LUCI AL NEON tornano con “Smartbox”: nuovo singolo electropop dal 17 febbraio

Le LUCI AL NEON tornano con un brano che punta dritto alla pista: si intitola Smartbox, è uptempo, ha un’anima electropop e uscirà in digitale martedì 17 febbraio 2026. Il trio femminile trasforma energie da live in un singolo pensato per serate notturne e streaming veloci.

Smartbox: il nuovo singolo electropop e il tema della libertà

Smartbox parla di emozioni che non si lasciano imbrigliare. La canzone mette in scena il desiderio di evasione da relazioni controllanti, su un tappeto sonoro scattante e sintetico.

La voce di Kris guida il racconto, mentre il ritmo spinge verso il ballo. Il pezzo è pensato per funzionare sia in cuffia sia sul palco, con un bridge che esplode in tensione melodica.

La band: identità, membri e ruolo creativo

Le LUCI AL NEON sono un trio indie pop tutto al femminile composto da:

Kris – voce e autrice

– voce e autrice Alena – basso

– basso Francesca – batteria

Il gruppo fonde sonorità indie pop con atmosfere synthwave, privilegiando un approccio live. L’identità della band è costruita su testi visivi e performance energiche.

Produzione e collaborazioni dietro il suono

La produzione artistica di Smartbox è curata da Leo Pari e Simone Guzzino, che hanno contribuito anche alla scrittura insieme a Kris. Il risultato è un sound moderno, lucido e orientato alla pista.

Dettagli tecnici

Genere: electropop / indie pop

Atmosfera: notturna, ritmica, live-oriented

Distribuzione: tutte le piattaforme digitali

Il percorso discografico: singoli precedenti e l’EP EVOLUTION

Prima di Smartbox, il trio ha pubblicato diversi singoli che hanno definito il suo stile:

Kawasaki

Al Palalottomatica

Nella Playlist dei tuoi pensieri – in duetto con Jessica Morlacchi

Il 24 ottobre 2025 è uscito il primo EP ufficiale, EVOLUTION, che ha segnato il passaggio a una fase più definita del progetto.

Il lavoro su EVOLUTION è stato sostenuto dal Bando SIAE “Per Chi Crea” – Nuove Opere, con il supporto del MiC e della SIAE.

Vita da live: tappe già fatte e prossime date in club

Le LUCI AL NEON stanno consolidando la loro presenza dal vivo con concerti in club e piccoli festival. Tra le date già realizzate ci sono i live al Reset di Benevento e al Quid di Roma.

Tra le prossime tappe annunciate:

12 marzo 2026 – Apollo, Milano

– Apollo, Milano 15 marzo 2026 – Locanda Blues, Roma

La band continuerà a promuovere EVOLUTION e il nuovo singolo con altre serate nei club italiani.

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