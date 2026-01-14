Sony Honda Afeela: nuovo suv concept 2026

Al CES 2026 Sony e Honda hanno alzato il sipario su una nuova idea di mobilità con un SUV concept che amplia l’universo Afeela. L’evento ha confermato che la collaborazione punta a fondere design, connettività e intrattenimento in vetture elettriche pensate per vivere come piattaforme digitali.

Il SUV concept Afeela Prototype 2026: look e tempistiche

Il veicolo presentato è un SUV compatto che riprende elementi estetici già visti nella berlina Afeela 1. Linee tese e proporzioni sportive ricordano modelli concept precedenti, pur mantenendo un’identità propria.

Sony Honda Mobility però non promette un lancio immediato. L’azienda parla di un debutto commerciale previsto non prima del 2028, indicando che il Prototype resta per ora un banco di prova tecnologico e stilistico.

Afeela 1: la berlina che entra in produzione

Accanto al nuovo concept, la protagonista è stata la berlina Afeela 1, che presto diventerà un prodotto reale. La produzione è avviata in fase di pre-produzione nello stabilimento Honda in Ohio.

Piano di consegne e mercati

Prime consegne previste in California nella seconda metà del 2026.

Arrivo sul mercato giapponese durante il 2027.

Espansione progressiva in altri stati USA dal 2027 in poi.

Listino e allestimenti

Versione Origin: da 89.900 dollari .

. Allestimento Signature: fino a 102.900 dollari.

Intrattenimento integrato: PlayStation Remote Play in auto

Una delle novità più rilevanti è l’integrazione del gaming nello spazio di bordo. Afeela 1 accoglie PlayStation Remote Play per lo streaming di giochi.

Con una connessione dati stabile e il controller DualSense, i passeggeri possono giocare sui grandi schermi dell’abitacolo. L’uso è pensato anche per soste di ricarica e momenti di pausa durante il viaggio.

Contenuti PlayStation proposti

Temi e grafiche ispirati a titoli PlayStation.

Performance audio e visual personalizzate per l’auto.

Esempi mostrati: esperienze legate a franchise come Astro Bot e Gran Turismo.

Afeela Co-Creator: l’auto come piattaforma personalizzabile

Sony Honda Mobility apre lo sviluppo dell’esperienza di bordo a partner esterni e creativi tramite il programma Afeela Co-Creator. L’obiettivo è offrire contenuti scaricabili non solo estetici.

Wallpaper dinamici per i display.

Colori e temi della strumentazione digitale.

Illuminazione ambientale su misura.

Sound design per il motore e suoni di avvio.

Applicazioni dedicate per la plancia digitale.

Tutte le personalizzazioni saranno gestibili tramite smartphone. Così l’auto diventa una piattaforma digitale aggiornabile.

Suono e narrazione: profili audio creati da musicisti

Sony ha illustrato come artisti e produttori possano creare vere e proprie identità sonore per Afeela. Questi profili accompagneranno l’avviamento, la guida e le interazioni con il veicolo.

Sul palco è stata presentata una composizione della produttrice Tomoko Ida, che fonde elementi elettronici con strumenti giapponesi. Il risultato punta a rendere ogni viaggio più immersivo.

Espansione fisica e punti esperienza

Sony Honda Mobility sta ampliando la propria rete di sedi esperienziali negli Stati Uniti. L’idea è creare spazi dove provare l’auto, scoprire contenuti digitali e personalizzare l’esperienza Afeela.

Studio iniziale già operativo in California.

Obiettivo: sei studi esperienziali in California entro la primavera.

Arizona indicata come prossimo mercato per il 2027.

