Archivio Diadora: Lack of Guidance torna alla scoperta

La collaborazione tra Lack of Guidance e Diadora si evolve con un nuovo atto creativo, questa volta più raccolto e raffinato. Dopo la prima uscita con la Mythos 280, il duo torna a raccontare un dialogo fatto di ricerca nell’archivio, scelte cromatiche misurate e capi pensati per essere indossati ogni giorno.

Dal viaggio negli archivi all’idea della capsule

Il punto di partenza è stato un viaggio negli uffici storici di Diadora. Il team di Lack of Guidance ha esplorato documenti e capi d’epoca per trovare spunti autentici.

La sede di Treviso e l’archivio di Montebelluna hanno offerto riferimenti concreti. Da qui è nata una capsule che non è solo una sneaker o qualche felpa. È una narrazione condivisa.

Un’estetica più sobria e matura

La nuova proposta lascia da parte gli elementi più vistosi. Predomina un gusto più discreto, che punta sull’eleganza quotidiana.

Colori: grigio scuro, tortora, nero, camoscio marrone.

grigio scuro, tortora, nero, camoscio marrone. Atmosfera: cinematica e adulta, ma funzionale.

cinematica e adulta, ma funzionale. Materiali: pelle scamosciata, tessuti tecnici per uso quotidiano.

Abbigliamento: la tuta come simbolo

La tuta resta un codice identitario. Qui diventa ponte tra campo e strada.

La track top come pezzo centrale

Una giacca d’archivio di Diadora è stata la base di partenza. Il modello è stato reinterpretato e reso il fulcro della capsule.

Linee classiche rivisitate.

Taglio pensato per la vestibilità contemporanea.

Abbinamento con pantaloni coordinati per un effetto completo.

Le grafiche e il riferimento agli anni ’90

Lack of Guidance ha trasformato la ricerca grafica in chiave contemporanea. Nell’archivio sono emersi artwork degli anni ’90.

Tra le scoperte, la storica grafica “Light Your Fire” di Diadora è diventata ispirazione per una T-shirt bianca. Il risultato è un collegamento diretto con il passato.

Lo stesso approccio riguarda una long sleeve da running. Il capo riprende la tradizione tecnica di Diadora e la adatta all’uso quotidiano.

Dettagli della nuova Mythos 280 e dell’apparel

La sneaker Mythos 280 torna in una versione che dialoga con l’apparel. La silhouette è familiare, ma reinterpretata nei materiali e nel colore.

Scarpa: Mythos 280 aggiornata.

Mythos 280 aggiornata. Maglieria: T-shirt e long sleeve con grafiche d’archivio.

T-shirt e long sleeve con grafiche d’archivio. Completi: track top e pantaloni coordinati.

Piano di uscita e punti vendita

La capsule sarà disponibile online e in negozio secondo un calendario preciso.

Dal 12 dicembre: vendita su Lack of Guidance e sul sito Diadora. Dal 19 dicembre: selezione di retailer globali coinvolti nel rollout.

I pezzi arrivano sia nello store fisico che sulle piattaforme digitali. La strategia punta a bilanciare esclusività e diffusione.

