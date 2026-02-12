Diesel accoglie END. nel suo archivio: estetica motorsport e denim

Un ponte tra passato e pista da ballo: Diesel e END. presentano una capsule che rilegge gli anni di transizione tra moda e musica. L’operazione pesca nel periodo 1989-1992 e lo fa con un occhio contemporaneo, mescolando denim, praticità workwear e riferimenti alla cultura rave.

La visione creativa dietro la capsule

Sotto la guida creativa di Glenn Martens, il progetto non è una semplice ristampa. L’archivio Diesel diventa punto di partenza per reinterpretazioni calibrate. Gli interventi sui capi sono contenuti ma significativi, pensati per chi ama autenticità e funzionalità.

Capispalla e dettagli che raccontano un’epoca

I cinque pezzi che compongono la collezione richiamano silhouette storiche, aggiornate con finiture tecniche. Ogni capo suggerisce una pratica diversa: urbano, performativo o dedicato al movimento.

Biker jacket in nylon, ispirata al 1990, in verde oliva con inserti arancio.

in nylon, ispirata al 1990, in verde oliva con inserti arancio. Giacca convertibile 2-in-1 proveniente dal 1992, studiata per trasformarsi al volo.

proveniente dal 1992, studiata per trasformarsi al volo. Long-sleeve con stampa a tema biker, pensata per il layering.

Denim workwear con trattamento chalk-coated , tecnica sperimentale già usata nel 1989.

, tecnica sperimentale già usata nel 1989. Dettagli jacquard e label interne che documentano la storia di ogni modello.

Estetica, grafiche e identità del brand

Le grafiche rimandano al mondo motorsport e alla cultura rave. La capsule non è nostalgia sterile. È una rilettura che sottolinea il carattere di Diesel e la capacità curatoriale di END..

Etichette personalizzate raccontano l’origine dei pezzi.

La palette cromatica alterna toni militari a tocchi fluo.

La costruzione pone attenzione a usabilità e durabilità.

Lancio e evento: musica e luogo iconico a Salford

Per presentare la capsule i brand hanno scelto The White Hotel a Salford. L’ex garage è diventato venue, luogo ideale per unire mostra e club night.

Line-up e programmazione

La serata è curata da NTS Radio e punta sullo scambio tra generazioni di DJ e producer.

Leeroy Thornhill e Phil Hartnoll in back-to-back.

DJ set da Manchester con Adele Tondu e Nora.

Live hybrid set di Samuel Kerridge.

Come e dove acquistare la capsule Diesel x END.

La collabo sarà disponibile online e in pop-up selezionati. Il lancio è pensato per raggiungere sia collezionisti che nuove generazioni.

Data di rilascio: 13 febbraio .

. Shop ufficiale: endclothing.com .

. Pop-up in città chiave come Londra e Manchester.

Articoli simili

Vota questo articolo