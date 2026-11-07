La stagione fredda si annuncia all’insegna del comfort assoluto: Columbia lancia una proposta in cui morbidezza e praticità si fondono. La nuova collezione donna Autunno/Inverno 2026 punta a trasformare il guardaroba in un ambiente accogliente, grazie alla linea Amaze e a un approccio che il marchio definisce Wildly Soft.

Columbia: strategia e continuità tra tecnologia e lifestyle

Il debutto di Amaze non è un azzardo improvviso. Il brand ha già esplorato la commistione tra outdoor e urbano con linee come Street Tech. Ora la sfida è rendere il prodotto comodo e versatile per ogni momento della giornata.

Obiettivo : capi che funzionano in montagna, in città e in ufficio.

: capi che funzionano in montagna, in città e in ufficio. Approccio : integrare tecnologia e design quotidiano.

: integrare tecnologia e design quotidiano. Trend chiave: Extreme Coziness, ossia massima sensazione di calore e comfort.

Amazesweats: la tuta che ridefinisce il casual

La proposta lounge della collezione si chiama Amazesweats. È un completo composto da felpa girocollo e pantalone a gamba larga. Il tessuto è un fleece spesso, studiato per offrire calore senza sacrificare lo stile.

Amazesweats: felpa girocollo e pantalone a gamba larga per comfort urbano.

Caratteristiche principali

Volumi generosi per un fit rilassato.

Linee pulite, silhouette moderna e attitudine urbana.

Materiale morbido al tatto, pensato per lunghe ore sedute o spostamenti.

L’insieme mira a superare vecchi pregiudizi sulla tuta. Il risultato è un capo che può accompagnare il tragitto casa-lavoro e i momenti di relax.

I piumini Amaze: struttura, imbottitura e varianti

Il cuore della famiglia Amaze resta il piumino. L’iconico Amaze Puff conferma il focus su calore e vestibilità, con dettagli pensati per l’uso quotidiano.

I piumini Amaze disponibili in corto, mid e long con cappuccio removibile.

Imbottitura : piumino d’oca 650 cuin certificato RDS.

: piumino d’oca 650 cuin certificato RDS. Tre lunghezze : corto in vita, mid alla metà coscia e long dall’effetto oversize.

: corto in vita, mid alla metà coscia e long dall’effetto oversize. Linee: silhouette ampie che richiamano la tendenza dei cloud coat.

Soluzioni funzionali che fanno la differenza

Tra gli elementi più pratici emergono dettagli studiati per la vita reale. Gli spallacci interni trasformano il piumino in uno zaino quando si entra in ambienti riscaldati. Le tasche sono foderate in pile per maggiore calore. Il cappuccio è regolabile e removibile. I polsini morbidi includono un foro per il pollice.

Colori e abbinamenti: palette neutra per massima versatilità

La scelta cromatica privilegia tonalità facilmente combinabili. Nero, beige e Dark Stone consentono accostamenti immediati con il guardaroba esistente.

Neutralità pensata per durare più stagioni.

Facilità di mix & match con capi tecnici e casual.

Design pratico per l’uso quotidiano e il viaggio

La collezione Amaze appare concepita per un pubblico dinamico che cerca comfort e funzionalità. I materiali e i dettagli rispondono a esigenze reali. La proposta dimostra che l’abbigliamento tecnico può diventare protagonista anche nella routine cittadina.

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