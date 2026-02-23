Thermore e Jacopo Ascari: tecnologia che trasforma la tela nell’arte contemporanea

Un capo pensato per proteggere dal freddo si trasforma in racconto visivo: Thermore, in occasione di Milano MuseoCity 2026, ha fatto dialogare tecnologia tessile e illustrazione. La giacca diventa così una superficie narrativa, capace di collegare il paesaggio urbano alle vette alpine e di portare la cultura d’impresa fuori dalle fabbriche e dentro i musei.

Da imbottitura tecnica a superficie artistica: la metamorfosi della giacca

Il progetto parte da un elemento concreto: un capo con imbottitura Thermore. Ma non resta solo funzionale. Viene reinterpretato come tela e come oggetto espositivo. Questo passaggio offre spunti su come moda e industria possano raccontare storie.

Caratteristiche dell’oggetto

Materiale tecnico : imbottiture per alte prestazioni termiche.

: imbottiture per alte prestazioni termiche. Design stampato : illustrazioni applicate direttamente sul tessuto.

: illustrazioni applicate direttamente sul tessuto. Funzione e forma: l’abbigliamento mantiene la sua praticità, ma acquisisce valore simbolico.

Jacopo Ascari: l’illustratore che fonde città e montagne

Il linguaggio visivo dell’artista unisce elementi urbani e naturali. Le sue linee sono stratificate e ricche di dettagli. Così il Duomo convive con cime alpine, in un equilibrio che celebra movimento e paesaggi vissuti.

Architetto e illustratore, Ascari porta una sensibilità strutturale nel disegno.

Lo stile è riconoscibile per il suo approccio massimalista ma armonico.

Le immagini diventano narrazione indossabile.

Un ponte tra creatività e manifattura: la collaborazione con Contrado

La realizzazione del capo è stata possibile anche grazie al lavoro con il marchio londinese Contrado. Il risultato non è solo estetico. È il prodotto di un dialogo tra competenze tecniche e visione artistica.

Elementi della partnership

Thermore : know‑how nell’imbottitura termica.

: know‑how nell’imbottitura termica. Contrado : esperienza nella produzione e personalizzazione del capo.

: esperienza nella produzione e personalizzazione del capo. L’incontro tra industria e design ha creato un oggetto ibrido, tra moda e opera d’arte.

Perché il progetto interessa il mondo della cultura e delle imprese

Milano MuseoCity 2026 ha scelto il tema “Le imprese della cultura”. Qui il progetto di Thermore diventa esempio pratico. L’impresa non si limita più a produrre; diventa soggetto culturale che comunica valori e identità.

Portare manufatti nei musei amplia il ruolo delle aziende.

Uscire dagli spazi convenzionali significa rendere il quotidiano uno strumento culturale.

Il progetto dimostra come la creatività possa integrare processi produttivi.

Dove vedere l’opera e informazioni utili per la visita

La giacca-illustrazione è esposta a Milano. L’allestimento valorizza l’oggetto come pezzo unico e come testimonianza di dialogo tra settori diversi.

Sede : Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47, Milano.

: Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47, Milano. Periodo : visibile fino al 17 febbraio.

: visibile fino al 17 febbraio. Cosa aspettarsi: pezzo espositivo, dettagli sul processo creativo e informazioni sulla partnership.

Cosa significa questo progetto per moda e musei

Il lavoro mette in luce tendenze importanti. Moda, design e industria diventano partner nella produzione di significato. I musei beneficiano di nuovi linguaggi espositivi.

Rafforza il concetto che il prodotto industriale può essere anche racconto culturale.

Incentiva collaborazioni interdisciplinari tra creativi e imprese.

Offre un modello replicabile per future iniziative culturali d’impresa.

