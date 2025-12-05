Newsletter

Euro NCAP: BYD Dolphin Surf e Mini al massimo punteggio, MG3 e Hyundai Inster in difficoltà

Test Euro NCAP al massimo punteggio per BYD Dolphin Surf e Mini. Problemi per MG3 e Hyundai Inster
Euro NCAP ha appena pubblicato una nuova tornata di valutazioni che mescola sorprese e conferme. Alcune city car hanno centrato il punteggio massimo, mentre modelli più grandi hanno mostrato prestazioni altalenanti. I verdetti influiscono sulle scelte d’acquisto e accendono il dibattito sulla sicurezza nelle auto moderne.

Risultati chiave: chi ha guadagnato le 5 stelle

La sessione ha premiato diverse vetture con il massimo punteggio. Tra queste figurano modelli noti e novità di mercato.

  • BYD Dolphin Surf ha ottenuto un risultato di alto livello tra le city car.

  • Firefly, pur non disponibile in Italia, ha mostrato eccellenza nella protezione degli occupanti adulti.

  • Audi Q4 ha confermato la solidità con percentuali elevate nelle prove.

  • Mini Cooper e altri modelli come Smart 5, VW ID.Buzz, Lynk&Co 08 e Hyundai Ioniq 9 hanno ottenuto valutazioni positive.

Le piccole che sorprendono: perché contano i test

Le auto compatte solitamente pagano pegno nelle collisioni. Eppure alcune hanno invertito la tendenza.

Risultati notevoli per le city car

  • La BYD, pur essendo una vettura di piccole dimensioni, ha raccolto ottimi voti in tutte le aree chiave.

  • La Firefly ha mostrato un 96% nella protezione degli occupanti adulti, un valore raro per la categoria.

  • La Mini Cooper ha registrato performance solide, ma inferiori rispetto alle due citate.

SUV e familiari: sicurezza a geometrie variabili

I modelli più grandi non sono immuni a risultati differenti. Alcuni SUV hanno brillato, altri meno.

  • Audi Q4 ha raggiunto punteggi elevati nelle prove di impatto.

  • Il VW ID.Buzz e la Lynk&Co 08 hanno mostrato comportamenti complessivamente rassicuranti.

  • Tra le berline e i crossover, alcune hanno ottenuto il giudizio pieno, altre sono rimaste sotto le 5 stelle.

Quattro stelle e problemi tecnici emersi nei test

Non tutte le bocciature sono uguali. Alcuni errori hanno portato a note di rilievo.

  • BMW Serie 1, Suzuki eVitara (e la gemella Toyota Urban Cruiser), Hyundai Inster e Citroën C5 Aircross hanno ricevuto 4 stelle.

  • La MG3 ha totalizzato 4 stelle ma con un’anomalia significativa durante i crash test.

Euro NCAP ha segnalato che, nel test sulla MG3, il sedile del conducente ha subito una rotazione. Questo ha esposto la gamba destra a rischio e la testa del manichino ha oltrepassato lateralmente l’airbag, arrivando a sfiorare il volante. L’ente ha definito il caso come un evento non riscontrato in passato nei suoi test.

Implicazioni pratiche per chi cerca una vettura sicura

I risultati influenzano scelta e valutazioni. È utile considerare diversi aspetti oltre al punteggio finale.

  • Controllare la protezione degli occupanti adulti e dei bambini.

  • Valutare i sistemi di assistenza alla guida e la prevenzione degli impatti.

  • Prestare attenzione a report tecnici che segnalano anomalie strutturali o componenti difettosi.

  • Confrontare le valutazioni Euro NCAP per lo stesso segmento prima dell’acquisto.

