Il cantautore Immanuel Casto torna con un nuovo progetto discografico: il quinto album arriva il 18 settembre e promette di rinnovare il suo linguaggio provocatorio e pop. L’annuncio ufficiale arriva a quattro anni di distanza da Malcostume, con il disco pubblicato per l’etichetta Freak&Chic.
Data di uscita e informazioni principali
Il disco uscirà il 18 settembre. Si tratta del quinto album in studio di Immanuel Casto, prodotto e distribuito da Freak&Chic. Dopo l’ultima pubblicazione, l’artista torna con un progetto che punta a intercettare nuove suggestioni musicali.
Titolo e messaggio dietro il progetto
Il titolo scelto è Formato non riconosciuto. Con questa scelta Casto invita a ripensare etichette e definizioni. L’artista gioca sull’idea che non sia il fruitore a essere difettoso, ma il sistema che non legge o non interpreta correttamente.
Un’idea che vuole scuotere
Il nome del disco funge da metafora. Serve a stimolare una riflessione su come percepiamo arte e identità. Casto conferma la sua volontà di provocare, ma anche di comunicare con ironia.
Il percorso artistico dopo Malcostume
Sono passati quattro anni dall’uscita di Malcostume. In questo periodo l’artista ha lavorato su nuovi testi e sonorità, cercando una forma espressiva rinnovata. Il nuovo album è la tappa successiva di un discorso artistico in evoluzione.
- Quinto lavoro in studio
- Quattro anni dall’ultima pubblicazione
- Produzione e distribuzione: Freak&Chic
Cosa aspettarsi dal suono e dai contenuti
Casto è noto per mescolare pop, elettronica e testi ironici. Qui il suo approccio potrebbe confermare questa miscela o spingersi verso nuovi equilibri sonori. Le tematiche probabilmente valorizzeranno provocazione e riflessione.
Elementi tipici della sua cifra artistica
- Testi irriverenti con taglio narrativo
- Impatto melodico orientato al pop
- Uso di riferimenti culturali e satirici
Distribuzione e prime mosse promozionali
Dettagli su singoli, video e date live saranno comunicati prossimamente dall’etichetta e dall’artista. L’uscita del disco segna l’avvio della campagna promozionale per la stagione autunnale.
Perché questo annuncio interessa il pubblico
Immanuel Casto ha costruito una nicchia solida nel panorama musicale grazie a un linguaggio riconoscibile. La pubblicazione del nuovo album accende l’attenzione di chi segue musica pop alternativa e chi cerca testi con taglio satirico.
I dettagli sui brani e gli eventuali featuring saranno resi noti nelle prossime settimane, mentre il 18 settembre rappresenta la prima data utile per ascoltare l’intero lavoro.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.