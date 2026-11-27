JW Anderson debutta nel mondo delle sneaker con un modello che rilegge lo sportswear attraverso i codici personali della Maison. Si chiama Anchor Sneaker ed è in vendita dal 26 novembre 2026: una scarpa ispirata al running vintage, ma pensata per muoversi con naturalezza anche oltre il guardaroba sportivo.

Anchor Sneaker, il debutto di JW Anderson nel footwear sportivo

La prima sneaker firmata JW Anderson prende le mosse dalle scarpe da corsa d’archivio, senza limitarsi a replicarne le forme. Il risultato è una silhouette sottile e slanciata, costruita con proporzioni leggere e un profilo dal carattere dinamico.

A definire il disegno contribuisce una particolare asimmetria ergonomica, che modifica il profilo della calzatura e ne sottolinea l’impronta sportiva. La linea affusolata mantiene un aspetto essenziale, mentre i dettagli introducono richiami riconoscibili all’universo creativo di Jonathan Anderson.

Il simbolo dell’ancora e il charm Run Rabbit

Sulla tomaia compare il motivo dell’ancora, elemento ricorrente nell’immaginario del designer. Il simbolo trae ispirazione dallo stemma araldico del nonno di Jonathan Anderson e trasforma un riferimento familiare in un segno grafico distintivo.

Un secondo richiamo alla Maison si trova sui lacci: il charm Run Rabbit, già apparso nelle collezioni prêt-à-porter e in altri oggetti firmati JW Anderson. Questi elementi rendono la sneaker riconoscibile senza appesantirne il disegno.

Nylon, suede italiano e suola leggera

La lavorazione è affidata alla manifattura italiana. La tomaia abbina nylon e suede di vitello italiano, accostando materiali legati allo sportswear alla tradizione artigianale della calzatura.

La campagna interpreta la sneaker tra sportswear e abiti fluidi.

Il logo JW Anderson è impresso a secco. Sotto la tomaia, la suola in gomma EVA ultraleggera e la struttura ammortizzata sono progettate per offrire comfort e accompagnare il movimento.

Materiali: nylon e suede di vitello italiano.

nylon e suede di vitello italiano. Suola: gomma EVA ultraleggera.

gomma EVA ultraleggera. Dettagli: logo impresso a secco e charm Run Rabbit.

logo impresso a secco e charm Run Rabbit. Colori: blu, tan, bianco panna e marrone.

La campagna con Conor Sanchez e Dree Hemingway

La campagna dedicata ad Anchor Sneaker è stata fotografata da Sam Khoury. Davanti a fondali dai colori delicati, Conor Sanchez e Dree Hemingway interpretano il modello con un’attitudine spontanea e lontana dalle pose sportive tradizionali.

Gli abbinamenti alternano capi atletici e abiti fluidi. Il contrasto tra questi registri mostra come la scarpa possa uscire dal contesto del running e trovare spazio in look diversi, mantenendo al centro la propria silhouette essenziale.

Quattro varianti colore per il nuovo modello JW Anderson

Anchor Sneaker è proposta in quattro tonalità: blu, tan, bianco panna e marrone. La palette accompagna un progetto che parte da una forma familiare, quella della scarpa da running, e la rielabora con simboli, proporzioni e dettagli legati all’identità della Maison.

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