PUMA x A$AP Rocky: tutti i pezzi della nuova collezione AWGE

Alla New York Fashion Week, lo show AWGE guidato da A$AP Rocky ha trasformato la passerella in un set multisensoriale. Musica, racing e sartorialità si sono contaminati in una presentazione che ha messo al centro tanto l’attitudine quanto i pezzi della collaborazione con PUMA.

Un format che fonde musica, moda e performance

La sfilata non è stata un semplice rotolare di capi. È stata un’installazione vivente. Luce, ritmo e styling hanno creato una narrazione continua. Il pubblico ha percepito un progetto coerente, pensato per muoversi tra club, strada e circuito. AWGE ha consolidato così la sua idea di moda come esperienza totale.

Silhouette e materiali: il linguaggio della collezione

I capi hanno mostrato una linea definita. Tagli asciutti e layering tecnico hanno prevalso. Pelle e nylon si sono alternati a dettagli utilitari. Gli occhiali scuri e le proporzioni hanno richiamato riferimenti Y2K, ma con un tocco futurista.

Tagli netti e moderni.

Layering funzionale per la vita urbana.

Materiali tecnici e finiture lucide.

Equilibrio tra passato e futuro

Lo stile ha giocato con l’archivio e con visioni nuove. Ogni outfit sembrava pensato per attraversare la città e la pista. L’effetto è quello di una moda performativa, dove il confine tra show e realtà si sfuma.

Le sneaker che rubano la scena

La collaborazione con PUMA è stata la protagonista. Numerose silhouette inedite hanno arricchito la proposta, con un approccio che unisce heritage motorsport e attitudine contemporanea.

Modelli principali presentati

Mostro 3.D Mule: reinterpretazione slip-on, volumi scolpiti e spirito avveniristico. A$AP Rocky x PUMA Straycat: versioni aggressive che rimandano alle corse e al design tecnico. Mostro Lenticular: esemplare da passerella con superfici cangianti che reagiscono alla luce.

Dettagli che fanno la differenza

La Mostro 3.D Mule punta su comfort e silhouette audaci. La Straycat reinterpreta l’heritage motorsport con tocchi moderni. La Mostro Lenticular amplifica l’impatto scenico grazie ai materiali rifrangenti.

Accessori: estetica industriale e riferimenti racing

Non solo calzature. Gli accessori hanno completato il racconto con rimandi diretti al mondo delle corse e all’estetica utility.

A$AP Rocky x PUMA Oil Can Bag : borsa con vibe industriale e dettagli da officina.

: borsa con vibe industriale e dettagli da officina. A$AP Rocky x PUMA Racing Hoodie: hoodie che rielabora la track jacket in chiave streetwear.

Funzionalità e stile

Gli oggetti sul palco non sono stati solo estetici. Tasche, zip e finiture hanno privilegiato usabilità e identità visiva. Il risultato è un guardaroba pensato per il movimento urbano.

AWGE oltre il logo: un ecosistema creativo

AWGE si presenta sempre più come un laboratorio culturale. Non è solo un’etichetta, ma un sistema dove capi, sneakers e accessori parlano lo stesso linguaggio.

Progetto curato da A$AP Rocky come direttore creativo.

Intersezione tra musica, moda e cultura pop.

Strategia di branding che punta sull’esperienza.

Impatto sul mercato

La collaborazione con PUMA rafforza la visibilità del progetto. Alcune calzature saranno disponibili in autunno. Questo lancio segnerà un nuovo passo per AWGE nel settore streetwear e sneaker culture.

