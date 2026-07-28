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Sampdoria 80 anni: due kit ispirati alla Sampierdarenese e all’Andrea Doria

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Di : Davide Caruso

Sampdoria celebra gli 80 anni con due kit ispirati alla Sampierdarenese e all’Andrea Doria
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Ottant’anni dopo la fusione che ha dato vita alla Sampdoria, il club e lo sponsor tecnico riscrivono la memoria sportiva con due maglie che non sono semplici divise. Macron ha presentato due kit dedicati alle squadre antecedenti la nascita del club blucerchiato. Il risultato è un omaggio preciso alle radici genovesi, in cui storia e design si incontrano per raccontare due identità diverse.

Sampdoria 80° anniversario: perché due maglie e non una sola

Per celebrare l’80° anniversario, la scelta è stata chiara: non una sola maglia celebrativa, ma due. Questo progetto riporta in vita la Sampierdarenese e l’Andrea Doria, le società che nel 1946 si unirono per creare la Sampdoria moderna. L’intento è ristabilire l’autonomia estetica di ciascuna realtà storica.

Design e colori: le radici riemergono

Ogni divisa riprende simbologie e palette storiche. La maglia ispirata alla Sampierdarenese privilegia toni caldi e linee semplici. Quella dedicata all’Andrea Doria riscopre lo schema a quarti. In entrambi i casi il risultato punta a evocare un periodo preciso della storia cittadina.

  • Maglia “Samp”: base bianco crema, fasce orizzontali rosse e nere e dettagli neri su collo e polsini.

  • Maglia “Doria”: contrapposizione bianco-blu a quarti, maniche alternate e la croce di San Giorgio sul petto.

  • Entrambe le divise riportano un logo celebrativo: il numero 80 con lo scudo di San Giorgio nello zero.

Elementi simbolici e riferimenti genovesi

I rimandi alla città non sono casuali. Il simbolo di San Giorgio è uno dei fili conduttori. Un altro è il profilo del Baciccia, figura che da sempre accompagna le immagini della squadra. Questi dettagli trasformano le maglie in veri e propri riferimenti identitari.

Dettagli grafici da notare

  • Lo scudo di San Giorgio come elemento centrale del logo celebrativo.

  • La corona d’alloro che avvolge il numero 80.

  • L’uso di contrasti cromatici per richiamare gli stemmi delle società originarie.

Materiali e sostenibilità: il lato tecnico delle nuove divise

Non si tratta solo di estetica. Macron ha adottato soluzioni tecnologiche pensate per il comfort e per l’ambiente. Le maglie sono prodotte in Eco Poly Piquet, un poliestere riciclato post-consumer. Il retro utilizza un tessuto a microfori per favorire la traspirabilità.

  • Eco Poly Piquet: tessuto principale, resistente e sostenibile.

  • Eco Micromesh sul pannello posteriore per aumentare la ventilazione.

  • Taglio e finiture che richiamano lo stile classico, ma con accorgimenti moderni.

Utilizzo e posizionamento: non solo home e away

Il club ha chiarito che queste maglie non rientrano nella tradizionale gerarchia home/away/third. Il messaggio ufficiale spinge a considerarle come pezzi a sé stanti. Sono ritratto e memoria, concepite per essere indossate come tributo.

Dove trovarle e prime reazioni

Le divise verranno messe in vendita per tempo limitato. I tifosi e gli appassionati di storia del calcio hanno risposto con interesse. Tra collezionisti e nuovi acquirenti cresce la curiosità verso questi capi che uniscono passato e presente.

  • Disponibilità: online e nei punti vendita ufficiali del club.

  • Target: tifosi storici, collezionisti e chi apprezza il design sportivo con radici locali.

  • Impatto mediatico: attenzione sui social e nelle testate sportive nazionali.

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