Nike e Jacquemus après-ski: la collezione inverno che porta le piste in città

La nuova collaborazione tra Nike e Jacquemus reinventa l’immagine dello sci: non più solo attrezzatura tecnica, ma un racconto visivo fatto di linee vintage, texture performanti e un’atmosfera après-ski dal sapore anni Ottanta. Simon Porte Jacquemus porta il suo sguardo teatrale sulle piste, trasformando capi funzionali in pezzi desiderabili per chi cerca moda e prestazione insieme.

Come nasce la collezione: un ponte tra sport e moda

La capsule nasce dall’incontro tra l’expertise tecnica di Nike e l’estetica sofisticata di Jacquemus. Il risultato è una proposta pensata per chi scia ma non vuole rinunciare allo stile. Il progetto valorizza l’heritage sportivo e lo declina in silhouette moderne.

I numeri e l’idea centrale

18 pezzi compongono la linea.

compongono la linea. Focus su capi stratificati, resistenti e dal design riconoscibile.

Un’immagine globale che fonde performance, charme e riferimenti anni ’80.

Capispalla e silhouette tecniche reinterpretate

Il punto di forza sono giacche e pantaloni in triple-layer GORE-TEX. Le forme restano pulite, ma ogni dettaglio è studiato per la montagna e per uno stile urbano. Tra i pezzi più iconici spicca la giacca due-in-uno.

La giacca due-in-uno e le varianti donna

Lo shell esterno è pensato per respingere vento e acqua. All’interno c’è un bomber imbottito in Primaloft, facile da togliere e riagganciare. Sul petto compare il Swoosh, mentre sulle spalle si legge chiaramente il nome della maison.

Pantaloni e dettagli funzionali

Pantaloni coordinati, taglio tecnico e libertà di movimento.

Cinture e staffe alle caviglie per fissare gli orli sulla scarpa.

Elementi riflettenti e cuciture sigillate per uso in montagna.

Materiali all’avanguardia: performance e estetica

Il dialogo sui materiali è centrale. Tessuti stretch e idrorepellenti rendono i capi adatti sia alla performance sia al doposci. La ricerca è rivolta a costruzioni leggere ma protettive.

La tuta e i capi femminili

La jumpsuit donna è realizzata in tessuto elasticizzato e resistente all’acqua. Si indossa per sciare o per un aperitivo in quota. I leggings a vita alta valorizzano la figura, con cuciture curve e staffe per mantenere la calzata.

Top, bralette e capi maschili

Un bralette traspirante completa i look femminili, studiato per sostenere e modellare.

Per l’uomo, un top a maniche lunghe funge da secondo strato e capo a sé stante.

Dettagli sportivi come fori per il pollice aumentano la versatilità.

Rivisitazioni sartoriali e accessori iconici

Jacquemus reinterpreta la propria grammatica anche su camicie e borse. La classica camicia viene ripensata con materiali idrorepellenti e un pratico taschino sul petto. Sul retro compare un loop a forma di “J”.

Accessori e continuità creativa

La collaborazione è solo un capitolo di un rapporto iniziato nel 2022. Tra le creazioni più ricordate ci sono la Le Swoosh bag e reinterpretazioni di pezzi d’archivio.

Riedizioni e omaggi alla storia Nike, fino alla leggendaria Moon Shoe .

. Collezioni che celebrano Parigi, atleti e design sperimentale.

