Puma Talon: collaborazione con NO/FAITH Studios svela design e dettagli

PUMA ha scelto di rileggere il proprio passato attraverso la lente creativa di NO/FAITH Studios, trasformando la classica silhouette Talon in un oggetto che unisce memoria e spirito contemporaneo. Il risultato è una sneaker che parla di anni 2000, usura autentica e performance estetica, pensata per chi cerca una scarpa capace di raccontare una storia.

Nuova veste della Talon: materiali e ispirazioni Y2K

La silhouette originale, nata nei primi anni 2000, viene rimodellata con dettagli che rimandano a mood Y2K ma con un approccio moderno. I materiali sono al centro della proposta.

Denim sbiadito e tessuti dall’aspetto vissuto.

e tessuti dall’aspetto vissuto. Pannelli che richiamano le uniformi da corsa vintage .

. Una gabbia esterna che introduce elementi tipici delle scarpe da performance.

Questa combinazione crea contrasti voluti: superfici grezze ma curate, silhouette classica e dettagli tecnici. L’obiettivo è far convivere memoria e funzionalità.

Estetica e identità: il tocco di NO/FAITH Studios

NO/FAITH Studios interpreta la Talon con un approccio radicale. Lavorando su texture e finiture, lo studio costruisce un immaginario che sembra scavare nel passato.

La scarpa comunica attraverso i segni dell’usura e le sovrapposizioni di materiali. È una proposta che vuole essere più di un semplice capo moda: vuole essere un simbolo di identità.

La campagna: fotografia, tono e autore

La campagna visiva è firmata da Beltran Gonzalez. Le immagini privilegiano un racconto intimo e malinconico.

Fotografia che mette in luce autenticità e vulnerabilità.

Composizioni pensate per sottolineare il dialogo tra introspezione e ribellione.

Stile visivo coerente con l’estetica di NO/FAITH Studios.

Lo storytelling visivo non si limita a mostrare la sneaker. Racconta protagonisti, luoghi e stati d’animo che si legano al prodotto.

Dove e quando acquistare la Talon

La collaborazione NO/FAITH Studios x PUMA Talon è prevista per il lancio il 5 settembre. Sarà disponibile attraverso diversi canali.

PUMA.com — webshop ufficiale. Flagship store PUMA — negozi monomarca selezionati. GATE 194 e retailer scelti — punti vendita partner.

Questa distribuzione mira a raggiungere sia collezionisti sia consumatori interessati all’aspetto narrativo della sneaker.

Perché questa release è rilevante

Il rilancio della Talon non è solo un restyling estetico. Segna un ritorno a un linguaggio Y2K aggiornato ai tempi attuali.

Rivisitazione di un’icona per un pubblico contemporaneo.

Incontro tra moda, memoria e performance.

Valore narrativo: la scarpa come oggetto che racconta resistenza e identità.

La scelta dei materiali e della comunicazione mostra come PUMA e NO/FAITH Studios puntino a creare una proposta con senso e autenticità.

