Dennis Schröder per PUMA: nuova capsule firmata Represent

PUMA rinnova il suo legame con il brand inglese Represent. Il risultato è una collezione che fonde estetica streetwear e funzionalità da campo. Ogni capo è pensato per muoversi con leggerezza tra performance e vita quotidiana.

Perché questa collaborazione cambia il modo di vivere il basket

La partnership mira a sanare il confine tra sport e lifestyle. PUMA e Represent mettono insieme know‑how tecnico e sensibilità sartoriale. L’obiettivo è creare pezzi che siano credibili sul parquet e rilevanti fuori dal campo.

La campagna sceglie una figura riconoscibile del basket moderno. Dennis Schröder è il volto che racconta questa fusione. La sua presenza sottolinea la doppia anima del progetto: atletica e culturale.

Componenti chiave della collezione: cosa aspettarsi

Apparel pensato per il game day e oltre

La linea apparel rilegge i must del gioco. I capi mantengono proporzioni sportive ma adottano dettagli raffinati.

Jersey e shorts in mesh, con finiture a contrasto.

T-shirt grafiche e hoodie da bordo campo.

Coach jacket e pantaloni coordinati per stratificare il look.

La grafica unisce richiami rétro e elementi contemporanei. Il risultato è minimalista ma ricco di carattere.

Footwear: performance pulita, stile misurato

La proposta di scarpe bilancia tecnologia e sobrietà. La silhouette principale mantiene l’anima tecnica.

PUMA All-Pro NITRO 2 : ammortizzazione NITRO e tomaia ULTRAWEAVE .

: ammortizzazione NITRO e tomaia . Colorway prevalentemente black & white, con loghi discreti su linguetta e tallone.

Majesty low-top: ispirazione anni ’80, tomaia in suede e pannelli a contrasto.

Il fine non è l’ostentazione. La scelta è la cura del dettaglio e la versatilità d’uso.

I codici visivi e le fonti d’ispirazione

La collezione recupera elementi iconici delle uniformi da partita. Si vedono bordature, numerazioni stilizzate e proporzioni sportive.

L’estetica rétro diventa materia prima per reinterpretazioni moderne. Le grafiche e le texture si ispirano ai decenni d’oro del basket.

Riflessi vintage nelle cuciture e nei tagli.

Palette sobria per un look urbano e pulito.

Logo treatment contenuto per un approccio understated.

Materiali, costruzione e attenzione alla performance

I materiali sono scelti per garantire comfort e resistenza. Le scelte tecniche non sacrificano l’estetica.

Mesh traspirante per i jersey e gli shorts.

Tomaie in suede e pannellature per le silhouettes rétro.

Sistemi di ammortizzazione NITRO per assorbire l’impatto.

ULTRAWEAVE per leggerezza e supporto nella calzatura da gioco.

Ogni elemento è pensato per un uso ibrido. I capi funzionano anche lontano dal parquet, mantenendo performance e stile.

Come indossare i pezzi e abbinarli

La versatilità è un tratto distintivo. Il guardaroba creato dalla collaborazione offre molte possibilità di abbinamento.

Jersey + coach jacket per un look layered da città.

Majesty low-top con denim per richiamare gli anni ’80.

T-shirt grafiche sotto un giubbotto tecnico per equilibrio tra sport e street.

I colori neutrali facilitano l’integrazione con capi esistenti. I dettagli grafici danno carattere senza prevaricare.

