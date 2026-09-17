La nuova collaborazione tra The North Face e Aimé Leon Dore ridefinisce il confine tra abbigliamento urbano e gear da montagna. La collezione Fall/Winter 2026 mescola silhouette storiche e dettagli contemporanei per creare capi pensati tanto per le strade di New York quanto per i pendii più impervi.
Un ponte tra heritage alpino e gusto newyorkese
Il progetto nasce dal confronto tra due linguaggi distinti: l’esperienza tecnica di The North Face e la sensibilità estetica di Aimé Leon Dore. Le proporzioni vengono ripensate, i materiali selezionati con cura e i volumi adattati a un pubblico urbano.
- Riedizioni di modelli iconici reinterpretate con tagli moderni.
- Nuove silhouette che richiamano l’abbigliamento utility degli anni Novanta.
- Un equilibrio tra funzionalità e stile quotidiano.
Capi chiave e novità della linea
La collezione include circa 30 pezzi tra abbigliamento e accessori. Alcuni nomi familiari vengono aggiornati, mentre altri elementi nascono ex novo.
- Nuptse: versione in Pertex con costruzione reversibile e cappuccio.
- Mountain Jacket e Denali: silhouette riviste con dettagli sartoriali.
- Silhouette inedite: Fleece Rugby e Ballistic Tech Vest.
Il Ballistic Tech Vest riprende l’estetica utility anni ’90, con pannelli robusti e funzionalità pensate per l’uso quotidiano.
Tecnologia al servizio dello stile
La collaborazione segna il ritorno del GORE-TEX® dopo alcuni anni. Le scelte tecniche non sacrificano l’estetica. Al contrario, la rendono più credibile e adattabile.
Materiali e imbottiture
- GORE-TEX®: waterproof e traspirante per capi esterni performanti.
- Pertex sul Nuptse: costruzione leggera e reversibile.
- Cloud Down: tecnologia d’imbottitura che punta a calore e compressibilità.
Il risultato è un guardaroba che conserva la funzionalità tecnica, ma la traduce in capi quotidiani, pronti a muoversi tra metropoli e sentieri.
La campagna: Ande e New York a confronto
Le immagini promozionali giocano sul contrasto geografico. Paesaggi montani vasti e silenziosi si alternano a scorci densamente urbani. L’idea è chiara: esplorare significa attraversare ambienti diversi con la stessa attitudine.
- Scenari delle Ande per mettere in risalto la funzionalità.
- Strade di New York per raccontare l’uso quotidiano dei capi.
- Una narrazione visiva che unisce due mondi distanti.
Colori, pattern e dettagli
La palette mescola toni brillanti e neutri per favorire l’abbinabilità. Il giallo acceso dei piumini convive con verdi profondi, blu e sfumature terrose.
- Contrasto cromatico con il bianco della neve a fare da sfondo.
- Dettagli come il motivo Fair Isle su cappelli per richiamare l’immaginario tradizionale.
- Finiture e cuciture studiate per resistere all’uso intenso.
Accessori e calzature: basi per l’outfit
La proposta non si limita ai capispalla. Scarpe e accessori completano il set e mantengono lo stesso approccio ibrido.
- Base Camp Mule: pensata per comfort e praticità.
- Verto Alpine GORE-TEX® Hiking Shoes: calzatura da trekking con impermeabilità GORE-TEX®.
- Duffel, berretti, sciarpe e guanti che riprendono materiali e palette della collezione.
Come indossare la collezione nella vita di tutti i giorni
L’approccio consente abbinamenti semplici. Un piumino tecnico può stare sotto un cappotto cittadino. Una giacca Mountain funziona sia su un sentiero che su una metro affollata.
- Miscele di texture per un look layered.
- Elementi reversibili per massima versatilità.
- Accessori robusti per affrontare climi diversi senza rinunciare allo stile.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.