Diesel accoglie END. nel suo archivio: estetica motorsport e denim

Un ponte tra passato e pista da ballo: Diesel e END. presentano una capsule che rilegge gli anni di transizione tra moda e musica. L’operazione pesca nel periodo 1989-1992 e lo fa con un occhio contemporaneo, mescolando denim, praticità workwear e riferimenti alla cultura rave.
La visione creativa dietro la capsule
Sotto la guida creativa di Glenn Martens, il progetto non è una semplice ristampa. L’archivio Diesel diventa punto di partenza per reinterpretazioni calibrate. Gli interventi sui capi sono contenuti ma significativi, pensati per chi ama autenticità e funzionalità.
Capispalla e dettagli che raccontano un’epoca
I cinque pezzi che compongono la collezione richiamano silhouette storiche, aggiornate con finiture tecniche. Ogni capo suggerisce una pratica diversa: urbano, performativo o dedicato al movimento.
- Biker jacket in nylon, ispirata al 1990, in verde oliva con inserti arancio.
- Giacca convertibile 2-in-1 proveniente dal 1992, studiata per trasformarsi al volo.
- Long-sleeve con stampa a tema biker, pensata per il layering.
- Denim workwear con trattamento chalk-coated, tecnica sperimentale già usata nel 1989.
- Dettagli jacquard e label interne che documentano la storia di ogni modello.
Estetica, grafiche e identità del brand
Le grafiche rimandano al mondo motorsport e alla cultura rave. La capsule non è nostalgia sterile. È una rilettura che sottolinea il carattere di Diesel e la capacità curatoriale di END..
- Etichette personalizzate raccontano l’origine dei pezzi.
- La palette cromatica alterna toni militari a tocchi fluo.
- La costruzione pone attenzione a usabilità e durabilità.
Lancio e evento: musica e luogo iconico a Salford
Per presentare la capsule i brand hanno scelto The White Hotel a Salford. L’ex garage è diventato venue, luogo ideale per unire mostra e club night.
Line-up e programmazione
La serata è curata da NTS Radio e punta sullo scambio tra generazioni di DJ e producer.
- Leeroy Thornhill e Phil Hartnoll in back-to-back.
- DJ set da Manchester con Adele Tondu e Nora.
- Live hybrid set di Samuel Kerridge.
Come e dove acquistare la capsule Diesel x END.
La collabo sarà disponibile online e in pop-up selezionati. Il lancio è pensato per raggiungere sia collezionisti che nuove generazioni.
- Data di rilascio: 13 febbraio.
- Shop ufficiale: endclothing.com.
- Pop-up in città chiave come Londra e Manchester.
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.