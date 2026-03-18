Cd in ripresa: vendite crescono in Usa, UK e Italia, spinti da collezionismo e nostalgia

La grande mostra londinese mette in luce una fase più raccolta e luminosa di Tracey Emin. Dopo anni di opere esplosive e confessioni pubbliche, l’artista sembra trovare nella pittura un linguaggio di pace. Al centro dell’esposizione, alla Tate Modern, emergono quadri e lavori recenti che raccontano una trasformazione personale e creativa.

Da provocatrice a pittrice: il nuovo corso di Tracey Emin

Chi ha seguito la carriera di Tracey Emin ricorderà installazioni forti e testi intimi. Il suo lavoro ha spesso mescolato autobiografia e scandalo. Oggi, però, la sua pratica artistica sembra orientata verso una calma più riflessiva.

La svolta non è una rinuncia agli elementi confessionalisti. È piuttosto un nuovo modo di affrontarli, dove il colore e il segno diventano strumenti di ricomposizione.

Cosa propone la mostra alla Tate Modern

L’allestimento presenta una selezione ampia e curata di dipinti, disegni e opere su stoffa. L’intento curatoriale è chiaramente di mostrare la continuità tra passato e presente.

Quadri recenti : superfici stese con pennellate libere e palette calde.

: superfici stese con pennellate libere e palette calde. Disegni tra il diaristico e il simbolico : segni rapidi che conservano intimità.

: segni rapidi che conservano intimità. Opere tessili : pezzi che ricordano il suo passato ma raccontano nuove storie.

: pezzi che ricordano il suo passato ma raccontano nuove storie. Installazioni testuali: frasi e parole che mantengono il suo linguaggio diretto.

La pittura come cura: temi e sensazioni

In molte tele si percepisce un tempo diverso. Le immagini non urlano più; sussurrano. Questo cambio di registro porta lo spettatore a osservare dettagli e silenzi.

Colori, materia e memoria

La tavolozza privilegia toni caldi e pastosi. Le superfici sono spesso stratificate. La materia diventa memoria palpabile.

Paesaggi interiori rappresentati attraverso cromie emotive.

Figure e linee che rimandano a ricordi privati.

Uso della luce per creare atmosfere meditate.

Lo spazio espositivo e l’esperienza del visitatore

La disposizione delle opere guida il pubblico in un percorso intimo. Le sale alternano opere grandi e piccoli lavori da vicino. Questo ritmo favorisce la contemplazione.

Molti visitatori commentano la sensazione di avere a che fare con opere che curano, più che con opere che suscitano scandalo.

Come la critica ha reagito

I commenti della stampa internazionale sottolineano la maturità raggiunta dall’artista. Alcuni critici elogiano la serenità ritrovata. Altri notano la coesistenza tra autobiografia e nuova misura stilistica.

Pareri positivi sulla coerenza del corpus esposto.

Riconoscimenti per la capacità di rinnovarsi senza perdere la propria voce.

Impatto sulla scena dell’arte contemporanea

Questa mostra alla Tate Modern non è solo un bilancio personale. Rappresenta anche un segnale sul ruolo della pittura oggi.

L’esposizione mette in discussione l’idea che la pittura sia superata. Al contrario, la celebra come mezzo capace di introspezione e rigenerazione.

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