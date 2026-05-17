MSCHF porta il calcio sul campo da golf

Un mashup tra arte provocatoria e calcio locale: MSCHF – il collettivo creativo di Brooklyn noto per le sue sfide al convenzionale – ha firmato una collaborazione inedita con LR Vicenza, il club veneto risalito in Serie B nel 2026. Il risultato è una capsule collection pensata per fondere identità sportiva e linguaggi della moda contemporanea.

Una partnership che unisce sport, moda e creatività

La nuova alleanza mette insieme tre mondi: il club biancorosso, il brand danese Hummel e MSCHF. Dietro il progetto c’è anche il sostegno dell’OTB Group, il gruppo che controlla etichette come Diesel e Maison Margiela. L’operazione punta a rendere il look di LR Vicenza riconoscibile oltre lo stadio.

La capsule collection: capi, pezzi e dettagli

La collezione è studiata per essere indossata ogni giorno. Offre capi tecnici e streetwear che traducono la storia del club in chiave contemporanea.

Maglia ufficiale firmata MSCHF x LR Vicenza.

firmata MSCHF x LR Vicenza. Pantaloncini coordinati.

T-shirt e felpa in stile lifestyle.

Cappello, sciarpe e bandiera da tifoso.

Il lancio è fissato per il 15 maggio. I pezzi saranno venduti online, sul sito Hummel e nello store ufficiale del club a Vicenza.

Lo shooting che sorprende: il campo da golf come set

Il lookbook è stato realizzato in un luogo insolito per il calcio. Gli scatti principali sono stati girati su un campo da golf. La scelta rompe gli schemi tradizionali delle campagne sportive.

Fotografie e ambientazione giocano sulla tensione tra eleganza privata e passione pubblica. Il contrasto tra green e divisa calcistica è pensato per creare un’immagine memorabile.

Il messaggio del club: tradizione e vocazione internazionale

Il presidente Stefano Rosso ha sottolineato l’ambizione del progetto. Ha evidenziato come il club voglia combinare radici storiche e linguaggi culturali moderni.

Secondo la direzione di LR Vicenza, l’iniziativa amplia il pubblico e rafforza la presenza internazionale del brand sportivo. L’accordo mira a portare l’identità del club fuori dai confini locali, grazie a scelte creative e coraggio comunicativo.

Perché MSCHF è il partner ideale

MSCHF ha costruito la sua fama con interventi provocatori e opere che sfidano le convenzioni. Questo background rende il collettivo un partner adatto a ripensare l’immagine di una squadra tradizionale.

La collaborazione sfrutta il pedigree culturale di MSCHF per trasformare capi sportivi in oggetti di moda quotidiana.

Dove trovare la capsule e come acquistare

Data di lancio: 15 maggio.

Online: sito ufficiale Hummel.

In negozio: store LRV a Vicenza.

Tipologia: vendita al dettaglio della capsule e disponibilità limitata su alcuni pezzi.

Il contesto: moda e calcio sempre più interconnessi

Negli ultimi anni il legame tra mondo dello sport e fashion si è fatto più stretto. Le maglie diventano capi di stile e i tifosi scelgono il look anche fuori dallo stadio.

Progetti come questo consolidano una tendenza: trasformare l’abbigliamento tecnico in un ponte tra cultura pop e mercato globale.

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