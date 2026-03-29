LUCI AL NEON tornano con “Smartbox”: nuovo singolo electropop dal 17 febbraio

Le LUCI AL NEON tornano con un brano che punta dritto alla pista: si intitola Smartbox, è uptempo, ha un’anima electropop e uscirà in digitale martedì 17 febbraio 2026. Il trio femminile trasforma energie da live in un singolo pensato per serate notturne e streaming veloci.
Smartbox: il nuovo singolo electropop e il tema della libertà
Smartbox parla di emozioni che non si lasciano imbrigliare. La canzone mette in scena il desiderio di evasione da relazioni controllanti, su un tappeto sonoro scattante e sintetico.
La voce di Kris guida il racconto, mentre il ritmo spinge verso il ballo. Il pezzo è pensato per funzionare sia in cuffia sia sul palco, con un bridge che esplode in tensione melodica.
La band: identità, membri e ruolo creativo
Le LUCI AL NEON sono un trio indie pop tutto al femminile composto da:
- Kris – voce e autrice
- Alena – basso
- Francesca – batteria
Il gruppo fonde sonorità indie pop con atmosfere synthwave, privilegiando un approccio live. L’identità della band è costruita su testi visivi e performance energiche.
Produzione e collaborazioni dietro il suono
La produzione artistica di Smartbox è curata da Leo Pari e Simone Guzzino, che hanno contribuito anche alla scrittura insieme a Kris. Il risultato è un sound moderno, lucido e orientato alla pista.
Dettagli tecnici
- Genere: electropop / indie pop
- Atmosfera: notturna, ritmica, live-oriented
- Distribuzione: tutte le piattaforme digitali
Il percorso discografico: singoli precedenti e l’EP EVOLUTION
Prima di Smartbox, il trio ha pubblicato diversi singoli che hanno definito il suo stile:
- Kawasaki
- Al Palalottomatica
- Nella Playlist dei tuoi pensieri – in duetto con Jessica Morlacchi
Il 24 ottobre 2025 è uscito il primo EP ufficiale, EVOLUTION, che ha segnato il passaggio a una fase più definita del progetto.
Il lavoro su EVOLUTION è stato sostenuto dal Bando SIAE “Per Chi Crea” – Nuove Opere, con il supporto del MiC e della SIAE.
Vita da live: tappe già fatte e prossime date in club
Le LUCI AL NEON stanno consolidando la loro presenza dal vivo con concerti in club e piccoli festival. Tra le date già realizzate ci sono i live al Reset di Benevento e al Quid di Roma.
Tra le prossime tappe annunciate:
- 12 marzo 2026 – Apollo, Milano
- 15 marzo 2026 – Locanda Blues, Roma
La band continuerà a promuovere EVOLUTION e il nuovo singolo con altre serate nei club italiani.
Articoli simili
- Radar AMI: nuove frequenze rilevate su I Giocattoli, Comeilmiele e altre scoperte
- Radar AMI: nuove frequenze su Atarde, Lupo, Secondo, Jeko, b4ze e Nemesi
- Laura Pausini festeggia 30 anni del fan club e annuncia 2 anni di musica
- Inverno feat Ethan non sento più niente: il singolo evoca il desiderio di tornare a sentire
- Capodanno Rai 1 2026: scaletta, cantanti e ospiti di l’anno che verrà
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.