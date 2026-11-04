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Pile: il tessuto nato per la montagna e adottato ovunque

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Di : Davide Caruso

Pile: il tessuto nato per la montagna e adottato ovunque
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Molti capi tecnici che oggi troviamo nei nostri armadi devono la loro diffusione a un’intuizione semplice e un po’ accidentale. La storia del pile intreccia bisogno pratico, innovazione industriale e una trasformazione culturale che lo ha portato dalle escursioni urbane alle passerelle dello streetwear.

Da un copriwater all’icona outdoor: come nacque il pile

La svolta avviene negli anni Settanta. Yvon Chouinard, fondatore di Patagonia, cercava un’alternativa alla lana pesante.
La soluzione venne a casa sua: un rotolo di tessuto in poliestere usato come copriwater.
Chouinard fece confezionare un prototipo e ne apprezzò la leggerezza e la rapida asciugatura.
Il materiale però generava pallini e non era ancora pronto per il mercato.
La vera evoluzione arrivò quando Malden Mills, guidata da Aaron Feuerstein, sviluppò la Synchilla.
Questo tessuto venne commercializzato come PolarFleece e poi come Polartec.
Feuerstein scelse di non brevettarlo, favorendo così una produzione più ampia e veloce.

Macchina da cucire e rotolo di tessuto anni Settanta che richiamano un prototipo artigianale
Un prototipo di tessuto in poliestere ricorda l’origine artigianale del pile.

Che cos’è il pile: spiegazione tecnica e vantaggi

Il pile è fondamentalmente poliestere lavorato per intrappolare aria.
Quell’aria è la chiave: dà isolamento senza appesantire il capo.
I principali vantaggi sono:

  • leggerezza

  • rapida asciugatura

  • buona capacità termica rispetto al peso

Ma esistono anche limiti tecnici:

  • scarso blocco del vento

  • tendenza a caricarsi di elettricità statica

  • è un derivato della plastica

Riciclo, impatto ambientale e il nodo delle microfibre

La natura plastica del pile ha spinto a cercare soluzioni più sostenibili.
Nel 1993 Patagonia iniziò a produrre pile da bottiglie riciclate.
Quella scelta fu pionieristica e rese il materiale più circolare.
Tuttavia il riciclo non è risolutivo.
Il concetto di downcycling descrive il problema: materiali riciclati che perdono valore.
Inoltre c’è il tema delle microfibre.
Uno studio commissionato da Patagonia stimò emissioni elevate a ogni lavaggio.
Negli anni si è lavorato per ridurre la dispersione, ma il rilascio non è ancora azzerabile.

Bottiglie di plastica e filati riciclati usati per produrre pile sostenibili
Il riciclo delle bottiglie PET ha trasformato la produzione del pile.

Anni Ottanta e Novanta: quando il pile divenne moda

Negli anni Ottanta il pile cambiò passo e divenne un simbolo culturale.
Nel 1985 Patagonia lanciò la Synchilla Snap-T, con bottoni a pressione sul collo.
Nel 1988 The North Face presentò la Denali, pensata come strato tecnico agganciabile a una giacca.
Queste silhouette divennero virali tra gli appassionati di montagna.
Negli anni Novanta i motivi esplosero in fantasia.
Pattern aztechi, navajo e southwestern trasformarono il pile in pezzi iconici.
Marchi come Columbia, Woolrich, REI e Carhartt inserirono versioni decorati nei cataloghi.
Oggi quei modelli sono ricercati nel mercato vintage.

Dal campo alla città: il pile nello streetwear e il fenomeno gorpcore

A partire dalla fine degli anni Dieci il pile si legò allo streetwear.
Collaborazioni tra brand tecnici e marchi di moda portarono il capo fuori dai sentieri.
Esempi noti:

  • Supreme x The North Face

  • KAWS x Gucci

  • Palace

  • Aimé Leon Dore

  • Cactus Jack

Questo spostamento è parte del movimento chiamato gorpcore.
Coniato nel 2017 da Jason Chen, il termine celebra l’estetica degli indumenti tecnici come stile di vita.
Il risultato è che il pile ora copre una gamma ampia: dal casual all’elegante urbano.
Celebrità e personaggi pubblici hanno contribuito alla sua diffusione:

  • Travis Scott

  • Kanye West

  • Keanu Reeves

  • Tom Hanks

  • Jesse Eisenberg

Il pile è diventato un capo trasversale, presente sia in montagna che in città.

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