Monferrato. Un festival ricco di eventi fino al 9 ottobre
Il Monferrato si anima con parole, note e incontri: il nuovo ciclo del festival trasforma borghi e colline in palcoscenico, offrendo spettacoli gratuiti che mescolano musica, interviste e racconto giornalistico.

Un calendario fitto: 22 appuntamenti in 43 giorni

La ventesima edizione del PeM! Festival – Parole e musica in Monferrato propone un cartellone compatto e vario. Tra fine agosto e inizio ottobre sono in programma 22 eventi distribuiti su 43 giorni.

  • Periodo: dal 28 agosto al 9 ottobre.

  • Formato: spettacoli mescolati a interviste; un modello di live journalism con performance musicali.

  • Ingresso: tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

Temi e linguaggi: musica, racconto e intrattenimento

Il festival spazia tra generi e formati. Ogni serata combina intrattenimento e approfondimento.

  • Concerti e sessioni musicali.

  • Incontri con autori e giornalisti.

  • Spettacolo comico e proiezioni cinematografiche.

  • Appuntamenti legati all’enogastronomia e alla cultura locale.

Lo stile unisce l’intervista al palco, privilegiando il dialogo e la narrazione scenica.

Dove si svolge: il percorso tra i borghi del Monferrato

La rassegna si snoda su dieci comuni, offrendo un itinerario tra colline, risaie e il fiume Po.

  • San Salvatore Monferrato

  • Lu Cuccaro Monferrato

  • Balzola

  • Valenza

  • Mirabello Monferrato (Country Sport Village)

  • Alessandria

  • Pontestura

  • Rive

  • Fubine Monferrato

  • Ecomuseo della Pietra da Cantoni con il comune di Cella Monte

Il territorio è riconosciuto come sito Unesco da dieci anni. Le location valorizzano paesaggi e tradizioni locali.

Direzione artistica e ospiti: un cast variegato

La direzione del festival è curata da Enrico Deregibus. Il cartellone include interpreti della musica, scrittori, volti televisivi e professionisti del giornalismo.

La formula punta su serate d’autore e incontri che raccontano storie del territorio e d’Italia.

Informazioni pratiche e come partecipare

Molti appuntamenti sono pensati per un pubblico ampio. Ecco alcune indicazioni utili:

  1. Accesso libero e gratuito; si consiglia di arrivare con anticipo.

  2. Controllare orari e sedi sul sito ufficiale del festival.

  3. Eventi all’aperto: prevedere abbigliamento adatto al meteo.

Il Monferrato è facilmente raggiungibile: si trova a circa un’ora da Torino, Milano e Genova.

