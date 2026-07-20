Chi l’ha visto: Francesca Fagnani tra i nomi per sostituire Federica Sciarelli

Il clima a Viale Mazzini è di attesa e tensione: la possibile partenza di Federica Sciarelli apre un rebus su chi prenderà le redini di Chi l’ha visto?. I corridoi Rai brulicano di ipotesi, trattative e vincoli contrattuali che potrebbero decidere il futuro del programma storico di Rai 3.
Francesca Fagnani: favorita, ma lo scontro è con il palinsesto
Il nome più citato è quello di Francesca Fagnani, già nota per l’intervista nel programma Belve. La sua candidatura piace per competenza e capacità d’approfondimento.
Perché la trattativa è complessa
- Per affiancare i due ruoli, la Rai dovrebbe rivedere la programmazione di Belve.
- La riduzione delle puntate appare complicata per motivi di audience.
- Esiste inoltre un vincolo contrattuale con Disney+, dove parte del format è attualmente disponibile.
Questi elementi rendono la soluzione non automatica, anche se la disponibilità di Fagnani è stata segnalata come concreta.
Un volto maschile in corsa: il possibile ruolo di Massimo Giletti
Un’alternativa di grande impatto sarebbe la scelta di Massimo Giletti. Si tratterebbe di un ritorno alla cronaca e alle inchieste in prima serata.
La nomina di Giletti rappresenterebbe una scelta di rottura rispetto alla storia del programma, tradizionalmente affidato a conduttrici.
Altri candidati: nomi e possibili mosse editoriali
Oltre ai due protagonisti citati, la Rai valuta più opzioni interne e cambi di rete. Il consiglio d’amministrazione sembra interessato a soluzioni che diano nuova linfa a Rai 3.
- Eleonora Daniele — proposta come profilo per il rilancio della rete.
- Manuela Moreno — volto di Rai 2 che potrebbe trasferirsi su Rai 3.
- Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga — inviate che stanno salendo nelle quotazioni per continuità redazionale.
- Stefano Coletta — indicato come nome sorprendente: ex autore del programma e oggi dirigente.
Scenari possibili e tempistiche per la decisione
La scelta dipenderà da più fattori: equilibri di palinsesto, accordi di distribuzione e la strategia complessiva del servizio pubblico.
Opzioni tecniche sul tavolo
- Rivedere la durata o la cadenza di Belve.
- Riassetto di volti tra Rai 1, Rai 2 e Rai 3.
- Affiancamenti temporanei per testare nuove formule di conduzione.
I tempi stringono: le decisioni sui palinsesti autunnali richiedono passi formali nelle prossime settimane. Intanto, il toto-nomi continua a occupare spazio sulle pagine dei media.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.