Federico Zampaglione guida la giuria: contest per emergenti promuovi la tua musica

Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, sarà al centro della nuova edizione di Promuovi la tua musica. Avrà il ruolo di presidente di giuria e fungerà da testimonial del contest che scopre talenti emergenti. La finale si terrà sul palco di Radio Italia Live e sarà trasmessa da Radio Italia TV, offrendo grande visibilità agli artisti partecipanti.
Il ruolo di Zampaglione e cosa aspettarsi dalla serata finale
Oltre a dirigere la giuria, Federico Zampaglione si esibirà dal vivo durante la finale. La conduzione dell’evento è affidata a Mauro Marino. Nel corso della serata Zampaglione riceverà anche un premio alla carriera.
La diretta da studi di Radio Italia Solomusicaitaliana metterà in risalto i progetti selezionati. Questo palco è già noto per i concerti di Radio Italia Live, una grande vetrina per la scena italiana.
Come si sviluppano le selezioni: tappe e numeri utili
Le audizioni sono iniziate a maggio 2026 e proseguiranno fino a gennaio 2027. Il percorso è pensato per raggiungere diverse realtà musicali sul territorio nazionale.
- Luoghi di partenza: Roma e Milano.
- Semifinale a Milano: 25 artisti ammessi.
- Finale trasmessa: 15 progetti selezionati su Radio Italia TV.
Il format consente a giovani musicisti di confrontarsi con una giuria di esperti e di accedere a occasioni di promozione mediatica.
La squadra creativa dietro il contest e i vantaggi per i partecipanti
La direzione artistica è curata da Fanya Di Croce. Accanto a lei opera in co-direzione il produttore e sound engineer Marco Barusso.
- Consulenza artistica e tecnica.
- Opportunità di visibilità su radio, tv e stampa.
- Confronto diretto con professionisti del settore.
Il progetto mette in contatto il talento emergente con risorse concrete. L’obiettivo è favorire percorsi reali di crescita professionale.
Il punto di vista della direttrice artistica
Secondo Fanya Di Croce, il contest non è solo una gara. È un’occasione concreta per far emergere nuovi progetti musicali. È importante creare spazi dove i giovani possano essere ascoltati e supportati.
Portare artisti su una rete nazionale di primo piano rappresenta, nelle sue parole, un passo decisivo per lo sviluppo della scena emergente.
Come partecipare: informazioni sulle iscrizioni
Chi desidera candidarsi trova tutte le istruzioni sul sito ufficiale. La piattaforma raccoglie brani e materiali per la selezione.
- Sito per iscrizioni: promuovilatuamusica.it.
- Scadenze: iscrizioni aperte fino a gennaio 2027.
- Materiale richiesto: demo, bio e press kit.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.