Sampdoria 80 anni: due kit ispirati alla Sampierdarenese e all’Andrea Doria

Ottant’anni dopo la fusione che ha dato vita alla Sampdoria, il club e lo sponsor tecnico riscrivono la memoria sportiva con due maglie che non sono semplici divise. Macron ha presentato due kit dedicati alle squadre antecedenti la nascita del club blucerchiato. Il risultato è un omaggio preciso alle radici genovesi, in cui storia e design si incontrano per raccontare due identità diverse.

Sampdoria 80° anniversario: perché due maglie e non una sola

Per celebrare l’80° anniversario, la scelta è stata chiara: non una sola maglia celebrativa, ma due. Questo progetto riporta in vita la Sampierdarenese e l’Andrea Doria, le società che nel 1946 si unirono per creare la Sampdoria moderna. L’intento è ristabilire l’autonomia estetica di ciascuna realtà storica.

Design e colori: le radici riemergono

Ogni divisa riprende simbologie e palette storiche. La maglia ispirata alla Sampierdarenese privilegia toni caldi e linee semplici. Quella dedicata all’Andrea Doria riscopre lo schema a quarti. In entrambi i casi il risultato punta a evocare un periodo preciso della storia cittadina.

Maglia “Samp” : base bianco crema, fasce orizzontali rosse e nere e dettagli neri su collo e polsini.

: base bianco crema, fasce orizzontali rosse e nere e dettagli neri su collo e polsini. Maglia “Doria” : contrapposizione bianco-blu a quarti, maniche alternate e la croce di San Giorgio sul petto.

: contrapposizione bianco-blu a quarti, maniche alternate e la sul petto. Entrambe le divise riportano un logo celebrativo: il numero 80 con lo scudo di San Giorgio nello zero.

Elementi simbolici e riferimenti genovesi

I rimandi alla città non sono casuali. Il simbolo di San Giorgio è uno dei fili conduttori. Un altro è il profilo del Baciccia, figura che da sempre accompagna le immagini della squadra. Questi dettagli trasformano le maglie in veri e propri riferimenti identitari.

Dettagli grafici da notare

Lo scudo di San Giorgio come elemento centrale del logo celebrativo.

La corona d’alloro che avvolge il numero 80.

L’uso di contrasti cromatici per richiamare gli stemmi delle società originarie.

Materiali e sostenibilità: il lato tecnico delle nuove divise

Non si tratta solo di estetica. Macron ha adottato soluzioni tecnologiche pensate per il comfort e per l’ambiente. Le maglie sono prodotte in Eco Poly Piquet, un poliestere riciclato post-consumer. Il retro utilizza un tessuto a microfori per favorire la traspirabilità.

Eco Poly Piquet : tessuto principale, resistente e sostenibile.

: tessuto principale, resistente e sostenibile. Eco Micromesh sul pannello posteriore per aumentare la ventilazione.

Taglio e finiture che richiamano lo stile classico, ma con accorgimenti moderni.

Utilizzo e posizionamento: non solo home e away

Il club ha chiarito che queste maglie non rientrano nella tradizionale gerarchia home/away/third. Il messaggio ufficiale spinge a considerarle come pezzi a sé stanti. Sono ritratto e memoria, concepite per essere indossate come tributo.

Dove trovarle e prime reazioni

Le divise verranno messe in vendita per tempo limitato. I tifosi e gli appassionati di storia del calcio hanno risposto con interesse. Tra collezionisti e nuovi acquirenti cresce la curiosità verso questi capi che uniscono passato e presente.

Disponibilità: online e nei punti vendita ufficiali del club.

Target: tifosi storici, collezionisti e chi apprezza il design sportivo con radici locali.

Impatto mediatico: attenzione sui social e nelle testate sportive nazionali.

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