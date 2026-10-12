Newsletter

Connettersi

Patagonia adotta la tecnologia Thermore nella giacca Heyes Peak

Aggiornato il :

|

Di : Davide Caruso

Patagonia adotta la tecnologia Thermore nella giacca Heyes Peak
WhatsApp

Quando tecnologia tessile e sostenibilità si incontrano, il risultato cambia il modo in cui pensiamo un capo. La nuova collaborazione tra Patagonia e Thermore porta in strada e in montagna una collezione che punta su materiali riciclati e su soluzioni pensate per la vita di tutti i giorni.

Una partnership nata per migliorare i dettagli che non si vedono

Patagonia e Thermore hanno unito competenze diverse. L’obiettivo è semplice: creare capi pratici, leggeri e adattabili. Non si tratta solo di estetica. È la ricerca dei materiali e la loro applicazione a fare la differenza.

La linea Heyes Peak nasce con questa idea: offrire protezione senza appesantire, favorire il movimento e semplificare la gestione degli strati.

Che cosa è Thermore® EVOdown® e perché è importante

Thermore® EVOdown® è un’imbottitura sintetica realizzata al 100% con fibre riciclate da bottiglie PET post-consumo. È pensata per restituire morbidezza e calore paragonabili al piumino.

Fibre riciclate ottenute da bottiglie PET accanto a un'imbottitura sintetica
EVOdown® è realizzato con fibre riciclate da bottiglie PET post-consumo.

  • Materie prime: fibre riciclate da PET post-consumo.

  • Obiettivo: comfort costante con ingombro ridotto.

  • Vantaggi: gestione più semplice rispetto al piumino tradizionale.

Heyes Peak: capi costruiti per la versatilità quotidiana

La collezione si rivolge soprattutto alle mezze stagioni. Qui la stratificazione è fondamentale. I capi devono rispondere a cambi di clima repentini.

Tra i modelli disponibili troviamo:

  • Giacca leggera con imbottitura interna.

  • Parka dal taglio urbano.

  • Giacca con cappuccio.

  • Parka 3-in-1, attualmente disponibile in Italia per uomo e donna.

Il parka 3-in-1 unisce una giacca esterna e una interna imbottita con EVOdown®.

Materiali esterni: NetPlus®, ripstop e finiture senza PFAS

All’esterno i capi impiegano un nylon ripstop NetPlus®. Questo tessuto è prodotto interamente con materiale riciclato da reti da pesca recuperate.

Dettaglio di tessuto ripstop NetPlus® prodotto da reti da pesca riciclate
NetPlus® trasforma reti da pesca in nylon ripstop resistente e riciclato.

Caratteristiche tecniche:

  • Ripstop da 1,2 oz e 20 denari.

  • Finitura idrorepellente DWR formulata senza PFAS aggiunti intenzionalmente.

La combinazione tra esterno robusto e imbottitura riciclata è studiata per offrire protezione e comfort senza compromettere la sostenibilità.

Produzione e responsabilità sociale

I capi della collezione sono prodotti in uno stabilimento certificato Fair Trade Certified. Questo aspetto unisce la scelta dei materiali a pratiche di lavoro più eque.

Thermore, con sede a Milano, da anni sviluppa imbottiture da materiali riciclati. L’uso di fibre da bottiglie PET è parte sistematica della loro ricerca.

Progettare il sistema: tessuto, imbottitura e trattamento

La novità non è un singolo componente. È il modo in cui i diversi elementi vengono progettati per funzionare insieme.

  • Imbottitura: fornisce calore e morbidezza.

  • Tessuto esterno: protegge da vento e pioggia leggera.

  • Trattamento DWR: respinge l’umidità senza PFAS intenzionali.

Il risultato è un capo pensato per l’uso quotidiano, capace di adattarsi a condizioni variabili senza rinunciare alla leggerezza.

Il punto di vista del brand

Secondo i responsabili di Patagonia, l’adozione di materiali come EVOdown® consente di integrare comfort e prestazioni riducendo l’impatto ambientale. La tecnologia diventa così una componente discreta ma fondamentale del progetto.

Per Thermore l’impiego di fibre riciclate rappresenta una strada consolidata. L’azienda punta a ricreare il comportamento del piumino con soluzioni sintetiche più durevoli nel tempo.

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  Arctic Monkeys, nuova canzone dopo quattro anni per album benefico War Child con Jonathan Glazer

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXing