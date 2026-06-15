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Nude Project lancia capsule vincibili con 1 euro

Aggiornato il :

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Di : Davide Caruso

Nude Project lancia una capsule che si vince con 1 euro
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Nel pieno fermento per i Mondiali 2026, Nude Project presenta una iniziativa inedita: la capsule Certified Winners Club, composta da pezzi unici 1/1 non acquistabili in modo tradizionale. Progettata come un omaggio alla community del brand e all’estate che si apre, questa attivazione trasforma il concetto di drop in una celebrazione collettiva e dinamica.

Accesso, regole e meccanica: la novità del drop che non vende

La formula alla base del progetto ribalta le logiche dello streetwear. Non esiste stock né restock. Ogni capo è prodotto in un solo esemplare e diventa disponibile esclusivamente attraverso un’iscrizione simbolica.

Come partecipare

  • Iscrizione aperta a tutti con un contributo di 1 euro.

  • Ogni iscrizione consente di entrare nella community che accede alle attivazioni.

  • I capi si sbloccano progressivamente seguendo l’andamento della nazionale ai Mondiali.

La dinamica delle ricompense

Ad ogni vittoria della nazionale viene svelato un nuovo capo o un premio. La progressione è in tempo reale e coinvolge l’intera community.

  • Nuova vittoria = nuovo capo sbloccato.

  • Ogni pezzo rimane 1/1: destinato a un singolo vincitore.

  • Il premio più rilevante: due biglietti per la finale dal vivo, riservati se la nazionale raggiunge l’ultimo atto del torneo.

Nel segno del calcio retrò: ispirazioni visive e materiali

La capsule pesca nell’iconografia calcistica degli anni Novanta e dei primi Duemila. L’estetica richiama giacche da campione, stemmi di club storici e il fascino delle trasferte.

Lineup e tipologie di capo

  • T-shirt e maglie tecniche con grafiche ispirate al calcio d’epoca.

  • Full-zip e felpe rifinite come oggetti da collezione.

  • Giacche in pelle e capi heavy inspired dalle divise dei club.

  • Accessori sviluppati appositamente per l’attivazione.

Pezzi chiave: dettagli e significato delle creazioni

Tra i capi più rappresentativi emergono nomi e dettagli pensati per diventare icone.

  • Torres Knit: una maglia che reinterpreta l’orso simbolo di Nude Project come calciatore, sotto la scritta Nude F.C.. Un mix di ironia e celebrazione sportiva.

  • La Gavillo Leather Jacket: giacca in pelle ispirata alle divise dei grandi club e alla cultura dei campioni.

  • Serie limitata di t-shirt, full-zip e maglie tecniche numerate e firmate come pezzi di archivio.

Un archivio vivente: dal drop al trofeo personale

Certified Winners Club non si limita a essere una collezione. È concepita come un archivio in divenire: ogni capo racconta una storia e viene attribuito a un singolo vincitore.

  • Il valore simbolico supera quello commerciale.

  • Ogni pezzo è pensato per durare come ricordo di una vittoria.

  • La community diventa il cuore della narrazione, con un flusso che si aggiorna partita dopo partita.

Coinvolgimento e anticipazioni: cosa aspettarsi durante i Mondiali

La roadmap dell’attivazione segue il calendario del torneo. L’evoluzione dei sbloccaggi sarà comunicata in tempo reale, offrendo sorpresa e attesa ai partecipanti.

  • Aggiornamenti sincronizzati alle vittorie della nazionale.

  • Eventuali reveal esclusivi per chi è iscritto con 1 euro.

  • Esperienze e premi che legano moda, sport e community in modo originale.

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