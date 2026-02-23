Thermore e Jacopo Ascari: tecnologia che trasforma la tela nell’arte contemporanea

Un capo pensato per proteggere dal freddo si trasforma in racconto visivo: Thermore, in occasione di Milano MuseoCity 2026, ha fatto dialogare tecnologia tessile e illustrazione. La giacca diventa così una superficie narrativa, capace di collegare il paesaggio urbano alle vette alpine e di portare la cultura d’impresa fuori dalle fabbriche e dentro i musei.
Da imbottitura tecnica a superficie artistica: la metamorfosi della giacca
Il progetto parte da un elemento concreto: un capo con imbottitura Thermore. Ma non resta solo funzionale. Viene reinterpretato come tela e come oggetto espositivo. Questo passaggio offre spunti su come moda e industria possano raccontare storie.
Caratteristiche dell’oggetto
- Materiale tecnico: imbottiture per alte prestazioni termiche.
- Design stampato: illustrazioni applicate direttamente sul tessuto.
- Funzione e forma: l’abbigliamento mantiene la sua praticità, ma acquisisce valore simbolico.
Jacopo Ascari: l’illustratore che fonde città e montagne
Il linguaggio visivo dell’artista unisce elementi urbani e naturali. Le sue linee sono stratificate e ricche di dettagli. Così il Duomo convive con cime alpine, in un equilibrio che celebra movimento e paesaggi vissuti.
- Architetto e illustratore, Ascari porta una sensibilità strutturale nel disegno.
- Lo stile è riconoscibile per il suo approccio massimalista ma armonico.
- Le immagini diventano narrazione indossabile.
Un ponte tra creatività e manifattura: la collaborazione con Contrado
La realizzazione del capo è stata possibile anche grazie al lavoro con il marchio londinese Contrado. Il risultato non è solo estetico. È il prodotto di un dialogo tra competenze tecniche e visione artistica.
Elementi della partnership
- Thermore: know‑how nell’imbottitura termica.
- Contrado: esperienza nella produzione e personalizzazione del capo.
- L’incontro tra industria e design ha creato un oggetto ibrido, tra moda e opera d’arte.
Perché il progetto interessa il mondo della cultura e delle imprese
Milano MuseoCity 2026 ha scelto il tema “Le imprese della cultura”. Qui il progetto di Thermore diventa esempio pratico. L’impresa non si limita più a produrre; diventa soggetto culturale che comunica valori e identità.
- Portare manufatti nei musei amplia il ruolo delle aziende.
- Uscire dagli spazi convenzionali significa rendere il quotidiano uno strumento culturale.
- Il progetto dimostra come la creatività possa integrare processi produttivi.
Dove vedere l’opera e informazioni utili per la visita
La giacca-illustrazione è esposta a Milano. L’allestimento valorizza l’oggetto come pezzo unico e come testimonianza di dialogo tra settori diversi.
- Sede: Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47, Milano.
- Periodo: visibile fino al 17 febbraio.
- Cosa aspettarsi: pezzo espositivo, dettagli sul processo creativo e informazioni sulla partnership.
Cosa significa questo progetto per moda e musei
Il lavoro mette in luce tendenze importanti. Moda, design e industria diventano partner nella produzione di significato. I musei beneficiano di nuovi linguaggi espositivi.
- Rafforza il concetto che il prodotto industriale può essere anche racconto culturale.
- Incentiva collaborazioni interdisciplinari tra creativi e imprese.
- Offre un modello replicabile per future iniziative culturali d’impresa.
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.