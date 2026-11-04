Molti capi tecnici che oggi troviamo nei nostri armadi devono la loro diffusione a un’intuizione semplice e un po’ accidentale. La storia del pile intreccia bisogno pratico, innovazione industriale e una trasformazione culturale che lo ha portato dalle escursioni urbane alle passerelle dello streetwear.
Da un copriwater all’icona outdoor: come nacque il pile
La svolta avviene negli anni Settanta. Yvon Chouinard, fondatore di Patagonia, cercava un’alternativa alla lana pesante.
La soluzione venne a casa sua: un rotolo di tessuto in poliestere usato come copriwater.
Chouinard fece confezionare un prototipo e ne apprezzò la leggerezza e la rapida asciugatura.
Il materiale però generava pallini e non era ancora pronto per il mercato.
La vera evoluzione arrivò quando Malden Mills, guidata da Aaron Feuerstein, sviluppò la Synchilla.
Questo tessuto venne commercializzato come PolarFleece e poi come Polartec.
Feuerstein scelse di non brevettarlo, favorendo così una produzione più ampia e veloce.
Che cos’è il pile: spiegazione tecnica e vantaggi
Il pile è fondamentalmente poliestere lavorato per intrappolare aria.
Quell’aria è la chiave: dà isolamento senza appesantire il capo.
I principali vantaggi sono:
- leggerezza
- rapida asciugatura
- buona capacità termica rispetto al peso
Ma esistono anche limiti tecnici:
- scarso blocco del vento
- tendenza a caricarsi di elettricità statica
- è un derivato della plastica
Riciclo, impatto ambientale e il nodo delle microfibre
La natura plastica del pile ha spinto a cercare soluzioni più sostenibili.
Nel 1993 Patagonia iniziò a produrre pile da bottiglie riciclate.
Quella scelta fu pionieristica e rese il materiale più circolare.
Tuttavia il riciclo non è risolutivo.
Il concetto di downcycling descrive il problema: materiali riciclati che perdono valore.
Inoltre c’è il tema delle microfibre.
Uno studio commissionato da Patagonia stimò emissioni elevate a ogni lavaggio.
Negli anni si è lavorato per ridurre la dispersione, ma il rilascio non è ancora azzerabile.
Anni Ottanta e Novanta: quando il pile divenne moda
Negli anni Ottanta il pile cambiò passo e divenne un simbolo culturale.
Nel 1985 Patagonia lanciò la Synchilla Snap-T, con bottoni a pressione sul collo.
Nel 1988 The North Face presentò la Denali, pensata come strato tecnico agganciabile a una giacca.
Queste silhouette divennero virali tra gli appassionati di montagna.
Negli anni Novanta i motivi esplosero in fantasia.
Pattern aztechi, navajo e southwestern trasformarono il pile in pezzi iconici.
Marchi come Columbia, Woolrich, REI e Carhartt inserirono versioni decorati nei cataloghi.
Oggi quei modelli sono ricercati nel mercato vintage.
Dal campo alla città: il pile nello streetwear e il fenomeno gorpcore
A partire dalla fine degli anni Dieci il pile si legò allo streetwear.
Collaborazioni tra brand tecnici e marchi di moda portarono il capo fuori dai sentieri.
Esempi noti:
- Supreme x The North Face
- KAWS x Gucci
- Palace
- Aimé Leon Dore
- Cactus Jack
Questo spostamento è parte del movimento chiamato gorpcore.
Coniato nel 2017 da Jason Chen, il termine celebra l’estetica degli indumenti tecnici come stile di vita.
Il risultato è che il pile ora copre una gamma ampia: dal casual all’elegante urbano.
Celebrità e personaggi pubblici hanno contribuito alla sua diffusione:
- Travis Scott
- Kanye West
- Keanu Reeves
- Tom Hanks
- Jesse Eisenberg
Il pile è diventato un capo trasversale, presente sia in montagna che in città.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.