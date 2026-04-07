Orologio multiuso rotante Ways si adatta a ogni momento

Un orologio che cambia orientamento e funzione con un semplice gesto. È questa l’idea alla base di Ways, la nuova proposta del marchio good+evil, che fonde estetica sperimentale e praticità quotidiana.
Un quadrante che si muove: la novità principale
Il cuore del progetto è il quadrante inclinabile. La parte circolare è montata su una base rettangolare e può ruotare e inclinarsi per adattarsi a diverse esigenze.
- Inclinazione fino a 120° per una lettura comoda al polso.
- Rotazione di 90° per trasformarlo in orologio da tavolo.
- Meccanismo a scatti per un movimento preciso e piacevole.
Questa soluzione rende l’orologio versatile. È utile in auto, in casa o in viaggio.
Materiali e costruzione: resistente ed elegante
La cassa è in acciaio inox sabbiato. Il design gioca su due volumi sovrapposti: uno circolare e uno rettangolare.
- Superfici lavorate CNC per finiture nette.
- Vetro zaffiro antiriflesso per chiarezza e durabilità.
- Cinturino in pelle nera integrato alle anse rettangolari.
Meccanica e sensazione al tatto
Il sistema rotante impiega un blocco a scatti ispirato alle ghiere sportive. La sensazione è solida e controllata.
All’interno batte un movimento al quarzo svizzero. È una scelta che privilegia precisione e praticità d’uso.
Perché il meccanismo a scatti conta
- Garantisce posizioni stabili del quadrante.
- Riduce usura e gioco nella rotazione.
- Permette regolazioni rapide e ripetibili.
Il quadrante come oggetto scultoreo
Il volto dell’orologio non è banale. È costruito su più livelli con anelli concentrici in rilievo. Gli indici emergono come spazi negativi nello schema.
Il logo a forma di + funziona anche come lancetta dei secondi. Così il simbolo diventa elemento grafico e funzione contemporaneamente.
Usabilità quotidiana e scenari d’uso
Ways è pensato per chi alterna città, guida e vita domestica. Il profilo sottile lo rende discreto al polso.
- Comodo durante la guida grazie all’inclinazione.
- Si trasforma in sveglia da comodino quando appoggiato.
- Design neutro che si adatta a look formali e casual.
Dettagli tecnici e punti di forza
- Cassa in acciaio inox sabbiato.
- Vetro zaffiro antiriflesso.
- Movimento al quarzo svizzero.
- Meccanismo rotante a scatti fino a 120°.
- Cinturino in pelle nera con anse integrate.
Linguaggio del progetto e filosofia del design
La struttura mette in contrasto forme circolari e rettangolari. Questa dialettica è il filo conduttore dell’orologio.
Il risultato è un oggetto che dialoga con l’utente. Oscilla tra utilità e sperimentazione estetica.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.