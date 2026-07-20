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Chi l’ha visto: Francesca Fagnani tra i nomi per sostituire Federica Sciarelli

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Di : Martina Fabbri

Chi l'ha visto: Francesca Fagnani non è l'unico nome clamoroso per il dopo Federica Sciarelli
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Il clima a Viale Mazzini è di attesa e tensione: la possibile partenza di Federica Sciarelli apre un rebus su chi prenderà le redini di Chi l’ha visto?. I corridoi Rai brulicano di ipotesi, trattative e vincoli contrattuali che potrebbero decidere il futuro del programma storico di Rai 3.

Francesca Fagnani: favorita, ma lo scontro è con il palinsesto

Il nome più citato è quello di Francesca Fagnani, già nota per l’intervista nel programma Belve. La sua candidatura piace per competenza e capacità d’approfondimento.

Perché la trattativa è complessa

  • Per affiancare i due ruoli, la Rai dovrebbe rivedere la programmazione di Belve.

  • La riduzione delle puntate appare complicata per motivi di audience.

  • Esiste inoltre un vincolo contrattuale con Disney+, dove parte del format è attualmente disponibile.

Questi elementi rendono la soluzione non automatica, anche se la disponibilità di Fagnani è stata segnalata come concreta.

Un volto maschile in corsa: il possibile ruolo di Massimo Giletti

Un’alternativa di grande impatto sarebbe la scelta di Massimo Giletti. Si tratterebbe di un ritorno alla cronaca e alle inchieste in prima serata.

La nomina di Giletti rappresenterebbe una scelta di rottura rispetto alla storia del programma, tradizionalmente affidato a conduttrici.

Altri candidati: nomi e possibili mosse editoriali

Oltre ai due protagonisti citati, la Rai valuta più opzioni interne e cambi di rete. Il consiglio d’amministrazione sembra interessato a soluzioni che diano nuova linfa a Rai 3.

  • Eleonora Daniele — proposta come profilo per il rilancio della rete.

  • Manuela Moreno — volto di Rai 2 che potrebbe trasferirsi su Rai 3.

  • Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga — inviate che stanno salendo nelle quotazioni per continuità redazionale.

  • Stefano Coletta — indicato come nome sorprendente: ex autore del programma e oggi dirigente.

Scenari possibili e tempistiche per la decisione

La scelta dipenderà da più fattori: equilibri di palinsesto, accordi di distribuzione e la strategia complessiva del servizio pubblico.

Opzioni tecniche sul tavolo

  1. Rivedere la durata o la cadenza di Belve.

  2. Riassetto di volti tra Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

  3. Affiancamenti temporanei per testare nuove formule di conduzione.

I tempi stringono: le decisioni sui palinsesti autunnali richiedono passi formali nelle prossime settimane. Intanto, il toto-nomi continua a occupare spazio sulle pagine dei media.

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