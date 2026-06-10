Federico Zampaglione guida la giuria: contest per emergenti promuovi la tua musica

Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, sarà al centro della nuova edizione di Promuovi la tua musica. Avrà il ruolo di presidente di giuria e fungerà da testimonial del contest che scopre talenti emergenti. La finale si terrà sul palco di Radio Italia Live e sarà trasmessa da Radio Italia TV, offrendo grande visibilità agli artisti partecipanti.

Il ruolo di Zampaglione e cosa aspettarsi dalla serata finale

Oltre a dirigere la giuria, Federico Zampaglione si esibirà dal vivo durante la finale. La conduzione dell’evento è affidata a Mauro Marino. Nel corso della serata Zampaglione riceverà anche un premio alla carriera.

La diretta da studi di Radio Italia Solomusicaitaliana metterà in risalto i progetti selezionati. Questo palco è già noto per i concerti di Radio Italia Live, una grande vetrina per la scena italiana.

Come si sviluppano le selezioni: tappe e numeri utili

Le audizioni sono iniziate a maggio 2026 e proseguiranno fino a gennaio 2027. Il percorso è pensato per raggiungere diverse realtà musicali sul territorio nazionale.

Luoghi di partenza: Roma e Milano .

e . Semifinale a Milano: 25 artisti ammessi.

artisti ammessi. Finale trasmessa: 15 progetti selezionati su Radio Italia TV.

Il format consente a giovani musicisti di confrontarsi con una giuria di esperti e di accedere a occasioni di promozione mediatica.

La squadra creativa dietro il contest e i vantaggi per i partecipanti

La direzione artistica è curata da Fanya Di Croce. Accanto a lei opera in co-direzione il produttore e sound engineer Marco Barusso.

Consulenza artistica e tecnica.

Opportunità di visibilità su radio, tv e stampa.

Confronto diretto con professionisti del settore.

Il progetto mette in contatto il talento emergente con risorse concrete. L’obiettivo è favorire percorsi reali di crescita professionale.

Il punto di vista della direttrice artistica

Secondo Fanya Di Croce, il contest non è solo una gara. È un’occasione concreta per far emergere nuovi progetti musicali. È importante creare spazi dove i giovani possano essere ascoltati e supportati.

Portare artisti su una rete nazionale di primo piano rappresenta, nelle sue parole, un passo decisivo per lo sviluppo della scena emergente.

Come partecipare: informazioni sulle iscrizioni

Chi desidera candidarsi trova tutte le istruzioni sul sito ufficiale. La piattaforma raccoglie brani e materiali per la selezione.

Sito per iscrizioni: promuovilatuamusica.it .

. Scadenze: iscrizioni aperte fino a gennaio 2027.

Materiale richiesto: demo, bio e press kit.

Articoli simili

Vota questo articolo