Diesel accoglie END. nel suo archivio: estetica motorsport e denim

Aggiornato il :

|

Di : Davide Caruso

END. entra nell’archivio Diesel fra estetica motorsport e denim
Un ponte tra passato e pista da ballo: Diesel e END. presentano una capsule che rilegge gli anni di transizione tra moda e musica. L’operazione pesca nel periodo 1989-1992 e lo fa con un occhio contemporaneo, mescolando denim, praticità workwear e riferimenti alla cultura rave.

La visione creativa dietro la capsule

Sotto la guida creativa di Glenn Martens, il progetto non è una semplice ristampa. L’archivio Diesel diventa punto di partenza per reinterpretazioni calibrate. Gli interventi sui capi sono contenuti ma significativi, pensati per chi ama autenticità e funzionalità.

Capispalla e dettagli che raccontano un’epoca

I cinque pezzi che compongono la collezione richiamano silhouette storiche, aggiornate con finiture tecniche. Ogni capo suggerisce una pratica diversa: urbano, performativo o dedicato al movimento.

  • Biker jacket in nylon, ispirata al 1990, in verde oliva con inserti arancio.

  • Giacca convertibile 2-in-1 proveniente dal 1992, studiata per trasformarsi al volo.

  • Long-sleeve con stampa a tema biker, pensata per il layering.

  • Denim workwear con trattamento chalk-coated, tecnica sperimentale già usata nel 1989.

  • Dettagli jacquard e label interne che documentano la storia di ogni modello.

Estetica, grafiche e identità del brand

Le grafiche rimandano al mondo motorsport e alla cultura rave. La capsule non è nostalgia sterile. È una rilettura che sottolinea il carattere di Diesel e la capacità curatoriale di END..

  • Etichette personalizzate raccontano l’origine dei pezzi.

  • La palette cromatica alterna toni militari a tocchi fluo.

  • La costruzione pone attenzione a usabilità e durabilità.

Lancio e evento: musica e luogo iconico a Salford

Per presentare la capsule i brand hanno scelto The White Hotel a Salford. L’ex garage è diventato venue, luogo ideale per unire mostra e club night.

Line-up e programmazione

La serata è curata da NTS Radio e punta sullo scambio tra generazioni di DJ e producer.

  • Leeroy Thornhill e Phil Hartnoll in back-to-back.

  • DJ set da Manchester con Adele Tondu e Nora.

  • Live hybrid set di Samuel Kerridge.

Come e dove acquistare la capsule Diesel x END.

La collabo sarà disponibile online e in pop-up selezionati. Il lancio è pensato per raggiungere sia collezionisti che nuove generazioni.

  • Data di rilascio: 13 febbraio.

  • Shop ufficiale: endclothing.com.

  • Pop-up in città chiave come Londra e Manchester.

