Columbia spinge il suo know‑how tecnico lontano dai sentieri. Con Street Tech il marchio ripensa giacche e capi tecnici per l’ambiente urbano. L’idea è chiara: portare in città la resistenza delle montagne senza tradire funzionalità e comfort.

Radici di Portland e trasformazione del brand

La storia affonda le radici nel 1938, tra piogge e foreste del Nord-Ovest. Un piccolo laboratorio di cappelli cresce attorno a un nome ispirato al grande fiume della regione. Negli anni il marchio ha fatto della praticità la sua bandiera. Funzionalità prima di tutto è diventato un mantra produttivo.

Negli anni Settanta e Ottanta la leadership cambia e con essa anche la visione. Una figura inattesa trasforma un’azienda in difficoltà in un marchio globale. Il messaggio pubblicitario diventa una leggenda e la produzione una sfida continua alla performance.

Street Tech: un progetto pensato per la città

Street Tech nasce per riscrivere capi tecnici in chiave urbana. Non si tratta di semplice rebranding. È una rielaborazione dei volumi, delle proporzioni e del linguaggio estetico. Le tecnologie storiche rimangono, ma cambiano contesto.

Punti focali della collezione

St/rmwall Balaclava Puffer : un piumino in ripstop ultraleggero con passamontagna integrato nel colletto.

: un piumino in ripstop ultraleggero con passamontagna integrato nel colletto. Striker 3L Waterproof : costruzione a tre strati che porta l’impermeabilità in città senza perdere l’origine montana.

: costruzione a tre strati che porta l’impermeabilità in città senza perdere l’origine montana. Pezzature come hoodie e jogger rielaborano dettagli tecnici in chiave quotidiana.

Tecnologie ereditate e reinterpretate per la metropoli

Le soluzioni tecniche restano il cuore del progetto. A cambiare è l’uso e la veste. Ogni tecnologia è applicata con misura e attenzione al look urbano.

Dettagli dei materiali Street Tech: ripstop, pile e texture tecniche

Omni‑Shield : trattamento idrorepellente che protegge dal fango e dalla pioggia leggera.

: trattamento idrorepellente che protegge dal fango e dalla pioggia leggera. Omni‑Tech : impermeabilità traspirante a membrana, ora calibrata su strati sottili e rivestimenti metropolitan.

: impermeabilità traspirante a membrana, ora calibrata su strati sottili e rivestimenti metropolitan. Thermarator : isolamento leggero studiato per trattenere il calore senza volume eccessivo.

: isolamento leggero studiato per trattenere il calore senza volume eccessivo. Omni‑Wick: gestione dell’umidità che mantiene asciutti durante spostamenti e attività quotidiane.

Materiali, forme e dettagli pratici

Street Tech gioca con texture e peso dei tessuti. Alcuni capi mostrano un taglio tecnico. Altri puntano su morbidezza e stile urbano.

Mou/tain Fleece: pelo lungo che trasforma il classico pile in un capo scultoreo.

Cargo Jogger: silhouette rilassata, tasche cargo e trattamento Omni‑Shield.

Heavyweight Graphic Hoodie: cotone spesso per un layering deciso.

Jacquard Skull Beanie: interno in microfleece con Omni‑Wick, piccolo ma ricco di tecnologia.

Come si posiziona la linea nel mercato urbano

Il segmento urban outdoor è affollato. Molti brand hanno già tentato la stessa strada. La domanda è se Street Tech saprà emergere tra le alternative.

Il vantaggio principale resta la credibilità tecnica. A differenza di chi costruisce reputazione da zero, questo marchio può sfruttare anni di ricerca e sviluppo. Non deve convincere sulla funzione. Può concentrarsi sul come adattarla alla città.

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