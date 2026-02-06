La Mummia: primo teaser del film di Lee Cronin e data d’uscita

Un nuovo capitolo della saga arriva con l’obiettivo di scuotere gli spettatori: La Mummia diretta da Lee Cronin promette un reboot cupo e intensamente emotivo, prodotto da New Line, Atomic Monster e Blumhouse e distribuito da Warner Bros.
Data di uscita e distribuzione
Il film è atteso in sala il 16 aprile. Warner Bros. Pictures curerà la distribuzione globale.
Trama: mistero, perdita e ritorno
La vicenda prende le mosse dalla misteriosa scomparsa di una giovane nel deserto.
Dopo otto anni di dolore, la ragazza riappare all’improvviso.
Quello che sembra un miracolo si trasforma in un incubo. Il nucleo familiare scopre una verità inquietante che non può essere ignorata.
Chi sono gli attori principali
- Jack Reynor
- Laia Costa
- May Calamawy
- Natalie Grace
- Con la partecipazione di Veronica Falcón
Lo stile del regista e la nuova direzione del franchise
Lee Cronin, noto per La Casa – Il Risveglio del Male, porta qui un tono più oscuro e disturbante.
La scelta del regista punta su un horror che mescola emozione e tensione psicologica.
Produzione: team e obiettivi creativi
Il reboot è firmato dalle case che hanno rilanciato il genere negli ultimi anni: New Line Cinema, Atomic Monster e Blumhouse.
L’intento dichiarato è riproporre una icona dell’horror in chiave moderna e inquietante.
Breve storia del franchise sul grande schermo
Tappe principali
- 1932: primo adattamento cinematografico diretto da Karl Freund.
- 1999: versione action-avventurosa di Stephen Sommers con Brendan Fraser e Rachel Weisz.
- Anni 2000: sequel con Fraser e altri capitoli d’azione e fantasia.
- 2017: tentativo di rilancio con Tom Cruise, accolto freddamente dalla critica e dal pubblico.
Cosa cambia rispetto alle versioni precedenti
Questo reboot evita il puro intrattenimento action. Vuole indagare la paura con toni più cupi.
L’approccio è più psicologico e meno spettacolare rispetto al passato.
