Quando tecnologia tessile e sostenibilità si incontrano, il risultato cambia il modo in cui pensiamo un capo. La nuova collaborazione tra Patagonia e Thermore porta in strada e in montagna una collezione che punta su materiali riciclati e su soluzioni pensate per la vita di tutti i giorni.

Una partnership nata per migliorare i dettagli che non si vedono

Patagonia e Thermore hanno unito competenze diverse. L’obiettivo è semplice: creare capi pratici, leggeri e adattabili. Non si tratta solo di estetica. È la ricerca dei materiali e la loro applicazione a fare la differenza.

La linea Heyes Peak nasce con questa idea: offrire protezione senza appesantire, favorire il movimento e semplificare la gestione degli strati.

Che cosa è Thermore® EVOdown® e perché è importante

Thermore® EVOdown® è un’imbottitura sintetica realizzata al 100% con fibre riciclate da bottiglie PET post-consumo. È pensata per restituire morbidezza e calore paragonabili al piumino.

EVOdown® è realizzato con fibre riciclate da bottiglie PET post-consumo.

Materie prime: fibre riciclate da PET post-consumo.

Obiettivo: comfort costante con ingombro ridotto.

Vantaggi: gestione più semplice rispetto al piumino tradizionale.

Heyes Peak: capi costruiti per la versatilità quotidiana

La collezione si rivolge soprattutto alle mezze stagioni. Qui la stratificazione è fondamentale. I capi devono rispondere a cambi di clima repentini.

Tra i modelli disponibili troviamo:

Giacca leggera con imbottitura interna.

Parka dal taglio urbano.

Giacca con cappuccio.

Parka 3-in-1, attualmente disponibile in Italia per uomo e donna.

Il parka 3-in-1 unisce una giacca esterna e una interna imbottita con EVOdown®.

Materiali esterni: NetPlus®, ripstop e finiture senza PFAS

All’esterno i capi impiegano un nylon ripstop NetPlus®. Questo tessuto è prodotto interamente con materiale riciclato da reti da pesca recuperate.

NetPlus® trasforma reti da pesca in nylon ripstop resistente e riciclato.

Caratteristiche tecniche:

Ripstop da 1,2 oz e 20 denari.

Finitura idrorepellente DWR formulata senza PFAS aggiunti intenzionalmente.

La combinazione tra esterno robusto e imbottitura riciclata è studiata per offrire protezione e comfort senza compromettere la sostenibilità.

Produzione e responsabilità sociale

I capi della collezione sono prodotti in uno stabilimento certificato Fair Trade Certified. Questo aspetto unisce la scelta dei materiali a pratiche di lavoro più eque.

Thermore, con sede a Milano, da anni sviluppa imbottiture da materiali riciclati. L’uso di fibre da bottiglie PET è parte sistematica della loro ricerca.

Progettare il sistema: tessuto, imbottitura e trattamento

La novità non è un singolo componente. È il modo in cui i diversi elementi vengono progettati per funzionare insieme.

Imbottitura: fornisce calore e morbidezza.

Tessuto esterno: protegge da vento e pioggia leggera.

Trattamento DWR: respinge l’umidità senza PFAS intenzionali.

Il risultato è un capo pensato per l’uso quotidiano, capace di adattarsi a condizioni variabili senza rinunciare alla leggerezza.

Il punto di vista del brand

Secondo i responsabili di Patagonia, l’adozione di materiali come EVOdown® consente di integrare comfort e prestazioni riducendo l’impatto ambientale. La tecnologia diventa così una componente discreta ma fondamentale del progetto.

Per Thermore l’impiego di fibre riciclate rappresenta una strada consolidata. L’azienda punta a ricreare il comportamento del piumino con soluzioni sintetiche più durevoli nel tempo.

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