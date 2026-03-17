Guinness e JW Anderson lanciano la capsule ispirata ai pub irlandesi

Guinness e JW Anderson rilanciano il loro sodalizio creativo con una nuova capsule che amplia il dialogo tra moda e heritage birrario. Il progetto riprende elementi del pub irlandese e li trasforma in capi contemporanei. La collezione, più corposa rispetto al debutto del 2024, vuole raccontare storia, artigianalità e design in modo visivo e pratico.
La nuova capsule: numeri, idea e obiettivi
Questa seconda collaborazione si presenta come una proposta globale di 17 pezzi. L’intento è chiaro: fondere il patrimonio iconico di Guinness con la sensibilità creativa di JW Anderson. Non è un semplice restyling di logo. È un racconto che prende forma in tessuti, tagli e dettagli.
Dal pub alla passerella: ispirazioni e riferimenti culturali
La fonte primaria di ispirazione è il pub irlandese. Luogo di scambi, musica e rituali quotidiani. Da qui emergono riferimenti alla cultura popolare, alla grafica delle vecchie pubblicità e ai simboli della casa birraria.
- Elementi tratti da annunci storici e poster pubblicitari.
- Motivi che richiamano tappeti e sottobicchieri tipici dei bar.
- Riferimenti visivi alle uniformi dei birrai.
Tagli e silhouette: workwear reinterpretato
Il guardaroba si arricchisce con capi che riprendono il mondo del lavoro. Il denim diventa protagonista. Salopette, chore jacket e i celebri twisted jeans di JW Anderson convivono con pezzi sartoriali.
Una nuova grammatica del funzionale
La collezione rielabora l’uniforme da birrificio in chiave contemporanea. I capi mantengono robustezza e praticità. Allo stesso tempo adottano dettagli di lusso e sperimentazione tipica del brand londinese.
Materiali e lavorazioni: dove tradizione e tecnica si incontrano
L’attenzione ai materiali è una delle chiavi del progetto. Tessuti che evocano l’atmosfera del pub sono stati trasformati con tecniche moderne. Jacquard, ricami e spugne su misura rendono i pezzi riconoscibili.
- Jacquard che riproducono motivi da tappeti e asciugamani.
- Ricami che interpretano grafiche storiche.
- Spugne personalizzate per dettagli funzionali e tattili.
Il Guinness Gradient Jumper è uno dei punti forti. Realizzato in alpaca, il maglione presenta una sfumatura che richiama la schiuma della pinta. È un esempio di come un’immagine iconica diventi tecnica di maglia.
Archivi, storytelling e dettagli simbolici
Il lavoro sul materiale d’archivio di Guinness emerge in piccoli inserti narrativi. Un esempio è la reinterpretazione di una poesia apparsa in una pubblicità del 1938. Frammenti storici diventano elementi decorativi e testuali sui capi.
- Citazioni storiche trasformate in stampe e ricami.
- Layer grafici che riportano frammenti di poster antichi.
- Colori scelti per evocare l’atmosfera dei locali irlandesi.
Volti della campagna e immagine pubblica
Per raccontare la collezione, il duo creativo ha scelto volti noti. Joe Alwyn e Little Simz interpretano la campagna, offrendo due letture diverse dello stesso tema. Le immagini oscillano tra intime e performative.
Pezzi chiave e suggerimenti di styling
Tra i pezzi più rappresentativi emergono indumenti pratici e d’effetto. Alcuni articoli consigliati:
- La chore jacket in denim, ideale per look stratificati.
- La salopette, reinterpretata con tagli sartoriali.
- I twisted jeans, simbolo della sperimentazione di JW Anderson.
- Il maglione sfumato in alpaca, centrale per outfit casual-chic.
Combinazioni possibili:
- Chore jacket + camicia bianca con dettagli ricamati.
- Salopette con stivaletto e accessori in pelle.
- Maglione gradient con pantalone in tessuto tecnico per contrasto.
Perché questa collaborazione conta per il mercato
Si tratta di un’operazione che unisce heritage e attrattiva contemporanea. Marchi storici come Guinness trovano nuova vita attraverso designer capaci di parlare a un pubblico giovane. Il risultato è una capsule vendibile e raccontabile.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.