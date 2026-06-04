Non abbiam bisogno di parole su Netflix: numeri, classifica e successo del film con Sarah Toscano

Il remake italiano con Serena Rossi e Sarah Toscano ha sorpreso il pubblico globale: al 10 aprile il film è entrato tra i tre titoli più visti su Netflix nel mondo. L’accoglienza è stata ben oltre le attese, con piazzamenti di vertice in diversi Paesi e un passaparola che ha spinto la pellicola oltre i confini nazionali.

Informazioni essenziali sul film

Titolo originale italiano: Non abbiam bisogno di parole

Non abbiam bisogno di parole Titolo internazionale: Feel My Voice

Feel My Voice Piattaforma: Netflix (distribuzione globale)

Netflix (distribuzione globale) Data di pubblicazione: 3 aprile 2026

3 aprile 2026 Regia: Luca Ribuoli

Luca Ribuoli Cast principale: Sarah Toscano, Serena Rossi

Sarah Toscano, Serena Rossi Basato su: remake de La Famille Bélier (2014, Francia)

remake de La Famille Bélier (2014, Francia) Risultati di classifica: primo posto in oltre 9 Paesi; Top 10 in 46 nazioni

primo posto in oltre 9 Paesi; Top 10 in 46 nazioni Colonna sonora: omaggio al brano di Ron (1992) e inedito Atlantide di Sarah Toscano

La storia raccontata dal film

La vicenda segue Eletta, unica persona udente in una famiglia di non udenti. La scoperta di un talento vocale mette la protagonista davanti a una scelta difficile. Rimanere il ponte comunicativo per i suoi o inseguire il sogno del canto. Nel ruolo della madre troviamo Serena Rossi, che dà corpo alla tensione emotiva del nucleo familiare.

Andamento nelle classifiche e reazioni del pubblico

I dati ufficiali pubblicati da Tudum inizialmente restituivano solo una fotografia parziale. Le rilevazioni più dettagliate di FlixPatrol hanno invece tracciato una crescita rapida e diffusa. Dopo la prima settimana il film ha raggiunto la vetta in molte nazioni.

Paesi in cui è arrivato primo: Italia, Argentina, Cile, Ungheria, Panama, Portogallo, Uruguay, Venezuela, Slovacchia.

Italia, Argentina, Cile, Ungheria, Panama, Portogallo, Uruguay, Venezuela, Slovacchia. Presenza stabile nella Top 5: Spagna, Svizzera, Israele, Repubblica Ceca, Costa Rica, Cipro.

Spagna, Svizzera, Israele, Repubblica Ceca, Costa Rica, Cipro. Top 10 globale: presente in 46 Paesi.

Questi dati mostrano un trend guidato dal passaparola e dall’interesse per il tema familiare e musicale del film.

Perché la musica è centrale nella pellicola

Il titolo richiama il brano di Ron del 1992. Nella sceneggiatura la canzone diventa simbolo della comunicazione non verbale tra i membri della famiglia. Oltre al pezzo storico, il film presenta un inedito firmato da Sarah Toscano.

Inedito: Atlantide, interpretato da Sarah Toscano.

Atlantide, interpretato da Sarah Toscano. Temi musicali: l’identità, il sacrificio e la scoperta personale attraverso il canto.

l’identità, il sacrificio e la scoperta personale attraverso il canto. Dati streaming: il singolo ha raccolto quasi mezzo milione di ascolti su Spotify nei primi giorni.

Dove e come vederlo oggi

La pellicola è disponibile in esclusiva su Netflix dal 3 aprile 2026. Per guardarla è sufficiente un abbonamento alla piattaforma. Disponibilità e sottotitoli possono variare a seconda del Paese.

FAQ essenziali su Non abbiam bisogno di parole

Dove è disponibile il film?

Disponibile esclusivamente su Netflix a livello globale dal 3 aprile 2026.

Chi sono gli interpreti principali?

Protagoniste: Sarah Toscano (Eletta) e Serena Rossi (madre). La regia è di Luca Ribuoli.

Di cosa parla il film in breve?

Racconta la scelta di una giovane cantante, unica udente in famiglia, tra il dovere verso i suoi e il desiderio di esprimersi con la voce.

Qual è il titolo usato all’estero?

All’estero il film è distribuito come Feel My Voice.

Quanto è stato visto a livello internazionale?

Il film ha raggiunto la Top 10 in 46 Paesi ed è stato primo in oltre 9 nazioni, segno di un forte riscontro globale.

Perché il film si intitola così?

Il titolo italiano riprende la canzone di Ron, che nel film simboleggia una comunicazione fatta di gesti, sguardi e presenza più che di parole.

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