Dune parte tre, primo trailer ufficiale: immagini, trama e uscita

Il nuovo trailer di Dune – Parte Tre spalanca le porte a un futuro cupo e spettacolare. Timothée Chalamet torna come Paul Atreides, chiamato a rispondere alle scelte che hanno scatenato un conflitto religioso e plasmato un impero. Tra colpi di scena, vendette e un salto temporale, emergono scene che promettono di dividere il pubblico.

Primo sguardo al trailer: cosa aspettarsi da Dune Parte Tre

Il film riparte quasi vent’anni dopo gli eventi di Parte Due. Il materiale promozionale mostra un mondo cambiato. Nelle immagini si vede chiaramente Chani (Zendaya) in gravidanza e una tensione che non si placa. Il trailer mette in luce complotti, tradimenti e una politica di potere che si fa sempre più crudele.

Paul Atreides: la caduta di un impero e il conto da pagare

Paul non è più solo un condottiero. Le conseguenze della sua ascesa e della guerra religiosa si fanno sentire. L’arrivo di un ghola di Duncan Idaho, Hayt, riapre ferite e interrogativi. Durante uno scontro a spade, emergono accuse severe sul prezzo pagato dall’universo per la sua vittoria. Hayt mette in discussione la possibilità stessa di redenzione per Paul.

Linee narrative principali e colpi di scena

Salto temporale: quasi vent’anni dopo la ribellione.

Tradimento e rottura: Chani abbandona Paul dopo gli eventi.

Intrighi politici: piani per un cambio di regime svelati alla corte.

Forze oscure: alleanze e minacce che mettono a rischio l’impero.

Cast, ritorni e nuovi ingressi: chi vedremo sullo schermo

Voci già note

Timothée Chalamet come Paul Atreides.

Zendaya nel ruolo di Chani.

Jason Momoa nei panni di Hayt, il ghola di Duncan Idaho.

Anya Taylor-Joy, Florence Pugh, Javier Bardem tra i confermati.

Nuove aggiunte e personaggi chiave

Robert Pattinson interpreta Scytale, figura enigmatica con piani oscuri.

interpreta Scytale, figura enigmatica con piani oscuri. Isaach De Bankolé debutta come Farok, ex Fedaykin disilluso.

Scene d’azione e immagini iconiche che emergono dal trailer

Il montaggio mostra battaglie spettacolari e momenti intensi:

Scontri aerei con armi laser.

Duelli con la spada dal taglio cinematografico.

Una Anya Taylor-Joy feroce e sanguinante in una sequenza intensa.

L’apparizione di un gigantesco verme delle sabbie, evocato da Chani.

Un possibile primo sguardo a Leto II, in una forma ibrida tra uomo e verme.

Queste scene puntano a un’estetica più oscura e a uno spettacolo visivo ampliato rispetto ai capitoli precedenti.

Produzione, colonna sonora e riferimenti letterari

Denis Villeneuve ritorna alla regia e firma la sceneggiatura insieme a Brian K. Vaughan. Il film è ispirato a Messia di Dune di Frank Herbert, e intende chiudere la trilogia iniziata con i precedenti due episodi. La musica è affidata ancora una volta a Hans Zimmer, che accompagna la declinazione sonora dell’epopea.

Uscita nelle sale e comparazioni con adattamenti precedenti

Data di uscita negli USA: 18 dicembre.

Arrivo in Italia: 16 dicembre.

Dune ha una storia di adattamenti: la versione cinematografica di David Lynch risale al 1984. Negli anni Settanta Alejandro Jodorowsky provò a realizzare un suo Dune, ma il progetto naufragò per ragioni economiche e creative.

Fonte: Rolling Stone US

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