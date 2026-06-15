Nude Project lancia capsule vincibili con 1 euro

Nel pieno fermento per i Mondiali 2026, Nude Project presenta una iniziativa inedita: la capsule Certified Winners Club, composta da pezzi unici 1/1 non acquistabili in modo tradizionale. Progettata come un omaggio alla community del brand e all’estate che si apre, questa attivazione trasforma il concetto di drop in una celebrazione collettiva e dinamica.
Accesso, regole e meccanica: la novità del drop che non vende
La formula alla base del progetto ribalta le logiche dello streetwear. Non esiste stock né restock. Ogni capo è prodotto in un solo esemplare e diventa disponibile esclusivamente attraverso un’iscrizione simbolica.
Come partecipare
- Iscrizione aperta a tutti con un contributo di 1 euro.
- Ogni iscrizione consente di entrare nella community che accede alle attivazioni.
- I capi si sbloccano progressivamente seguendo l’andamento della nazionale ai Mondiali.
La dinamica delle ricompense
Ad ogni vittoria della nazionale viene svelato un nuovo capo o un premio. La progressione è in tempo reale e coinvolge l’intera community.
- Nuova vittoria = nuovo capo sbloccato.
- Ogni pezzo rimane 1/1: destinato a un singolo vincitore.
- Il premio più rilevante: due biglietti per la finale dal vivo, riservati se la nazionale raggiunge l’ultimo atto del torneo.
Nel segno del calcio retrò: ispirazioni visive e materiali
La capsule pesca nell’iconografia calcistica degli anni Novanta e dei primi Duemila. L’estetica richiama giacche da campione, stemmi di club storici e il fascino delle trasferte.
Lineup e tipologie di capo
- T-shirt e maglie tecniche con grafiche ispirate al calcio d’epoca.
- Full-zip e felpe rifinite come oggetti da collezione.
- Giacche in pelle e capi heavy inspired dalle divise dei club.
- Accessori sviluppati appositamente per l’attivazione.
Pezzi chiave: dettagli e significato delle creazioni
Tra i capi più rappresentativi emergono nomi e dettagli pensati per diventare icone.
- Torres Knit: una maglia che reinterpreta l’orso simbolo di Nude Project come calciatore, sotto la scritta Nude F.C.. Un mix di ironia e celebrazione sportiva.
- La Gavillo Leather Jacket: giacca in pelle ispirata alle divise dei grandi club e alla cultura dei campioni.
- Serie limitata di t-shirt, full-zip e maglie tecniche numerate e firmate come pezzi di archivio.
Un archivio vivente: dal drop al trofeo personale
Certified Winners Club non si limita a essere una collezione. È concepita come un archivio in divenire: ogni capo racconta una storia e viene attribuito a un singolo vincitore.
- Il valore simbolico supera quello commerciale.
- Ogni pezzo è pensato per durare come ricordo di una vittoria.
- La community diventa il cuore della narrazione, con un flusso che si aggiorna partita dopo partita.
Coinvolgimento e anticipazioni: cosa aspettarsi durante i Mondiali
La roadmap dell’attivazione segue il calendario del torneo. L’evoluzione dei sbloccaggi sarà comunicata in tempo reale, offrendo sorpresa e attesa ai partecipanti.
- Aggiornamenti sincronizzati alle vittorie della nazionale.
- Eventuali reveal esclusivi per chi è iscritto con 1 euro.
- Esperienze e premi che legano moda, sport e community in modo originale.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.