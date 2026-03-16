Maglia della nazionale attraversa l’Italia: scatti d’azzurro mostra fotografica

Un nuovo progetto fotografico mette al centro l’Italia e il suo rapporto con il calcio quotidiano. adidas e la FIGC presentano Scatti d’Azzurro, una mappa di immagini che racconta il Paese attraverso la maglia della Nazionale e i luoghi dove il gioco nasce ogni giorno.
Il significato dell’azzurro nella vita quotidiana
Da oltre un secolo l’azzurro non è solo un colore sportivo. È un simbolo che attraversa generazioni e territori. Con questo progetto, i promotori lasciano lo spettacolo delle arene per inseguire il calcio delle strade, dei cortili e dei campetti improvvisati.
La scelta è chiara: concentrare l’obiettivo su pratiche autentiche. Il risultato sottolinea come la maglia della Nazionale diventi segno di appartenenza anche lontano dai riflettori.
Sei luoghi, sei fotografi: il percorso visivo
Il lavoro si sviluppa in sei città e territori del Paese. Ogni tappa è affidata a un fotografo che mette in scena il proprio rapporto con il calcio e la comunità locale.
- Venezia — Cecilia Palmeri: i campielli dopo la scuola, ragazzi che trasformano gli spazi urbani in piccoli campi da gioco.
- Matera — Francesco Freddo: ritorni nei luoghi dell’infanzia, piazze e cortili che hanno mantenuto il piacere del gioco.
- Torino — Paola Massarenti: immagini di provincia dove la passione per la maglia unisce età diverse.
- Val Camonica / Brescia — Alessandro Belussi: paesaggi, oratori e campetti che intrecciano storia e memoria calcistica.
- Palermo — Giuseppe Scianna: vicoli, murales e spazi popolari dove il calcio conserva la sua forma più pura.
- Jesi — Lorenzo Bonanni: ricordi dei pomeriggi nei parchi e nei campetti di ghiaia della città natale.
Come sono stati raccontati i territori
Ciascun autore porta uno sguardo personale. Alcuni puntano sulle persone, altri sull’architettura o sui dettagli del paesaggio. Insieme, compongono una narrazione collettiva.
Temi ricorrenti nelle immagini
Le fotografie evidenziano alcuni motivi che tornano spesso.
- Comunità: il calcio come elemento di aggregazione sociale.
- Memoria: ricordi d’infanzia che si ripetono tra generazioni.
- Spontaneità: partite improvvisate in spazi non pensati per lo sport.
- Identità locale: la maglia come simbolo che si inserisce nella cultura del luogo.
Immagini che parlano di persone e territori
In molte fotografie il protagonismo è condiviso. Non si tratta solo di azione sportiva. Sono ritratti di amicizie, gesti quotidiani e luoghi che mantengono viva la pratica del calcio.
La narrativa visiva privilegia dettagli che raccontano storie: un muro scrostato, un pallone sgonfio, una porta di metallo come porta di un campo improvvisato.
Perché questo progetto conta per il calcio italiano
Scatti d’Azzurro prova a restituire il volto meno visibile del gioco. Mostra che il sentimento verso la Nazionale non nasce solo dagli stadi. Si forma nelle piazze e nei vicoli.
Con questa operazione, adidas e la FIGC promuovono una lettura sociale del calcio. La maglia diventa ponte tra luoghi diversi e intreccio di memorie collettive.
Dettagli pratici e partecipazione
Le immagini sono un invito a osservare il calcio con occhi diversi. Il progetto apre spazi di riflessione sulla relazione tra sport e territorio.
- Fotografi coinvolti: sei autori italiani.
- Luoghi fotografati: dal nord al sud del Paese.
- Focus: il gioco popolare e la maglia nazionale come segno identitario.
Prolungamenti e visioni future
Il racconto visivo si presta a declinazioni diverse. Può diventare mostra, pubblicazione o progetto digitale. L’obiettivo resta lo stesso: raccontare il calcio dove nasce davvero.
Le fotografie ricordano che la passione per la maglia della Nazionale vive ovunque, nelle strade e negli spazi comuni, e continua a trasformare luoghi e persone.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.