Deville e Mercanzia lanciano capsule che reinterpretano il vintage americano

Il progetto “Vittoria” ridisegna il vintage come oggetto vivo e indossabile, un gesto che unisce memoria e artigianato. Questa capsule mette insieme capi carichi di storia e dettagli gioiello. Il risultato è un’estetica che guarda al passato con occhi contemporanei.

Come è nata la capsule: incontro tra due universi

Dietro la collezione c’è l’incontro tra due marchi con radici diverse ma affini. Da un lato Deville, noto per la sua cifra americana e per gioielli dal sapore retrò. Dall’altro Mercanzia, archivio siciliano di capi vintage cresciuto come progetto familiare. L’intesa è nata sulla stessa passione: trasformare abiti-carnevale in pezzi dal valore narrativo.

Cardigan vintage in primo piano: decenni, tagli e provenienza

Origine e selezione

La capsule si regge su una selezione attenta di cardigan vintage. Ogni pezzo proviene dagli anni ’50 fino agli anni ’80. Sono capi unici, raccolti e scelti per la loro autenticità e per il legame con la college culture americana.

Perché questi cardigan contano

Raccontano attitudini giovanili: squadra, appartenenza e identità.

Portano segni del tempo che diventano valore estetico.

Ogni capo conserva un passato che si sposa con un nuovo presente.

Il tocco Deville: bottoni-gioiello in palladio

La trasformazione è minimale ma decisiva. Deville sostituisce i bottoni originali con bottoni in palladio, veri elementi di gioielleria. L’intervento è studiato per esaltare senza cancellare. Il risultato: capi che mantengono la loro storia ma acquisiscono un nuovo ruolo stilistico.

Immagine e set: il campo come scenario

La campagna visiva reinterpreta l’ambientazione tipica dei cardigan da college. Un fondale che richiama il campo da football rimette i capi nel loro contesto originario. Il set unisce simboli sportivi e comunicazione contemporanea, trasformando il racconto fotografico in un ponte tra passato e presente.

Dettagli pratici: disponibilità, quantità e pubblico

La capsule, chiamata Vittoria, è stata lanciata il 22 dicembre. In tutto sono 30 cardigan unici, ognuno impreziosito dai bottoni Deville. Sono acquistabili sui siti ufficiali dei due brand.

Quantità limitata: 30 pezzi unici.

Data di pubblicazione: 22 dicembre.

Canali di vendita: store online di Deville e Mercanzia.

Per chi è questa capsule: valore oltre la moda

La collezione parla a chi considera il vintage una pratica di memoria. Non è un semplice trend stagionale. È un modo per indossare storie. Chi sceglie questi capi cerca autenticità, artigianalità e un linguaggio estetico che attraversa il tempo.

