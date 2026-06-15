Patrick Muldoon: svelata la causa della morte della star di Melrose Place

Patrick Muldoon, noto per le sue apparizioni in Days of Our Lives e Melrose Place, è stato trovato privo di sensi il 19 aprile nella sua casa di Beverly Hills. Ora il certificato di morte chiarisce le cause mediche alla base della sua scomparsa, offrendo dettagli sulla condizione ereditaria che ha contribuito all’evento fatale.

Cause mediche ufficiali: infarto e problemi di coagulazione

Il certificato di morte rilasciato dalla contea di Los Angeles indica come causa immediata un infarto miocardico. Tra i fattori che hanno portato all’arresto cardiaco figurano una coagulopatia ereditaria e un’embolia polmonare.

La coagulopatia ereditaria altera i meccanismi di coagulazione del sangue. Un coagulo può quindi migrare e ostruire un’arteria polmonare, scatenando un’embolia che aggrava la situazione cardiaca.

Il ritrovamento a Beverly Hills e le prime ricostruzioni

Secondo i racconti dei familiari e del manager, Muldoon è stato scoperto privo di sensi nel bagno mentre faceva la doccia. La persona con cui aveva fatto colazione è poi entrata e lo ha trovato a terra.

Data del decesso comunicata: 19 aprile.

Notizia diffusa pubblicamente il 20 aprile.

La sorella ha confermato il ritrovamento e ha condiviso dettagli con i media.

Una carriera tra soap, serie TV e cinema

Muldoon aveva costruito una carriera riconoscibile tra televisione e film. Era conosciuto per ruoli di spicco che lo hanno reso popolare tra il grande pubblico.

Ruoli più noti

Days of Our Lives — soap opera che gli ha dato ampia visibilità.

— soap opera che gli ha dato ampia visibilità. Starship Troopers — presenza nel cinema di fantascienza.

— presenza nel cinema di fantascienza. Saved by the Bell e Melrose Place — esperienze televisive che hanno segnato la sua carriera.

Progetti recenti e il film annunciato prima della morte

Pochi giorni prima del decesso, Muldoon aveva annunciato sui social la sua partecipazione a un nuovo progetto cinematografico. Il titolo previsto è Kockroach, con un cast che include nomi importanti.

Compagni di set annunciati: Chris Hemsworth , Taron Egerton , Zazie Beetz e Alec Baldwin .

, , e . Uscita stimata del film: 2027.

Il certificato indica anche che Patrick Muldoon è stato cremato il 28 aprile, poche giornate dopo il decesso.

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