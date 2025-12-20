Newsletter

Connettersi

Moose Knuckles e EVISU vogliono distinguersi nel mercato della moda

Aggiornato il :

|

Di : Davide Caruso

Moose Knuckles e EVISU vogliono distinguersi
WhatsApp

Una nuova collaborazione rompe gli schemi del fashion invernale: la capsule Moose Knuckles x EVISU reinventa il guardaroba urbano con pezzi in edizione limitata che uniscono resistenza tecnica e gusto sartoriale. È un progetto che parla di identità, funzionalità e stile, pensato per chi vuole farsi riconoscere anche tra la folla.

Il concept: fusione tra ingegneria del freddo e tradizione del denim

La linea nasce dall’incontro di due mondi. Da un lato, l’esperienza canadese di Moose Knuckles nel realizzare capi per climi estremi. Dall’altro, l’estetica artigianale e grafica di EVISU, simbolo del denim giapponese.

Questo mix genera capi pensati per l’inverno urbano, con dettagli che non sono solo estetici ma funzionali. La filosofia è chiara: distinguersi con praticità.

La campagna visiva: narrazione fotografica e regia cinematografica

Immagini che raccontano contrasto e identità

La campagna, firmata dal fotografo Kajal e diretta in chiave cinematografica da Franklin Ricart, sfrutta scenari industriali per raccontare tensioni visive.

Sullo sfondo di squarci urbani, silhouette e texture dialogano per mettere in evidenza la tensione tra anonimato e personalità.

Scelte stilistiche della regia

  • Lucidità fotografica per mettere a fuoco i dettagli dei materiali.

  • Illuminazione fredda per sottolineare l’origine tecnica dei capi.

  • Inquadrature nette che trasformano il capo in protagonista.

I capi della capsule: materiali, design e versatilità

La collezione è composta da nove pezzi selezionati, pensati per essere combinati o indossati come elemento centrale.

  • Piumini tecnici con finiture robuste e dettagli emblematici.

  • Giacche in denim rivisitate con inserti tecnici e ricami distintivi.

  • Accessori che riprendono il graphic language dei due brand.

Ogni capo mostra attenzione ai materiali: tessuti resistenti, imbottiture performanti e cuciture rinforzate. La palette resta decisa, con contrasti materici pensati per essere immediatamente riconoscibili.

Come indossarla: suggerimenti di stile per la città

La capsule si presta a look diversi, dal più tecnico al più sartoriale. Alcuni consigli pratici:

  1. Usare un capo forte come punto focale e completare con pezzi neutri.

  2. Giocare con texture: denim e materiali tecnici creano contrasti interessanti.

  3. Scegliere accessori minimali per non sovraccaricare il look.

Posizionamento e significato nel mercato della moda

Questa collaborazione non è solo estetica: è una dichiarazione di intenti. Stand Apart, il messaggio che accomuna i due brand, sottolinea la volontà di emergere in un mercato affollato.

La tiratura limitata aiuta a creare desiderabilità. Per i collezionisti e gli appassionati di streetwear, la capsule rappresenta un punto d’incontro tra heritage e innovazione.

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  Stefano Benni morto: inventore di Bar Sport e scrittore amato

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly