Maglia della nazionale attraversa l’Italia: scatti d’azzurro mostra fotografica

Un nuovo progetto fotografico mette al centro l’Italia e il suo rapporto con il calcio quotidiano. adidas e la FIGC presentano Scatti d’Azzurro, una mappa di immagini che racconta il Paese attraverso la maglia della Nazionale e i luoghi dove il gioco nasce ogni giorno.

Il significato dell’azzurro nella vita quotidiana

Da oltre un secolo l’azzurro non è solo un colore sportivo. È un simbolo che attraversa generazioni e territori. Con questo progetto, i promotori lasciano lo spettacolo delle arene per inseguire il calcio delle strade, dei cortili e dei campetti improvvisati.

La scelta è chiara: concentrare l’obiettivo su pratiche autentiche. Il risultato sottolinea come la maglia della Nazionale diventi segno di appartenenza anche lontano dai riflettori.

Sei luoghi, sei fotografi: il percorso visivo

Il lavoro si sviluppa in sei città e territori del Paese. Ogni tappa è affidata a un fotografo che mette in scena il proprio rapporto con il calcio e la comunità locale.

Venezia — Cecilia Palmeri : i campielli dopo la scuola, ragazzi che trasformano gli spazi urbani in piccoli campi da gioco.

— : i campielli dopo la scuola, ragazzi che trasformano gli spazi urbani in piccoli campi da gioco. Matera — Francesco Freddo : ritorni nei luoghi dell’infanzia, piazze e cortili che hanno mantenuto il piacere del gioco.

— : ritorni nei luoghi dell’infanzia, piazze e cortili che hanno mantenuto il piacere del gioco. Torino — Paola Massarenti : immagini di provincia dove la passione per la maglia unisce età diverse.

— : immagini di provincia dove la passione per la maglia unisce età diverse. Val Camonica / Brescia — Alessandro Belussi : paesaggi, oratori e campetti che intrecciano storia e memoria calcistica.

— : paesaggi, oratori e campetti che intrecciano storia e memoria calcistica. Palermo — Giuseppe Scianna : vicoli, murales e spazi popolari dove il calcio conserva la sua forma più pura.

— : vicoli, murales e spazi popolari dove il calcio conserva la sua forma più pura. Jesi — Lorenzo Bonanni: ricordi dei pomeriggi nei parchi e nei campetti di ghiaia della città natale.

Come sono stati raccontati i territori

Ciascun autore porta uno sguardo personale. Alcuni puntano sulle persone, altri sull’architettura o sui dettagli del paesaggio. Insieme, compongono una narrazione collettiva.

Temi ricorrenti nelle immagini

Le fotografie evidenziano alcuni motivi che tornano spesso.

Comunità : il calcio come elemento di aggregazione sociale.

: il calcio come elemento di aggregazione sociale. Memoria : ricordi d’infanzia che si ripetono tra generazioni.

: ricordi d’infanzia che si ripetono tra generazioni. Spontaneità : partite improvvisate in spazi non pensati per lo sport.

: partite improvvisate in spazi non pensati per lo sport. Identità locale: la maglia come simbolo che si inserisce nella cultura del luogo.

Immagini che parlano di persone e territori

In molte fotografie il protagonismo è condiviso. Non si tratta solo di azione sportiva. Sono ritratti di amicizie, gesti quotidiani e luoghi che mantengono viva la pratica del calcio.

La narrativa visiva privilegia dettagli che raccontano storie: un muro scrostato, un pallone sgonfio, una porta di metallo come porta di un campo improvvisato.

Perché questo progetto conta per il calcio italiano

Scatti d’Azzurro prova a restituire il volto meno visibile del gioco. Mostra che il sentimento verso la Nazionale non nasce solo dagli stadi. Si forma nelle piazze e nei vicoli.

Con questa operazione, adidas e la FIGC promuovono una lettura sociale del calcio. La maglia diventa ponte tra luoghi diversi e intreccio di memorie collettive.

Dettagli pratici e partecipazione

Le immagini sono un invito a osservare il calcio con occhi diversi. Il progetto apre spazi di riflessione sulla relazione tra sport e territorio.

Fotografi coinvolti: sei autori italiani.

Luoghi fotografati: dal nord al sud del Paese.

Focus: il gioco popolare e la maglia nazionale come segno identitario.

Prolungamenti e visioni future

Il racconto visivo si presta a declinazioni diverse. Può diventare mostra, pubblicazione o progetto digitale. L’obiettivo resta lo stesso: raccontare il calcio dove nasce davvero.

Le fotografie ricordano che la passione per la maglia della Nazionale vive ovunque, nelle strade e negli spazi comuni, e continua a trasformare luoghi e persone.

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