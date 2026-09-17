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The North Face e Aimé Leon Dore: nuova collezione tra New York e montagne

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Di : Davide Caruso

The North Face e Aimé Leon Dore: nuova collezione tra New York e montagne
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La nuova collaborazione tra The North Face e Aimé Leon Dore ridefinisce il confine tra abbigliamento urbano e gear da montagna. La collezione Fall/Winter 2026 mescola silhouette storiche e dettagli contemporanei per creare capi pensati tanto per le strade di New York quanto per i pendii più impervi.

Un ponte tra heritage alpino e gusto newyorkese

Il progetto nasce dal confronto tra due linguaggi distinti: l’esperienza tecnica di The North Face e la sensibilità estetica di Aimé Leon Dore. Le proporzioni vengono ripensate, i materiali selezionati con cura e i volumi adattati a un pubblico urbano.

  • Riedizioni di modelli iconici reinterpretate con tagli moderni.

  • Nuove silhouette che richiamano l’abbigliamento utility degli anni Novanta.

  • Un equilibrio tra funzionalità e stile quotidiano.

Capi chiave e novità della linea

La collezione include circa 30 pezzi tra abbigliamento e accessori. Alcuni nomi familiari vengono aggiornati, mentre altri elementi nascono ex novo.

Selezione di giacche e accessori esposti della collezione
Capi chiave della collezione: giacche, gilet e accessori che mescolano heritage e novità.

  • Nuptse: versione in Pertex con costruzione reversibile e cappuccio.

  • Mountain Jacket e Denali: silhouette riviste con dettagli sartoriali.

  • Silhouette inedite: Fleece Rugby e Ballistic Tech Vest.

Il Ballistic Tech Vest riprende l’estetica utility anni ’90, con pannelli robusti e funzionalità pensate per l’uso quotidiano.

Tecnologia al servizio dello stile

La collaborazione segna il ritorno del GORE-TEX® dopo alcuni anni. Le scelte tecniche non sacrificano l’estetica. Al contrario, la rendono più credibile e adattabile.

Materiali e imbottiture

  • GORE-TEX®: waterproof e traspirante per capi esterni performanti.

  • Pertex sul Nuptse: costruzione leggera e reversibile.

  • Cloud Down: tecnologia d’imbottitura che punta a calore e compressibilità.

Il risultato è un guardaroba che conserva la funzionalità tecnica, ma la traduce in capi quotidiani, pronti a muoversi tra metropoli e sentieri.

La campagna: Ande e New York a confronto

Le immagini promozionali giocano sul contrasto geografico. Paesaggi montani vasti e silenziosi si alternano a scorci densamente urbani. L’idea è chiara: esplorare significa attraversare ambienti diversi con la stessa attitudine.

Paesaggio andino a confronto con scorcio urbano di New York nelle immagini della campagna
La campagna mescola scenari delle Ande e scorci cittadini per raccontare l’uso dei capi.

  • Scenari delle Ande per mettere in risalto la funzionalità.

  • Strade di New York per raccontare l’uso quotidiano dei capi.

  • Una narrazione visiva che unisce due mondi distanti.

Colori, pattern e dettagli

La palette mescola toni brillanti e neutri per favorire l’abbinabilità. Il giallo acceso dei piumini convive con verdi profondi, blu e sfumature terrose.

  • Contrasto cromatico con il bianco della neve a fare da sfondo.

  • Dettagli come il motivo Fair Isle su cappelli per richiamare l’immaginario tradizionale.

  • Finiture e cuciture studiate per resistere all’uso intenso.

Accessori e calzature: basi per l’outfit

La proposta non si limita ai capispalla. Scarpe e accessori completano il set e mantengono lo stesso approccio ibrido.

  • Base Camp Mule: pensata per comfort e praticità.

  • Verto Alpine GORE-TEX® Hiking Shoes: calzatura da trekking con impermeabilità GORE-TEX®.

  • Duffel, berretti, sciarpe e guanti che riprendono materiali e palette della collezione.

Come indossare la collezione nella vita di tutti i giorni

L’approccio consente abbinamenti semplici. Un piumino tecnico può stare sotto un cappotto cittadino. Una giacca Mountain funziona sia su un sentiero che su una metro affollata.

  • Miscele di texture per un look layered.

  • Elementi reversibili per massima versatilità.

  • Accessori robusti per affrontare climi diversi senza rinunciare allo stile.

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