Il diavolo veste Prada 2: debutto record in Italia, incassi da blockbuster

Il ritorno di Miranda Priestly ha acceso le sale italiane: in poche ore il sequel de Il diavolo veste Prada ha attirato folle, generando cifre che hanno subito monopolizzato l’attenzione del box office nazionale.

Record d’apertura per Il diavolo veste Prada 2

Il film, diretto ancora da David Frankel, ha debuttato nelle sale italiane con un incasso notevole. Nel primo giorno di programmazione la pellicola ha raccolto circa 2,7 milioni di euro e ha portato in sala 341.356 spettatori, secondo i dati forniti da Cinetel. Un avvio che lo pone al vertice degli esordi del 2026 e in una posizione di rilievo nella storia degli incassi italiani.

Numeri a confronto: sequel vs originale

Vent’anni dopo il primo capitolo, il nuovo episodio si confronta con il film del 2006. All’uscita, l’originale incassò meno del nuovo debutto. Oggi il sequel ha quasi sextuplicato quel risultato iniziale, superando anche esordi recenti di grande richiamo.

Dati principali

Debutto 2026: 2,7 milioni di euro nel primo giorno.

2,7 milioni di euro nel primo giorno. Esordio del 2006: circa 488.000 euro.

circa 488.000 euro. Confronti celebri: il fenomeno Barbie nel 2023 aveva registrato circa 2,1 milioni al primo giorno.

Cast, temi e motivazioni del successo

Il richiamo delle star ha giocato un ruolo chiave. La presenza di Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci ha attirato sia fan nostalgici sia nuovi spettatori. La storia mette al centro il mondo della moda e questioni contemporanee.

Nel sequel, la lotta per la sopravvivenza delle riviste cartacee e la gestione di investimenti di lusso sono temi che avvicinano la trama alle dinamiche reali del settore. I rapporti tra le protagoniste, ora in ruoli diversi rispetto al passato, offrono spunti drammatici e momenti ironici.

Andamento del box office: chi segue il podio

Dietro al fenomeno fashion, altri titoli mantengono posizioni solide. Il biopic su Michael Jackson continua la sua corsa commerciale, nonostante le controversie che lo circondano.

Michael: incassi aggiuntivi di circa 582.408 euro nella settimana, per un totale vicino agli 8,7 milioni in quindici giorni.

incassi aggiuntivi di circa 582.408 euro nella settimana, per un totale vicino agli in quindici giorni. Lee Cronin – La mummia: mantiene la terza posizione con altri 22.000 euro, arrivando a circa 1,4 milioni complessivi.

mantiene la terza posizione con altri 22.000 euro, arrivando a circa 1,4 milioni complessivi. Super Mario Galaxy – Il Film: in quota con circa 20.000 euro nella sessione corrente.

in quota con circa 20.000 euro nella sessione corrente. The Drama: ha superato la soglia dei 5 milioni di euro di incasso totale.

Proiezioni e aspettative per i prossimi giorni

Gli analisti attendono l’aggiornamento dei dati globali e prevedono un consolidamento degli incassi per il sequel. La combinazione di cast stellare e nostalgia per il franchise può spingere ulteriormente i botteghini.

I risultati saranno monitorati giorno per giorno, mentre le sale valutano repliche e programmazioni per assecondare la domanda crescente.

Anne Hathaway e Stanley Tucci in una scena de Il diavolo veste Prada 2

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