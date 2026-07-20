Emmy 2026 nomination: snobbati e sorprese

La pioggia di candidature agli Emmy 2026 ha riacceso discussioni e polemiche nel mondo delle serie tv. Tra esclusioni che suonano ingiuste e inserimenti sorprendentemente azzeccati, la lista dei nominati racconta una giuria che talvolta premia l’originalità e altre volte inciampa su regole e percezioni. Scopriamo insieme gli assenti più ingiustificati e le novità che hanno sorpreso critici e fan.

Esclusi ingiusti: attori e show che avrebbero meritato attenzione

Jeremy Allen White: l’assenza che fa discutere Il protagonista di The Bear ha già vinto e convinto in passato. Questa volta però non è arrivata la candidatura come miglior attore in una comedy. Molti ritengono la scelta inspiegabile , vista la profondità del suo Carmy.

Half Man: una miniserie sottovalutata Dopo il successo di Baby Reindeer, la nuova opera di Richard Gadd è passata sotto il radar degli Emmy. Solo Gadd ha ottenuto una nomination come attore non protagonista. L’esclusione della serie è una delle più controverse .

Stranger Things: dalla ribalta alle categorie tecniche La serie ha raccolto candidature soprattutto per gli effetti e il lavoro tecnico. Ma le assenze nelle categorie principali per interpreti storici come David Harbour e Millie Bobby Brown segnano un netto cambiamento nel giudizio degli Academy voters.

Industry: una voce drammatica dimenticata La quarta stagione ha spinto la serie verso territori sempre più intensi. Nonostante questo, Industry è stata esclusa dalle nomination principali. Per molti critici si tratta di un clamoroso errore .

Abby Elliott in The Bear: una performance silenziosa ma fondamentale Natalie “Sugar” è il fulcro emotivo del locale di The Bear. Elliott ha saputo dare equilibrio alla storia. L’assenza di una candidatura per lei è passata quasi inosservata, eppure è significativa.

Le sorprese più apprezzate dagli addetti ai lavori

A Knight of the Seven Kingdoms: il piccolo grande trionfo Il prequel di Game of Thrones ha vinto il favore degli Academy voters. Non è l’episodio epico a cui eravamo abituati, ma una commedia di viaggio nel mondo di Westeros. Una scelta di nomina intelligente e meritata .

Yahya Abdul-Mateen II e Wonder Man: commedia supereroistica premiata La sua interpretazione nella comedy Marvel ha convinto la giuria. Dopo il riconoscimento per Watchmen, Abdul-Mateen ottiene un’altra candidatura di peso. Potrebbe essere la sua seconda vittoria agli Emmy.

Chase Infiniti: un nome che emerge tra i drammi L’attrice ha conquistato una nomination importante nonostante lo spin-off di The Handmaid’s Tale non abbia fatto un boato mediatico. Il suo inserimento nella categoria drama è una gioia per i fan .

Nick Offerman: doppia nomination in ruoli molto diversi Offerman è stato riconosciuto sia per il ruolo comico in Margo che per la parte storica in Death by Lighting. Due nomination in categorie separate sottolineano la sua versatilità.

All Her Fault: il thriller che non ti aspetti agli Emmy Il melodramma psicologico con Sarah Snook ha ottenuto più candidature del previsto. Miglior miniserie e nomination per le interpreti dimostrano che la serie ha colpito nel segno.

Connor Storrie su SNL: la nomination che parla anche di Heated Rivalry La candidatura per la conduzione di Saturday Night Live è stata accolta come una consacrazione per Storrie. Molti vedono questa scelta come un modo per riconoscere il fenomeno culturale creato dallo show canadese Heated Rivalry, non eleggibile agli Emmy per motivi di giurisdizione.

Controversie e regole che hanno cambiato il risultato

Heated Rivalry e l’ostacolo della produzione canadese La serie sul mondo dell’hockey è stata esclusa perché prodotta interamente in Canada. La decisione ha scatenato reazioni: i fan ritengono la scelta ingiusta. Il criterio di eleggibilità è tornato al centro del dibattito .

The Pitt e i minuti in scena come metro di giudizio In alcuni casi, personaggi amati non hanno raggiunto la soglia di esposizione richiesta. Noah Wyle è l’eccezione, mentre altri interpreti del cast restano a mani vuote nonostante il favore del pubblico.

Analisi rapida delle tendenze agli Emmy 2026

Preferenza per l’innovazione: titoli che reinventano generi hanno ottenuto spazio.

titoli che reinventano generi hanno ottenuto spazio. Regole contestate: produzioni internazionali restano penalizzate dalle norme di eleggibilità.

produzioni internazionali restano penalizzate dalle norme di eleggibilità. Bilanciamento tra tecnica e recitazione: show con forti risultati tecnici hanno dominato le sezioni backstage.

show con forti risultati tecnici hanno dominato le sezioni backstage. Ritorno alle performance singole: attori già premiati in passato sono stati comunque considerati per nuovi riconoscimenti.

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