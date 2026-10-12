Quando tecnologia tessile e sostenibilità si incontrano, il risultato cambia il modo in cui pensiamo un capo. La nuova collaborazione tra Patagonia e Thermore porta in strada e in montagna una collezione che punta su materiali riciclati e su soluzioni pensate per la vita di tutti i giorni.
Una partnership nata per migliorare i dettagli che non si vedono
Patagonia e Thermore hanno unito competenze diverse. L’obiettivo è semplice: creare capi pratici, leggeri e adattabili. Non si tratta solo di estetica. È la ricerca dei materiali e la loro applicazione a fare la differenza.
La linea Heyes Peak nasce con questa idea: offrire protezione senza appesantire, favorire il movimento e semplificare la gestione degli strati.
Che cosa è Thermore® EVOdown® e perché è importante
Thermore® EVOdown® è un’imbottitura sintetica realizzata al 100% con fibre riciclate da bottiglie PET post-consumo. È pensata per restituire morbidezza e calore paragonabili al piumino.
- Materie prime: fibre riciclate da PET post-consumo.
- Obiettivo: comfort costante con ingombro ridotto.
- Vantaggi: gestione più semplice rispetto al piumino tradizionale.
Heyes Peak: capi costruiti per la versatilità quotidiana
La collezione si rivolge soprattutto alle mezze stagioni. Qui la stratificazione è fondamentale. I capi devono rispondere a cambi di clima repentini.
Tra i modelli disponibili troviamo:
- Giacca leggera con imbottitura interna.
- Parka dal taglio urbano.
- Giacca con cappuccio.
- Parka 3-in-1, attualmente disponibile in Italia per uomo e donna.
Il parka 3-in-1 unisce una giacca esterna e una interna imbottita con EVOdown®.
Materiali esterni: NetPlus®, ripstop e finiture senza PFAS
All’esterno i capi impiegano un nylon ripstop NetPlus®. Questo tessuto è prodotto interamente con materiale riciclato da reti da pesca recuperate.
Caratteristiche tecniche:
- Ripstop da 1,2 oz e 20 denari.
- Finitura idrorepellente DWR formulata senza PFAS aggiunti intenzionalmente.
La combinazione tra esterno robusto e imbottitura riciclata è studiata per offrire protezione e comfort senza compromettere la sostenibilità.
Produzione e responsabilità sociale
I capi della collezione sono prodotti in uno stabilimento certificato Fair Trade Certified. Questo aspetto unisce la scelta dei materiali a pratiche di lavoro più eque.
Thermore, con sede a Milano, da anni sviluppa imbottiture da materiali riciclati. L’uso di fibre da bottiglie PET è parte sistematica della loro ricerca.
Progettare il sistema: tessuto, imbottitura e trattamento
La novità non è un singolo componente. È il modo in cui i diversi elementi vengono progettati per funzionare insieme.
- Imbottitura: fornisce calore e morbidezza.
- Tessuto esterno: protegge da vento e pioggia leggera.
- Trattamento DWR: respinge l’umidità senza PFAS intenzionali.
Il risultato è un capo pensato per l’uso quotidiano, capace di adattarsi a condizioni variabili senza rinunciare alla leggerezza.
Il punto di vista del brand
Secondo i responsabili di Patagonia, l’adozione di materiali come EVOdown® consente di integrare comfort e prestazioni riducendo l’impatto ambientale. La tecnologia diventa così una componente discreta ma fondamentale del progetto.
Per Thermore l’impiego di fibre riciclate rappresenta una strada consolidata. L’azienda punta a ricreare il comportamento del piumino con soluzioni sintetiche più durevoli nel tempo.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.