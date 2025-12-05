Euro NCAP: BYD Dolphin Surf e Mini al massimo punteggio, MG3 e Hyundai Inster in difficoltà

Euro NCAP ha appena pubblicato una nuova tornata di valutazioni che mescola sorprese e conferme. Alcune city car hanno centrato il punteggio massimo, mentre modelli più grandi hanno mostrato prestazioni altalenanti. I verdetti influiscono sulle scelte d’acquisto e accendono il dibattito sulla sicurezza nelle auto moderne.

Risultati chiave: chi ha guadagnato le 5 stelle

La sessione ha premiato diverse vetture con il massimo punteggio. Tra queste figurano modelli noti e novità di mercato.

BYD Dolphin Surf ha ottenuto un risultato di alto livello tra le city car.

ha ottenuto un risultato di alto livello tra le city car. Firefly , pur non disponibile in Italia, ha mostrato eccellenza nella protezione degli occupanti adulti.

, pur non disponibile in Italia, ha mostrato eccellenza nella protezione degli occupanti adulti. Audi Q4 ha confermato la solidità con percentuali elevate nelle prove.

Mini Cooper e altri modelli come Smart 5, VW ID.Buzz, Lynk&Co 08 e Hyundai Ioniq 9 hanno ottenuto valutazioni positive.

Le piccole che sorprendono: perché contano i test

Le auto compatte solitamente pagano pegno nelle collisioni. Eppure alcune hanno invertito la tendenza.

Risultati notevoli per le city car

La BYD, pur essendo una vettura di piccole dimensioni, ha raccolto ottimi voti in tutte le aree chiave.

La Firefly ha mostrato un 96% nella protezione degli occupanti adulti , un valore raro per la categoria.

, un valore raro per la categoria. La Mini Cooper ha registrato performance solide, ma inferiori rispetto alle due citate.

SUV e familiari: sicurezza a geometrie variabili

I modelli più grandi non sono immuni a risultati differenti. Alcuni SUV hanno brillato, altri meno.

Audi Q4 ha raggiunto punteggi elevati nelle prove di impatto.

ha raggiunto punteggi elevati nelle prove di impatto. Il VW ID.Buzz e la Lynk&Co 08 hanno mostrato comportamenti complessivamente rassicuranti.

Tra le berline e i crossover, alcune hanno ottenuto il giudizio pieno, altre sono rimaste sotto le 5 stelle.

Quattro stelle e problemi tecnici emersi nei test

Non tutte le bocciature sono uguali. Alcuni errori hanno portato a note di rilievo.

BMW Serie 1, Suzuki eVitara (e la gemella Toyota Urban Cruiser), Hyundai Inster e Citroën C5 Aircross hanno ricevuto 4 stelle.

La MG3 ha totalizzato 4 stelle ma con un’anomalia significativa durante i crash test.

Euro NCAP ha segnalato che, nel test sulla MG3, il sedile del conducente ha subito una rotazione. Questo ha esposto la gamba destra a rischio e la testa del manichino ha oltrepassato lateralmente l’airbag, arrivando a sfiorare il volante. L’ente ha definito il caso come un evento non riscontrato in passato nei suoi test.

Implicazioni pratiche per chi cerca una vettura sicura

I risultati influenzano scelta e valutazioni. È utile considerare diversi aspetti oltre al punteggio finale.

Controllare la protezione degli occupanti adulti e dei bambini.

Valutare i sistemi di assistenza alla guida e la prevenzione degli impatti.

Prestare attenzione a report tecnici che segnalano anomalie strutturali o componenti difettosi.

Confrontare le valutazioni Euro NCAP per lo stesso segmento prima dell’acquisto.

