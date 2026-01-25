A$AP Rocky miglior album rap degli ultimi anni: pubblicato nonostante gli impegni

A$AP Rocky torna a farsi ascoltare con un album che rompe un silenzio durato otto anni. Don’t Be Dumb arriva in un momento in cui la sua vita e la sua carriera si sono moltiplicate, tra progetti di moda, esperienze cinematografiche e vicende giudiziarie che hanno segnato il percorso dell’artista.
Un’attesa che pesa: dal 2018 a oggi
Da Testing del 2018 a Don’t Be Dumb il tempo è sembrato infinito. L’assenza discografica ha alimentato domande e aspettative.
Rocky non è rimasto fermo, ma la sua presenza musicale diretta è stata rara. Nel frattempo ha costruito altri capitoli professionali e personali.
Processi, accuse e leak: gli ostacoli dietro l’album
Dietro il nuovo disco ci sono stati problemi legali e la diffusione non autorizzata di materiale. Nelle prime tracce l’artista stesso li cita come ragioni del rallentamento.
- 2019: episodio a Stoccolma con accuse di aggressione durante un tour.
- 2021 e oltre: indagini e processo per un presunto ferimento a Hollywood; poi assoluzione nel 2025.
- Leak: uscite non ufficiali di demo e brani che hanno complicato la finalizzazione del progetto.
Questi elementi hanno imposto pause e revisioni continue al lavoro in studio.
La vita privata e nuovi ruoli: marito e padre
Negli ultimi anni la sfera personale di Rocky è cambiata radicalmente. È diventato marito di Rihanna e padre di tre figli.
Questi ruoli hanno trasformato la sua immagine pubblica e influito sulle priorità artistiche e temporali.
Moda e cinema: le altre anime di A$AP Rocky
La musica è solo uno dei pilastri della sua attività. Rocky ha continuato a produrre e collaborare nel mondo della moda e dello spettacolo.
- AWGE: la sua factory creativa rimane fulcro dei progetti.
- PUMA: capsule e collezioni legate anche alla Formula 1.
- Ray-Ban: nomina come direttore creativo.
- Moncler Genius: una collezione sotto il suo nome.
Sul fronte cinema, è coinvolto in progetti del 2025 come Highest 2 Lowest di Spike Lee e il film di Mary Bronstein If I Had Legs I’d Kick You.
Tracce e scelte sonore: cosa spicca in Don’t Be Dumb
Il disco alterna brani immediati a pezzi più sperimentali. Rocky non rinuncia a costruire hit e a esplorare registri più autoriali.
- STOLE YA FLOW: traccia energica e diss dedicato a Drake.
- ROBBERY: collaborazione con Doechii, che campiona Duke Ellington.
- Direzione creativa affidata a Tim Burton, scelta che sottolinea l’ambizione estetica del progetto.
La cura per i videoclip resta uno dei punti di forza di Rocky, che continua a investire nella componente visiva.
Perché non punta al consenso di massa
Rocky ha dichiarato di non voler realizzare un album pensato esclusivamente per piacere alle masse. L’obiettivo è costruire qualcosa di creativo e personale.
Questa scelta lo rende volutamente divisivo. Vuole sperimentare e contaminare, più che seguire trend commerciali.
La rinuncia alla “relatability”
La strategia include anche la perdita calcolata della vicinanza emotiva facilissima con il pubblico. È una mossa per affermare uno status artistico.
Radici, riferimenti e immagine culturale
Le radici del suo percorso sono ben visibili. Il nome del figlio maggiore, ad esempio, omaggia il mondo del rap con un richiamo a RZA e al Wu-Tang.
Allo stesso modo, le citazioni estetiche e culturali nei progetti rimandano a figure e immagini prestigiose, come la fotografia celebrata in At.Long.Last.A$AP.
Dove si colloca Rocky nel panorama rap contemporaneo
A$AP Rocky occupa uno spazio intermedio, difficile da etichettare.
- Non è completamente mainstream come chi riempie stadi.
- Non si identifica pienamente nel rap politico di figure come Kendrick Lamar.
- Non è il narratore intimista nello stile di J. Cole.
Il paragone artistico con Tyler, the Creator è ricorrente: entrambi hanno forgiato percorsi estetici personali e radicali.
Patrimonio creativo in costruzione
Don’t Be Dumb mostra un artista che cerca coerenza e durabilità. Le scelte formali e le collaborazioni puntano a un’identità consolidata.
La strada che Rocky sta percorrendo è selettiva: potrebbe non attirare tutti, ma mira a resistere alle mode.
Il disco lascia aperte molte domande sul futuro artistico e sulla frequenza delle sue uscite. Molti ascoltatori e addetti ai lavori osservano con attenzione le mosse successive.
