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Burberry celebra la cultura calcistica britannica a modo suo

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Di : Davide Caruso

Burberry celebra la football culture britannica a modo suo
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Daniel Lee reinventa la presenza di Burberry nelle tribune con una campagna autunno 2026 che mescola atmosfera da stadio e moda di strada. Tra sciarpe checked, trench impermeabili e una colonna sonora dallo spirito post‑punk, il marchio britannico racconta il calcio come spazio sociale e culturale.

La cifra creativa dietro la campagna autunnale

La nuova operazione di comunicazione non segue il formato tradizionale dello spot. Lee sceglie un registro narrativo che assomiglia a un cortometraggio corale. La scena è quella delle gradinate, con momenti rubati prima e dopo la partita. Il risultato è una storia che unisce moda, rituali e identità collettiva.

Una colonna sonora che definisce il tono

Al centro dell’audio troviamo Banquet dei Bloc Party. Il brano dà ritmo alle immagini e rafforza l’idea di un’esperienza partecipata. Musica e immagini lavorano insieme per trasformare la campagna in qualcosa di familiare e allo stesso tempo cinematografico.

Un cast intenzionalmente variegato

Il casting è pensato per creare continuità tra mondo dello spettacolo, celebrità social e calcio professionistico. Ogni volto svolge un ruolo preciso nella narrazione.

Volti noti e protagonisti

  • Jason Sudeikis, osservatore tra le tribune.

  • Romeo Beckham, presenza giovane e mediatica.

  • Bright, star thailandese che amplia l’appeal globale.

  • Stephen Graham, interprete di un allenatore domenicale.

  • Lucy Punch, figura centrale dietro il bancone dello street food.

  • I calciatori Declan Rice e Leah Williamson, chiamati a rappresentare la generazione del calcio inglese.

I prodotti protagonisti: tradizione e novità

La proposta moda ribadisce l’identità tecnica e sartoriale di Burberry. Le scelte di stile guardano alla praticità dello stadio e alla quotidianità urbana.

  • Trench e parka impermeabili, reinterpretati per la vita in esterno.

  • Polo e sciarpe in Burberry Check, simboli riconoscibili del brand.

  • La Harrington jacket, icona della cultura britannica popolare.

  • Novità: la borsa Primrose dalle linee curve.

  • Novità: la sneaker Knight Runner, pensata per chi va dallo stadio alla città.

Come la campagna riflette il calcio inglese

Le immagini restituiscono il calcio come esperienza comune. Rumore, confusione, attese e piccoli rituali sono mostrati con realismo. La campagna non celebra solo il gioco, ma anche il contesto sociale che lo sostiene. È un ritratto della cultura delle tribune, con le sue contraddizioni e il suo calore.

Impatto sociale e visibilità globale

La presenza di nomi internazionali e influencer amplia la portata comunicativa. L’uso di volti sportivi rafforza la credibilità sulla scena calcistica. Contenuti condivisibili e l’estetica studiata favoriscono la diffusione su social e piattaforme editoriali.

Dettagli visivi e storytelling nella campagna

Il montaggio alterna scene di folla a inquadrature intime. Piccoli gesti — una sciarpa al vento, una corsa al van del cibo — costruiscono momenti carichi di significato. La regia punta sulle relazioni tra personaggi più che sulle singole celebrità, creando un senso di comunità.

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