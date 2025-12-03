Teaser Cime tempestose di Emerald Fennell, utenti reagiscono: accuse di perversione

Il teaser di Cime tempestose firmato da Emerald Fennell ha già scatenato una valanga di commenti online. In poche immagini il trailer mescola passione, inquietudine e sequenze che molti definiscono provocatorie. Una scena in particolare è diventata virale: un dito che si avvicina alla bocca di un pesce in gelatina.
Il progetto e il cast che attirano l’attenzione
La regista britannica torna al centro della scena dopo Saltburn. Il film è un adattamento del classico di Charlotte Brontë del 1847.
- Jacob Elordi interpreterà Heathcliff, figura tormentata e centrale nella vicenda.
- Margot Robbie è accanto a lui in ruoli chiave.
- La scelta del cast e dello stile visuale ha subito acceso curiosità e polemiche.
Le immagini del teaser che hanno fatto discutere
Il montaggio procede su un remix che ricorda la carica elettropop. Appaiono sequenze di grande impatto visivo.
- Una scena mostra Margot Robbie che mette le dita nella bocca di Elordi.
- Un’altra, quella più commentata, presenta un dito vicino alla bocca di un pesce in gelatina.
- Si intravedono fruste e gesti ambigui, senza un chiaro contesto narrativo.
Come il web ha reagito al teaser di Cime tempestose
I social si sono riempiti di reazioni che vanno dallo stupore alla presa in giro. Non mancano le critiche.
Le risposte più diffuse
- Pareri scettici che definiscono il trailer eccessivamente sexy o “perverso”.
- Commenti ironici che trasformano la scena del pesce in meme.
- Utenti curiosi che dichiarano voglia di rileggere il romanzo dopo aver visto il video.
Molti hanno definito il teaser come una versione più esplicita della narrazione classica. Altri hanno apprezzato l’audacia visiva.
Confronto con l’opera precedente della regista
Saltburn aveva già mostrato la propensione di Fennell per immagini forti e ambigue. Qui le scelte sembrano amplificate.
- Stessa regista, toni molto provocatori.
- Elementi erotici e disturbanti accostati a una colonna sonora pop.
Colonna sonora e data d’uscita: cosa aspettarsi
La colonna sonora contiene brani originali di Charli XCX scritti per il film. Il teaser usa un remix moderno e incisivo.
- Le tracce originali sono pensate per sottolineare atmosfere intense.
- Il film uscirà in Italia il 12 febbraio 2026.
Che tipo di reazioni genererà il film
Il trailer ha già segnato l’agenda dei commenti online. La pellicola potrebbe dividere critica e pubblico.
- C’è chi vede l’adattamento come una nuova lettura audace del romanzo.
- Chi teme che il contenuto grafico sovrasti la profondità del materiale di partenza.
