Orologio multiuso rotante Ways si adatta a ogni momento

Un orologio che cambia orientamento e funzione con un semplice gesto. È questa l’idea alla base di Ways, la nuova proposta del marchio good+evil, che fonde estetica sperimentale e praticità quotidiana.

Un quadrante che si muove: la novità principale

Il cuore del progetto è il quadrante inclinabile. La parte circolare è montata su una base rettangolare e può ruotare e inclinarsi per adattarsi a diverse esigenze.

Inclinazione fino a 120° per una lettura comoda al polso.

Rotazione di 90° per trasformarlo in orologio da tavolo.

Meccanismo a scatti per un movimento preciso e piacevole.

Questa soluzione rende l’orologio versatile. È utile in auto, in casa o in viaggio.

Materiali e costruzione: resistente ed elegante

La cassa è in acciaio inox sabbiato. Il design gioca su due volumi sovrapposti: uno circolare e uno rettangolare.

Superfici lavorate CNC per finiture nette.

Vetro zaffiro antiriflesso per chiarezza e durabilità.

Cinturino in pelle nera integrato alle anse rettangolari.

Meccanica e sensazione al tatto

Il sistema rotante impiega un blocco a scatti ispirato alle ghiere sportive. La sensazione è solida e controllata.

All’interno batte un movimento al quarzo svizzero. È una scelta che privilegia precisione e praticità d’uso.

Perché il meccanismo a scatti conta

Garantisce posizioni stabili del quadrante.

Riduce usura e gioco nella rotazione.

Permette regolazioni rapide e ripetibili.

Il quadrante come oggetto scultoreo

Il volto dell’orologio non è banale. È costruito su più livelli con anelli concentrici in rilievo. Gli indici emergono come spazi negativi nello schema.

Il logo a forma di + funziona anche come lancetta dei secondi. Così il simbolo diventa elemento grafico e funzione contemporaneamente.

Usabilità quotidiana e scenari d’uso

Ways è pensato per chi alterna città, guida e vita domestica. Il profilo sottile lo rende discreto al polso.

Comodo durante la guida grazie all’inclinazione.

Si trasforma in sveglia da comodino quando appoggiato.

Design neutro che si adatta a look formali e casual.

Dettagli tecnici e punti di forza

Cassa in acciaio inox sabbiato.

Vetro zaffiro antiriflesso.

Movimento al quarzo svizzero.

Meccanismo rotante a scatti fino a 120°.

Cinturino in pelle nera con anse integrate.

Linguaggio del progetto e filosofia del design

La struttura mette in contrasto forme circolari e rettangolari. Questa dialettica è il filo conduttore dell’orologio.

Il risultato è un oggetto che dialoga con l’utente. Oscilla tra utilità e sperimentazione estetica.

Articoli simili

Vota questo articolo